Kolmar Korea zdobywa nagrodę CES 2026 Best of Innovation Award dla najlepszej innowacji w dziedzinie technologii kosmetycznej jako pierwsza firma z branży kosmetycznej na świecie

Potwierdzenie globalnej konkurencyjności w dziedzinie technologii kosmetycznej dzięki zdobyciu nagrody CES „Best of Innovation Award" dla najlepszej innowacji

Urządzenie „Scar Beauty Device" wykorzystujące sztuczną inteligencję zdobywa podwójne wyróżnienie w kategoriach technologii kosmetycznej i cyfrowego zdrowia

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Kolmar Korea ogłosiła, że jej urządzenie Scar Beauty Device wykorzystujące sztuczną inteligencję zdobyło nagrodę Best of Innovation Award dla najlepszej innowacji w kategorii technologii kosmetycznych na targach CES 2026, największej na świecie wystawie elektroniki użytkowej i technologii informatycznych. Urządzenie otrzymało również nagrodę Innovation Award za innowacyjność w kategorii cyfrowego zdrowia, odnosząc podwójne zwycięstwo podczas tegorocznych targów CES.

The Scar Beauty Device, which received the Best of Innovation Award in the Beauty Tech category and an Innovation Award in the Digital Health category at CES 2026. The Scar Beauty Device demonstrated at CES 2026, dispensing powder to cover the appearance of scars. The device received the Best of Innovation Award in Beauty Tech and an Innovation Award in Digital Health. A visitor at the Kolmar Korea booth listens to an explanation of the company’s AI-based technology during CES 2026.

Nagroda Best of Innovation Award jest największym wyróżnieniem przyznawanym na targach CES wyłącznie technologiom, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach oceny, w tym innowacyjności, wzornictwie i doskonałości technologicznej. Spośród 10 laureatów nagrody Innovation Award za innowacyjność w kategorii technologii kosmetycznych technologia firmy Kolmar Korea została uznana za najbardziej wyróżniającą się.

Wprowadzona w zeszłym roku nagroda Best of Innovation Award w kategorii technologii kosmetycznych przyciągnęła uwagę całego świata, gdy jej pierwszym laureatem została firma Samsung Electronics. Kolmar Korea jest drugą firmą, która otrzymała to wyróżnienie, i pierwszą firmą kosmetyczną na świecie, co stanowi historyczny kamień milowy dla globalnej branży kosmetycznej.

Pierwsze na świecie urządzenie do kompleksowego leczenia blizn i pielęgnacji urody

Wielokrotnie nagradzane urządzenie Scar Beauty Device to pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie funkcje leczenia blizn i maskowania niedoskonałości skóry w jednym urządzeniu. Tradycyjnie użytkownicy nakładali maść na bliznę, a następnie maskowali ją makijażem. Dzięki temu urządzeniu zarówno leczenie, jak i maskowanie niedoskonałości można wykonać jednocześnie w zaledwie 10 minut.

Główna technologia opiera się na analizie dużych zbiorów danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz piezoelektrycznej technologii mikrodozowania (Piezo-Electric Plating). Gdy użytkownik robi zdjęcie blizny za pomocą aplikacji na smartfonie, algorytm sztucznej inteligencji klasyfikuje bliznę jako jeden z 12 typów i przeprowadza szczegółową analizę stanu. Na podstawie diagnozy na bliznę precyzyjnie nakładane jest indywidualnie dobrane rozwiązanie terapeutyczne.

Jednocześnie urządzenie miesza i rozpyla optymalną kombinację ponad 180 kolorów dopasowanych do odcienia skóry, aby zapewnić jednolite pokrycie makijażem. Piezoelektryczna technologia mikrodozowania - podobna do drukowania atramentowego, które wyrzuca materiał za pomocą sygnałów elektrycznych - umożliwia bardzo precyzyjną aplikację bez generowania ciepła.

Przyjazny dla użytkownika design doceniony za dostępność

Urządzenie Scar Beauty Device otrzymało również wysokie oceny za intuicyjny interfejs użytkownika (UI/UX), który pozwala użytkownikom monitorować i kontrolować ilość podawanego preparatu w czasie rzeczywistym za pomocą ekranu smartfona. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania i jest dostępne nawet dla zwykłych konsumentów, co znacznie zwiększa komfort i użyteczność.

Komercjalizacja i plany ekspansji na przyszłość

Kolmar Korea planuje zakończyć wprowadzanie technologii na rynek w pierwszej połowie 2026 r. i rozpocząć pełną akwizycję klientów w drugiej połowie roku. Celem firmy jest również dalszy rozwój oprogramowania tak, aby zastosować podstawową technologię piezoelektrycznego mikrodozowania w produkcji kosmetyków dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju inteligentnych fabryk poprzez rządowe inicjatywy badawcze AX (AI Transformation).

Jak wyjaśnił przedstawiciel Kolmar Korea: „Nagroda Best of Innovation Award jest wynikiem badań skupionych nie tylko na samej technologii, ale także na doświadczeniach użytkowników i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Zamierzamy nadal rozwijać technologie AI, IoT i big data w obszarze rozwoju kosmetyków i usług".

„Dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu zróżnicowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie urody, łączących sztuczną inteligencję i technologie cyfrowe, firma Kolmar Korea będzie nadal przewodzić globalnej branży technologii kosmetycznych" – dodał.

Informacje o wystawie na targach CES 2026

Podczas targów CES 2026, trwających do 9 stycznia, firma Kolmar Korea prowadzi stoisko nr 55050 w hali A–D centrum wystawowego Venetian Expo (sekcja Lifestyle), gdzie demonstruje na żywo CAIOME, rozwiązanie do diagnostyki skóry głowy oparte na mikrobiomie.

Kontakt z mediami

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856221/Photo_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856222/Photo_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856223/Photo_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg