شركة Kolmar Korea تفوز بجائزة أفضل ابتكار في تقنيات الجمال في معرض CES 2026، في إنجاز هو الأول عالميًا لصناعة مستحضرات التجميل

إثبات القدرة التنافسية العالمية لتقنيات الجمال من خلال اقتناص "جائزة أفضل ابتكار" في معرض CES

"جهاز Scar Beauty " المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحصد جائزتين في فئتي تقنيات الجمال والصحة الرقمية

لاس فيغاس، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Kolmar Korea أن جهازها Scar Beauty المدعوم بالذكاء الاصطناعي فاز بجائزة أفضل ابتكار في فئة تقنيات الجمال في معرض CES 2026، أكبر معرض عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات (IT). وحصل الجهاز أيضًا على جائزة الابتكار في فئة الصحة الرقمية، مُحققًا فوزًا مزدوجًا في نسخة هذا العام من معرض CES.

جائزة أفضل ابتكار هي أعلى تكريم يمنحه معرض CES، ولا تُمنح إلا للتقنيات التي تحقق أعلى الدرجات في جميع معايير التقييم، بما في ذلك الابتكار، والتصميم، والتميز التكنولوجي. من بين 10 فائزين بجائزة الابتكار في فئة تقنيات الجمال، تم اختيار تكنولوجيا Kolmar Korea باعتبارها الأكثر تميزًا.

أُطلقت جائزة أفضل ابتكار في فئة تقنيات الجمال لأول مرة العام الماضي، وقد جذبت اهتمامًا عالميًا عندما أصبحت Samsung Electronics أول شركة تحصل عليها. شركة Kolmar Korea هي ثاني شركة على الإطلاق تفوز بهذه الجائزة — وأول شركة مستحضرات تجميل في العالم تحقق هذا الإنجاز — في إنجاز تاريخي لصناعة الجمال العالمية.

أول جهاز متكامل في العالم للجمال وعلاج الندبات

جهاز Scar Beauty الحائز على الجوائز هو أول حل متكامل شامل في العالم يجمع بين علاج الندبات والتغطية التجميلية للبشرة في جهاز واحد. في العادة، تضع المستخدِمات مرهمًا على الندبة أولًا ثم يقمن لاحقًا بإخفائها باستخدام المكياج. أما مع هذا الجهاز، فيمكن إنجاز العلاج والتغطية التجميلية في الوقت نفسه خلال 10 دقائق فقط.

تعتمد التقنية الأساسية للجهاز على تحليل البيانات الضخمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية التوزيع الكهرضغطي (piezo-electric) الدقيق (عبر الطلاء الكهرضغطي). عند قيام المستخدِمة بالتقاط صورة للندبة عبر تطبيق الهاتف الذكي، تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي بتصنيف الندبة ضمن 12 نوعًا، وإجراء تحليل مُفصّل لحالتها. بناءً على هذا التشخيص، يتم توزيع محلول علاجي مُخصص بدقة مباشرةً على الندبة.

وفي الوقت نفسه، يمزج الجهاز ويرش توليفة مثالية من أكثر من 180 لونًا متطابقًا مع لون البشرة لتطبيق غطاء سلس بالمكياج. تتيح تقنية التوزيع الكهرضغطي الدقيق — المشابهة للطباعة بنشر الحبر التي تطلق المواد باستخدام إشارات كهربائية — تطبيقًا فائقَ الدقة دون توليد حرارة.

تصميم سهل الاستخدام معروف بسهولة الوصول

حصل جهاز Scar Beauty أيضًا على تقييمات مرتفعة بفضل واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام (UI/UX) البديهية، التي تتيح للمستخدِمات مراقبة كمية العلاج والتحكم فيها بشكل فوري عبر شاشة الهاتف الذكي. صُمم الجهاز ليكون سهل الاستخدام، بما يجعله مناسبًا حتى للمستهلِكات العاديات، مما يعزز بشكل ملحوظ الراحة وقابلية الاستخدام.

خطط التسويق والتوسع المستقبلي

تخطط Kolmar Korea لاستكمال إطلاق التقنية خلال النصف الأول من عام 2026، وبدء استقطاب العملاء على نطاق واسع في النصف الثاني من العام. كما تهدف الشركة إلى مواصلة تطوير برمجياتها لتطبيق تقنية التوزيع الكهرضغطي الدقيق الأساسية في تصنيع مستحضرات تجميل مخصّصة، إلى جانب تسريع تطوير المصانع الذكية من خلال مبادرات بحثية في التحول بالذكاء الاصطناعي (AI Transformation) تقودها الحكومة.

صرح مسؤول في شركة Kolmar Korea:

"إن الفوز بجائزة أفضل ابتكار هو نتيجة لأبحاث لم تركز فقط على التكنولوجيا بحد ذاتها، بل على تجربة المستخدم المرتكزة على الإنسان وحل المشكلات الواقعية أيضًا. وسنواصل توسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الضخمة عبر مجالات تطوير مستحضرات التجميل والخدمات المرتبطة بها".

وأضاف المسؤول:

"من خلال تقديم حلول متميزة في تقنيات الجمال على الدوام تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ستواصل Kolmar Korea ريادتها لصناعة تقنيات الجمال العالمية".

معلومات معرض CES 2026

خلال معرض CES 2026، وحتى 9 يناير، تدير Kolmar Korea جناحًا لها في Venetian Expo، القاعات A–D، الجناح رقم 55050 (قسم أسلوب الحياة)، حيث تُقدّم عروضًا حية لمنصة CAIOME، وهي حل تشخيصي لفروة الرأس قائم على الميكروبيوم.

للتواصل الإعلامي

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2856221/Photo_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2856222/Photo_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2856223/Photo_3.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg