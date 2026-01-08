Kolmar Korea gana el premio a la mejor innovación en tecnología de belleza en CES 2026 (Best of Innovation Award), una primicia mundial para el sector cosmético

Demuestra su competitividad mundial en tecnología de belleza al ganar el premio "premio a la mejor innovación" (Best of Innovation Award) de CES

El "dispositivo Scar Beauty", impulsado por IA, obtiene un doble reconocimiento en las categorías de tecnología de belleza y salud digital

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea anunció que su dispositivo para el tratamiento de cicatrices con tecnología de IA ha ganado el premio a la mejor innovación en la categoría de tecnología de belleza en CES 2026, la exposición de electrónica de consumo y TI más grande del mundo. El dispositivo también recibió el Premio a la Innovación en la categoría de Salud Digital, lo que le otorgó una doble victoria en CES este año.

El dispositivo Scar Beauty, que se adjudicó el premio a la mejor innovación en la categoría de tecnología de belleza y un premio a la innovación en la categoría de salud digital en CES 2026. El dispositivo Scar Beauty Device, presentado en CES 2026, dispensa polvo para cubrir las marcas de cicatrices. El dispositivo recibió el premio Best of Innovation Award en la categoría Beauty Tech (Tecnología de belleza) y un premio Innovation Award en la categoría Digital Health (Salud digital). Un visitante del stand de Kolmar Korea escucha una explicación sobre la tecnología basada en IA de la empresa durante la feria CES 2026.

El Premio a la mejor innovación es la máxima distinción de CES, que se concede únicamente a las tecnologías que obtienen las mejores puntuaciones en todos los criterios de evaluación, incluidos la innovación, el diseño y la excelencia tecnológica. Entre los 10 galardonados con el Premio a la innovación en la categoría de tecnología de belleza, la tecnología de Kolmar Korea fue seleccionada como la más destacada.

Presentado el año pasado, el premio a la mejor innovación en tecnología de belleza atrajo la atención mundial cuando Samsung Electronics se convirtió en el primer galardonado. Kolmar Korea es la segunda empresa en general en recibir este galardón y la primera empresa de cosméticos a nivel mundial en recibirlo, lo que supone un hito histórico para la industria de la belleza a nivel mundial.

El primer dispositivo todo en uno del mundo para tratamientos de cicatrices y belleza

El galardonado dispositivo Scar Beauty es la primera solución integral del mundo que combina el tratamiento de cicatrices y la cobertura de la piel en un solo dispositivo. Tradicionalmente, los usuarios aplicaban pomada sobre la cicatriz y luego la ocultaban con maquillaje. Con este dispositivo, tanto el tratamiento como la cobertura estética se pueden completar simultáneamente en solo 10 minutos.

La tecnología central reside en el análisis de big data impulsado por IA y la tecnología de microdosificación piezoeléctrica (Piezo-Electric Plating). Cuando un usuario captura una imagen de la cicatriz mediante una aplicación para teléfono inteligente, el algoritmo de IA clasifica la cicatriz en uno de los 12 tipos y realiza un análisis detallado de su estado. Basándose en el diagnóstico, se aplica con precisión una solución terapéutica personalizada sobre la cicatriz.

Al mismo tiempo, el dispositivo mezcla y pulveriza una combinación óptima de más de 180 colores que se adaptan a los tonos de piel para aplicar un maquillaje de cobertura perfecta. La tecnología de microdosificación piezoeléctrica, similar a la impresión por inyección de tinta que expulsa material mediante señales eléctricas, permite una aplicación de alta precisión sin generación de calor.

Diseño fácil de usar reconocido por su accesibilidad

El dispositivo Scar Beauty también recibió altas calificaciones por su interfaz de usuario/experiencia de usuario intuitiva, que permite a los usuarios supervisar y controlar la cantidad de tratamiento administrado en tiempo real mediante la pantalla de un teléfono inteligente. Diseñado para facilitar su uso, el dispositivo es accesible incluso para los consumidores en general, lo que mejora considerablemente su comodidad y facilidad de uso.

Comercialización y planes de expansión futura

Kolmar Korea tiene previsto completar el lanzamiento de la tecnología en la primera mitad de 2026 y comenzar la captación de clientes a gran escala en la segunda mitad del año. La empresa también tiene como objetivo seguir mejorando su software para aplicar la tecnología piezoeléctrica de microdosificación a la fabricación de cosméticos personalizados, a la vez que acelera el desarrollo de fábricas inteligentes a través de iniciativas de investigación AX (transformación de la IA) impulsadas por el gobierno.

Un representante de Kolmar Korea declaró:

"Este premio a la mejor innovación es el resultado de una investigación centrada no solo en la tecnología en sí misma, sino también en la experiencia del usuario y en la resolución de problemas del mundo real. Seguiremos ampliando las tecnologías de IA, internet de las cosas (IoT) y big data en todas las áreas de desarrollo y servicios cosméticos".

El representante añadió:

"Mediante la introducción constante de soluciones tecnológicas de belleza diferenciadas que integran la IA y las tecnologías digitales, Kolmar Korea seguirá liderando el sector tecnológico de la belleza a nivel mundial".

Información sobre la exposición CES 2026

Durante CES 2026, hasta el 9 de enero, Kolmar Korea tiene un stand en la Venetian Expo, pabellón A-D, stand n.º 55050 (sección Lifestyle), donde realizará demostraciones en vivo de CAIOME, su solución de diagnóstico del cuero cabelludo basada en el microbioma.

