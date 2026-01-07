Kolmar Korea Raih Innovation Award dalam Kategori Beauty Tech di CES 2026, Perusahaan Kosmetik Pertama di Dunia yang Sukses Jadi Pemenang Penghargaan Tersebut

Best of Innovation Award merupakan penghargaan tertinggi di CES. Penghargaan ini hanya diberikan kepada teknologi yang memiliki skor tertinggi dalam seluruh kriteria penilaian, termasuk inovasi, desain, dan keunggulan. Dari 10 penerima Innovation Award dalam kategori Beauty Tech, teknologi buatan Kolmar Korea terpilih sebagai yang paling unggul.

Penghargaan Best of Innovation dalam kategori Beauty Tech pertama kali dilansir pada tahun lalu. Saat itu, perhatian global tertuju kepada Samsung Electronics sebagai pemenang pertama. Kolmar Korea kini menjadi perusahaan kedua secara keseluruhan yang meraih penghargaan tersebut—dan perusahaan kosmetik pertama di dunia yang sukses menjadi pemenang—momen bersejarah bagi industri kecantikan global.

Alat Pertama di Dunia untuk Perawatan Bekas Luka dan Kecantikan yang Terpadu

Produk Scar Beauty Device yang berhasil menjadi pemenang ini merupakan solusi terpadu pertama di dunia yang memadukan dua fungsi, yakni merawat bekas luka dan mengembalikan tampilan kulit (makeup). Sebelumnya, pengguna harus mengoleskan salep terlebih dulu, lalu menutupinya dengan produk kosmetik. Berkat produk ini, perawatan dan perbaikan estetika dapat dilakukan secara sekaligus hanya dalam 10 menit.

Teknologi utamanya adalah analisis big data berbasiskan AI dan teknologi piezo-electric micro-dispensing (Piezo-Electric Plating). Saat pengguna memotret bekas luka melalui aplikasi ponsel pintar, algoritma AI mengklasifikasikan bekas luka ke dalam salah satu dari 12 jenis bekas luka dan melakukan analisis secara mendetail. Berdasarkan hasil tersebut, solusi perawatan khusus akan diaplikasikan secara akurat pada area bekas luka.

Secara bersamaan, produk ini mencampur dan menyemprotkan kombinasi optimal lebih dari 180 warna menurut warna kulit pengguna untuk menutupi tampilan kosmetik dengan alami. Teknologi piezo-electric micro-dispensing—seperti teknik cetak inkjet yang menyemprotkan material tinta dengan sinyal listrik—mendukung proses aplikasi yang sangat akurat tanpa menghasilkan panas.

Desain yang Mudah Digunakan

Scar Beauty Device juga mendapat skor tinggi atas desain UI/UX yang intuitif. Didukung UI/UX ini, pengguna memantau dan mengontrol frekuensi perawatan secara seketika melalui layar ponsel. Selain mudah digunakan, produk ini dapat diakses oleh konsumen umum sehingga sangat nyaman dan praktis.

Komersialisasi dan Rencana Ekspansi

Kolmar Korea menargetkan peluncuran teknologi ini pada Semester I-2026 dan memulai pemasaran pada Semester II-2026. Kolmar Korea juga ingin mengembangkan perangkat lunak untuk menerapkan teknologi piezo-electric micro-dispensing dalam proses manufaktur kosmetik yang dipersonalisasi, serta mempercepat pembangunan pabrik pintar melalui program penelitian AX (AI Transformation) yang digagas pemerintah.

Salah seorang juru bicara Kolmar Korea berkata,

"Best of Innovation Award tercapai berkat hasil riset yang tidak hanya berfokus pada teknologi, namun juga pengalaman pengguna yang mengutamakan manusia serta pemecahan masalah riil. Kami akan terus memperluas penerapan teknologi AI, IoT, dan big data dalam seluruh proses pengembangan dan layanan kosmetik."

Juru bicara Kolmar Korea juga menambahkan,

"Kolmar Korea terus menghadirkan solusi beauty tech yang inovatif, serta terintegrasi dengan teknologi AI dan digital untuk memimpin industri beauty tech global."

Informasi tentang Pameran CES 2026

Di CES 2026, berlangsung hingga 9 Januari, stan pameran Kolmar Korea berada di Venetian Expo, Hall A–D, Booth No. 55050 (Lifestyle Section). Di sini, Kolmar Korea menggelar demo produk CAIOME, solusi diagnosis kulit kepala berbasis mikrob.

