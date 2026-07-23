Kavalan、IWC 2026で2年連続「ウイスキー・オブ・ザ・イヤー」に選出

「Peatist Oloroso Sherry Cask」がKavalanに過去11年間で11度目となる世界最高の称号をもたらす

台北、2026年7月23日 /PRNewswire/ -- Kavalanは、権威あるインターナショナル・ウイスキー・コンペティション（International Whisky Competition、IWC）で「ウイスキー・オブ・ザ・イヤー」を2年連続で受賞しました。同社の「Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky」が96.97点を獲得し、最高賞に輝きました。昨年度のIWCにおいては、Kavalan Solist Fino Sherryが世界最高の称号を獲得しました。本年度、カバラン蒸溜所の8銘柄が、同コンペティションの「2026年トップ15ウイスキー（Top 15 Whiskies of 2026）」にランクインしたほか、研究開発責任者のZerose Yangが「マスターディスティラー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。これは、Kavalanチームが一貫して卓越性を発揮してきたことが評価されたものです。

軽くピートを効かせたモルトを使用し、オロロソシェリー樽で熟成したKavalan Peatist Oloroso Sherry Caskは、KavalanのPeatist Seriesに属し、繊細なピートスモークと、同蒸溜所ならではの亜熱帯熟成の個性との調和を追求しています。

受賞ウイスキーについて、Council of Whiskey Mastersでスコッチ・マスター（Master of Scotch）を務めるOctavio Bernal氏が、次のテイスティングノートを寄せました。

「香り立ちは、オイリーなレザー、土を思わせるブレンドティー、ほのかなアニスから始まり、続いてグリルしたマンゴー、ほのかな灰の香り、わずかな白コショウが現れます。口に含むと、チョコレートがけのレーズン、噛み応えのあるイチジク、ほのかにスモーキーなバーベキューの風味が前面に現れます。余韻には、ダークレザー、ジューシーなカシス、軽くローストしたカカオニブが長く残ります。」

「Kavalanでは、飛躍的な進歩と革新をたゆまず追求することが、私たちのあらゆる取り組みの中核にあります」と、金車グループ会長のリー・ユーディン氏は述べました。「一つ一つの受賞は、チーム全員の情熱と献身の表れです。私たちの取り組みが、世界で最も権威あるウイスキーコンペティションの数々から引き続き評価されていることを光栄に思います。この評価が、台湾産シングルモルトの新たな可能性を探求し続ける励みとなっています。」

「Kavalanは、業界で最も審査が厳しいブラインドテイスティング・コンペティションの一つで、2年連続して『ウイスキー・オブ・ザ・イヤー』を受賞するという、まれな快挙を成し遂げました」と、International Whisky CompetitionのディレクターであるMax A. Solano氏は述べました。「Kavalan Peatist Oloroso Sherry Caskは、並外れた深み、バランス、複雑さによって際立っていました。」

IWCでは、業界で厳格なものの一つとされるダブルブラインド方式のテイスティング審査を通じて、すべての出品銘柄を公平に評価しています。Kavalanの8銘柄が、同コンペティションの「2026年トップ15ウイスキー」にランクインしました。Kavalanは、2025年にSolist Fino Sherryが97.04点という高得点で優勝したのに続き、今回も「ウイスキー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、2年連続受賞を果たしました。

今回の受賞により、Kavalanは過去11年間で世界最高の称号を11回獲得したほか、「年間最優秀蒸溜家」、「年間最優秀蒸溜所」の栄誉を計8回受け、国際コンペティションで1,000件を超える金賞を獲得しています。

IWC 2026 におけるKavalan の受賞 ：

ウイスキー・オブ・ザ・イヤー：

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

マスターディスティラー・オブ・ザ・イヤー：

Zerose Yang（研究開発責任者）

販売情報：Kavalan Peatist Oloroso Sherry Caskは現在、台湾のほか、フランス、カナダ、ドイツ、チェコ、中国、香港を含む一部の海外市場で販売されており、今後さらに販売地域を拡大する予定です。

カバランウイスキー について

宜蘭県にあるカバラン蒸溜所は、2005年以来、台湾におけるシングルモルトウイスキー造りの先駆者として、その技術を発展させてきました。高温多湿な環境で熟成される当社のウイスキーは、雪山の清らかな雪解け水を源とし、海風と山風によってさらに風味が磨かれています。これらの条件が相まって、Kavalanならではのクリーミーな味わいが生まれます。

宜蘭県の旧名を冠した当蒸溜所は、親会社である金車グループの45年以上にわたる飲料製造の歴史に支えられています。私たちは、業界で最も競争の激しいコンペティションにおいて、金賞以上の賞を1,000件獲得しています。

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SOURCE Kavalan Whisky