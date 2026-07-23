Kavalan, nombrado "Whisky del Año" por segundo año consecutivo en el IWC 2026

Su crianza en barricas de jerez Oloroso, con predominio de turba, le otorga a Kavalan su undécimo título de Mejor Whisky del Mundo en los últimos once años

TAIPEI, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan se ha hecho con dos títulos consecutivos de "Whisky del Año" en la prestigiosa International Whisky Competition (IWC), gracias a su Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky, que obtuvo el máximo galardón con 96,97 puntos. El año pasado, Kavalan Solist Fino Sherry también se alzó con el título mundial. La destilería ha conseguido ocupar ocho puestos dentro de la lista de los 15 mejores whiskies de 2026 de la competición, mientras que el director de investigación y desarrollo, Zerose Yang, fue nombrado maestro destilador del año, en reconocimiento a la constancia y excelencia del equipo de Kavalan.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask wins Whisky of the Year at IWC 2026 Zerose Yang, Kavalan Head of R&D is named Master Distiller of the Year

Elaborado con malta ligeramente ahumada y madurado en barricas de jerez Oloroso, Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask forma parte de la Serie Peatist de Kavalan, que explora la armonía entre el delicado ahumado de turba y el característico proceso de maduración subtropical de la destilería.

Octavio Bernal, Maestro de Whisky del Consejo de Maestros del Whisky (Council of Whiskey Masters), se encargó de proporcionar las notas acerca de la cata del whisky ganador:

"En nariz, se aprecian notas de cuero aceitoso, una mezcla de té terroso y un toque de anís, seguidas de mango a la parrilla, ceniza ligera y un matiz de pimienta blanca. En boca, destacan pasas cubiertas de chocolate, higos masticables y un delicado toque ahumado a barbacoa. El final perdura con notas de cuero oscuro, grosella negra jugosa y granos de cacao ligeramente tostados".

"En Kavalan, la búsqueda constante de avances e innovación ha sido el eje central de todo lo que hacemos", explicó YT Lee, presidente de King Car Group. "Cada premio refleja la pasión y la dedicación de todo nuestro equipo. Nos sentimos honrados de que nuestro compromiso siga siendo reconocido por las competiciones de whisky más respetadas del mundo, lo que nos inspira a seguir explorando nuevas posibilidades para el whisky de malta taiwanés".

"Kavalan ha conseguido alcanzar una hazaña de carácter excepcional al ganar el premio al Whisky del Año dos años seguidos en una de las competiciones de cata a ciegas más exigentes del sector", declaró Max A. Solano, director del Concurso Internacional de Whisky. "El Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask se distinguió por su excepcional profundidad, equilibrio y complejidad".

Tras someterse a uno de los procesos de cata a doble ciego más rigurosos del sector, IWC evalúa cada muestra de forma imparcial. Kavalan obtuvo ocho puestos en la lista de los 15 mejores whiskies de 2026 de la competición. Sus dos victorias consecutivas como Whisky del Año siguen a su triunfo de 2025, cuando Solist Fino Sherry obtuvo una impresionante puntuación de 97,04 puntos.

Gracias a este último logro, Kavalan ha ganado 11 títulos de mejor whisky del mundo en los últimos 11 años, además de ocho premios a Destilería/Destilería del Año y más de 1.000 medallas de oro internacionales.

Premios Kavalan en el IWC 2026 :

Whisky del Año:

Whisky de malta única Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength

Maestro Destilador del Año:

Zerose Yang – responsable de RR. HH.

Disponibilidad: Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask ya está disponible en Taiwán y en mercados internacionales seleccionados, como Francia, Canadá, Alemania, la República Checa, China y Hong Kong, y próximamente se añadirán más mercados.

Acerca de Kavalan Whisky

La destilería Kavalan, ubicada en el condado de Yilan, ha sido pionera en la elaboración de whisky de malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de alta humedad y calor, se nutre del agua cristalina del deshielo de la Montaña Nevada y se ve realzado por las brisas marinas y de montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que lleva el nombre del antiguo condado de Yilan, cuenta con el respaldo de más de 45 años de experiencia en la elaboración de bebidas bajo la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1.000 premios de oro o superiores en los concursos más prestigiosos del sector.

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