Kolmar Korea стала первой в мире компанией косметрической отрасли, получившей на CES 2026 награду «Best of Innovation Award» (за лучшую инновацию) в категории «Технологии красоты»

Награда CES «Best of Innovation Award» служит доказательством глобальной конкурентоспособности в сфере технологий красоты.

Устройство Scar Beauty Device на основе ИИ отмечено двумя наградами, в категориях «Технологии красоты» и «Цифровое здоровье»

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- По заявлению компании Kolmar Korea на CES 2026, крупнейшей в мире выставке потребительской электроники и ИТ, ее устройство Scar Beauty Device на основе ИИ было отмечено наградой Best of Innovation Award в категории «Технологии красоты». Устройство также получило награду конкурса Innovation Awards в категории «Цифровое здоровье», добившись на CES этого года двойной победы.

The Scar Beauty Device, which received the Best of Innovation Award in the Beauty Tech category and an Innovation Award in the Digital Health category at CES 2026. The Scar Beauty Device demonstrated at CES 2026, dispensing powder to cover the appearance of scars. The device received the Best of Innovation Award in Beauty Tech and an Innovation Award in Digital Health. A visitor at the Kolmar Korea booth listens to an explanation of the company’s AI-based technology during CES 2026.

Best of Innovation Award (Награда за лучшую инновацию) является самой почетной на выставке CES и присуждается только технологиям, которые получают высшие оценки по всем критериям, включая инновационность, дизайн и технологическое совершенство. Технология компании Kolmar Korea была выбрана как самая выдающаяся из 10 отмеченных жюри конкурса Innovation Awards технологий в категории «Технологии красоты».

Учрежденная в прошлом году награда Best of Innovation в категории «Технологии Красоты» привлекла внимание всего мира, когда первой ее получила компания Samsung Electronics. Kolmar Korea в целом стала второй компанией, получившей эту награду, и первой косметической компанией в мире, что стало историческим событием для мировой индустрии красоты.

Первое в мире универсальное устройство для лечения и косметического ухода за шрамами

Отмеченное наградой устройство Scar Beauty Device стало первым в мире универсальным интегрированным решением, объединившим лечение шрамов и покрытие кожи макияжем в одном устройстве. Традиционно пользователи наносили мазь на шрам, а затем скрывали ее посредством макияжа. С помощью этого устройства лечение и нанесение эстетического покрытия могут быть выполнены одновременно всего за 10 минут.

Основными технологиями является выполняемый ИИ анализ больших данных и технология пьезоэлектрического микродозирования (пьезоэлектрическое покрытие). После того как пользователь фотографирует шрам из приложения на смартфоне, алгоритм ИИ относит шрам к одному из 12 типов и выполняет подробный анализ состояния. На основании этого диагноза на рубец точно наносится индивидуальный лечебный раствор.

В то же время устройство смешивает и распыляет оптимальное сочетание более чем 180 цветов, соответствующих тону кожи, чтобы скрыть шрам макияжем, сделав его незаметным. Технология пьезоэлектрического микродозирования напоминает струйную печать, при которой материал распыляется под действием электрических сигналов. Это обеспечивает высокоточное нанесение без нагрева.

Отмечено удобство дизайна для пользования

Устройство Scar Beauty также получило высокие оценки за интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий отслеживать и контролировать количество наносимого лекарства в режиме реального времени на экране смартфона. С этим рассчитанным на удобство пользования устройством вполне может справиться даже простой потребитель, что делает пользование им значительно привлекательней.

Планы коммерциализации и расширения в будущем

Компания Kolmar Korea планирует завершить запуск технологии в первой половине 2026 года и начать полномасштабное привлечение клиентов во второй половине этого года. Компания также рассчитывает дополнительно доработать свое программное обеспечение с целью применения основной технологии пьезоэлектрического микродозирования для производства индивидуальной косметики, одновременно ускоряя разработку интеллектуальной фабрики за счет реализуемых под государственным руководством инициатив исследования трансформации ИИ (AX).

Представитель Kolmar Korea заявил:

«Эта награда «Best of Innovation Award» является результатом исследований, сосредоточенных не только на самой технологии, но и на восприятии пользователями, ориентированном на человека, и решении реальных проблем. Мы продолжим расширять развивать технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей и больших данных как для разработки косметических средств, так и для обслуживания.

Официальный представитель добавил:

«Последовательно представляя обеспечивающие конкурентные преимущества решения в области технологий красоты, объединяющие ИИ с цифровыми технологиями, Kolmar Korea и в дальнейшем будет оставаться лидером глобальной отрасли технологий красоты».

Информация о выставке CES 2026

Во время выставки CES 2026 по 9 января стенд компании Kolmar Korea будет работать в Venetian Expo, залы A–D, стенд № 55050 (секция «Образ жизни»), где компания будет проводить очные демонстрации своего решения для диагностики кожи головы на основе микробиома — CAIOME.

