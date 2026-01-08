Kolmar Korea ganha o prêmio de Melhor Inovação na CES 2026 na categoria Tecnologia para Beleza (Best of Innovation Award), uma novidade mundial no setor de cosméticos

Comprovando sua competitividade global em tecnologia para beleza ao conquistar o prêmio de "Melhor Inovação" (Best of Innovation Award) da CES

O seu "Dispositivo para Tratamento de Cicatrizes", com tecnologia de inteligência artificial, recebeu dois prêmios nas categorias Tecnologia para Beleza e Saúde Digital

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Kolmar Korea anunciou que seu Dispositivo para Tratamento de Cicatrizes com inteligência artificial ganhou o prêmio de Melhor Inovação na categoria Tecnologia para Beleza na CES 2026, a maior feira de eletrônicos e TI do mundo. O dispositivo também recebeu um Prêmio de Inovação na categoria Saúde Digital, conquistando uma dupla vitória na CES deste ano.

Durante a CES 2026, o Dispositivo de Beleza SCAR recebeu os prêmios de Melhor Inovação em Tecnologia de Beleza e Inovação em Saúde Digital. Apresentado na CES 2026, o Dispositivo de Beleza SCAR demonstra a liberação de pó para disfarçar a aparência de cicatrizes. O dispositivo recebeu os prêmios de Melhor Inovação em Tecnologia de Beleza e Inovação em Saúde Digital. No estande da Kolmar Korea, um visitante acompanha a apresentação da tecnologia baseada em IA durante a CES 2026.

O Prêmio de Melhor Inovação é a maior distinção da CES, concedida apenas às tecnologias que obtêm as melhores pontuações em todos os critérios de avaliação, incluindo inovação, design e excelência tecnológica. Entre os 10 vencedores do Prêmio de Inovação na categoria Tecnologia para Beleza, a tecnologia da Kolmar Korea foi considerada a mais notável.

Lançado no ano passado, o prêmio Melhor Inovação em Tecnologia para Beleza chamou a atenção do mundo inteiro quando a Samsung Electronics se tornou a primeira vencedora. A Kolmar Korea é a segunda empresa na classificação geral a receber essa honra — e a primeira empresa de cosméticos em todo o mundo a fazê-lo —, assinalando um marco histórico para a indústria mundial da beleza.

O primeiro dispositivo multifuncional do mundo para tratamento de cicatrizes e beleza

O premiado Dispositivo para Tratamento de Cicatrizes é a primeira solução integrada do mundo que combina o tratamento de cicatrizes e a cobertura da pele em um único dispositivo. Antes, as pessoas passavam pomada na cicatriz e, depois, a cobriam com maquiagem. Com este dispositivo, é possível realizar o tratamento e a cobertura estética simultaneamente em apenas 10 minutos.

A tecnologia central reside na análise de big data orientada por IA e na tecnologia de microdosagem piezoelétrica (Piezo-Electric Plating). Quando um usuário captura uma imagem da cicatriz com um aplicativo para smartphone, o algoritmo de IA classifica a cicatriz em um dos 12 tipos e realiza uma análise detalhada da condição. Conforme o diagnóstico, uma solução de tratamento personalizada é aplicada com precisão sobre a cicatriz.

Ao mesmo tempo, o dispositivo mistura e pulveriza uma combinação ideal de mais de 180 cores que combinam com o tom da pele, proporcionando uma cobertura perfeita. A tecnologia de microdosagem piezoelétrica — semelhante à impressão a jato de tinta, que expele material por meio de sinais elétricos — permite uma aplicação altamente precisa, sem produção de calor.

Design intuitivo reconhecido por sua acessibilidade

O Dispositivo para Tratamento de Cicatrizes também recebeu notas altas por sua interface de usuário/experiência do usuário intuitiva, que permite aos usuários monitorar e controlar a quantidade de tratamento aplicada em tempo real através da tela de um smartphone. Criado para ser fácil de usar, o dispositivo é acessível até mesmo para o consumidor comum, aumentando significativamente a conveniência e a usabilidade.

Comercialização e planos de expansão futura

A Kolmar Korea tem planos de finalizar o lançamento da tecnologia no primeiro semestre de 2026 e iniciar a aquisição de clientes em grande escala no segundo semestre do mesmo ano. A empresa também pretende aprimorar ainda mais seu software para aplicar a tecnologia piezoelétrica de microdosagem à produção personalizada de cosméticos, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento de fábricas inteligentes por meio de iniciativas de pesquisa AX (Transformação por IA) lideradas pelo governo.

Um representante da Kolmar Korea comentou:

"Este prêmio Best of Innovation é o resultado de pesquisas focadas não apenas na tecnologia em si, mas também na experiência do usuário, com foco no ser humano e na resolução de problemas do mundo real. Continuaremos a expandir as tecnologias de IA, IoT e big data nas áreas de desenvolvimento e de serviços cosméticos."

O representante acrescentou:

"Com o lançamento contínuo de soluções diferenciadas de tecnologia de beleza que integram IA e tecnologias digitais, a Kolmar Korea continuará a liderar o setor global de tecnologia de beleza."

Informações sobre a feira CES 2026

Durante a CES 2026, até 9 de janeiro, a Kolmar Korea estará com um estande na Venetian Expo, Hall A–D, Estande n.º 55050 (Seção Estilo de Vida), apresentando demonstrações ao vivo do CAIOME, sua solução de diagnóstico do couro cabeludo baseada no microbioma.

