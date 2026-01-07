韓國科瑪榮獲CES 2026美妝科技「最佳創新獎」，開創全球化妝品行業先河

Kolmar Korea

07 1月, 2026

  • 以斬獲CES「最佳創新獎」驗證其在美妝科技領域的全球競爭力
  • AI驅動的「疤痕美容設備」同時獲得美妝科技與數字健康雙項殊榮

拉斯維加斯2026年1月7日 /美通社/ -- 韓國科瑪(Kolmar Korea)宣布，其AI驅動的疤痕美容設備在全球最大消費電子與信息技術展會CES 2026上，榮獲美妝科技(Beauty Tech)類別「最佳創新獎」。該設備同時斬獲數字健康(Digital Health)類別創新獎，實現在本屆CES上的雙重獲獎。

「最佳創新獎」是CES的最高榮譽，僅授予在創新性、設計與技術卓越性等所有評審維度中均獲得最高評分的技術成果。在美妝科技類別的10項創新獎獲獎技術中，韓國科瑪的技術被評選為最為卓越的一項。

美妝科技「最佳創新獎」於去年首次設立，三星電子成為首位獲獎者，引發全球關注。韓國科瑪成為第二家獲此殊榮的企業，同時也是全球首家獲獎的化妝品企業，標志著全球美妝產業的重要歷史性裡程碑。

全球首款疤痕治療與美容一體化設備

此次獲獎的疤痕美容設備是全球首款將疤痕治療與皮膚遮蓋功能整合於一體的一站式解決方案。傳統方式中，用戶通常需要先塗抹疤痕治療藥膏，再使用化妝品進行遮蓋。而通過該設備，治療與美觀遮蓋可在短短10分鍾內同步完成。

其核心技術在於AI驅動的大數據分析能力，以及壓電式微量噴射技術(Piezo-Electric Plating)。用戶通過智能手機應用拍攝疤痕圖像後，AI算法會將疤痕分為12種類型之一，並進行精細化狀態分析。系統會根據分析結果，精准噴射定制化治療成分至疤痕部位。

與此同時，設備會從180多種膚色匹配顏色中智能調配最佳組合，實現自然無痕的遮蓋妝效。該壓電式微量噴射技術類似噴墨打印中通過電信號噴射材料的原理，可在不產生熱量的情況下實現高度精准的塗覆。

以高易用性著稱的人性化設計

疤痕美容設備在直觀的UI/UX設計方面亦獲得高度評價，用戶可通過手機屏幕實時監控並調節治療成分的用量。該設備以易用性為核心設計理念，即使普通消費者也能輕松操作，大幅提升了使用便利性與體驗感。

商業化進程與未來拓展規劃

韓國科瑪計劃於2026年上半年完成技術上市，並在下半年正式啟動大規模客戶拓展。公司還將持續升級軟件系統，將核心壓電式微量噴射技術應用於定制化化妝品生產，並通過政府主導的AX (AI 轉型)研究項目，加速智能工廠建設

韓國科瑪相關負責人表示：「此次'最佳創新獎'的獲得，不僅源於技術本身的突破，更源於以人為本的用戶體驗設計與現實問題解決導向的研究成果。未來，我們將持續在化妝品研發與服務領域，拓展AI、物聯網與大數據技術的應用。」

該負責人補充道：「通過不斷推出融合AI與數字技術的差異化美妝科技解決方案，韓國科瑪將持續引領全球美妝科技產業發展。」

CES 2026展會信息

CES 2026期間（截至1月9日）,韓國科瑪在威尼斯人會展中心A-D館55050號展位（生活方式展區）設展，現場展示其基於微生物組的頭皮診斷解決方案CAIOME的實時演示。

