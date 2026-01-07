Kolmar Korea、CES 2026ビューティ・テック部門「ベスト・オブ・イノベーション賞（Best of Innovation Award）」を受賞、化粧業界で世界初
ニュース提供Kolmar Korea
07 1月, 2026, 22:30 JST
- ビューティ・テック分野におけるグローバル競争力を証明、CES「ベスト・オブ・イノベーション賞（Best of Innovation Award）」を獲得
- AI搭載「Scar Beauty Device」がビューティ・テックとデジタル・ヘルス部門でダブル受賞
ラスベガス、2026年1月7日 /PRNewswire/ -- Kolmar Koreaは、同社のAI搭載Scar Beauty Deviceが、世界最大の家電とIT展示会であるCES 2026において、ビューティ・テック部門のベスト・オブ・イノベーション賞（Best of Innovation Award）を受賞したと発表しました。同デバイスはデジタル・ヘルス部門のイノベーション賞（Innovation Award）も獲得し、今年のCESでダブル受賞を達成しました。
ベスト・オブ・イノベーション賞（Best of Innovation Award）は、CESにおける最高位の表彰であり、革新性、デザイン、技術的卓越性を含む全評価基準で最高得点を獲得した技術にのみ授与されます。ビューティ・テック部門のイノベーション賞（Innovation Award）受賞10社の中で、Kolmar Koreaの技術が最も傑出していると評価されたことになります。
昨年新設されたビューティ・テック部門のベスト・オブ・イノベーション（Best of Innovation）賞は、Samsung Electronicsが初代受賞企業となったことで世界的な注目を集めました。Kolmar Koreaは同賞を授与された2社目、そして世界初の化粧品企業として、グローバル美容業界における歴史的なマイルストーンを刻みました。
世界初のオールインワン傷跡治療/ビューティ・デバイス
受賞を果たしたScar Beauty Deviceは、傷跡治療と肌カバー機能を単一デバイスに統合した世界初のワンストップ・ソリューションです。従来、ユーザーは傷跡に軟膏を塗布した後、メイクで隠す必要がありました。このデバイスでは、治療と審美的なカバーをわずか10分で同時に完了できます。
デバイスの中核となる技術が、AI駆動型ビッグ・データ分析と圧電式マイクロ・ディスペンシング技術（圧電メッキ）です。ユーザーがスマートフォン・アプリで傷跡の画像を撮影すると、AIアルゴリズムが傷跡を12種類に分類し、詳細な状態分析を行います。診断結果に基づき、カスタマイズされた治療液が傷跡に精密に塗布されます。
同時に、180色以上の肌に合わせたカラーをブレンドして噴霧し、継ぎ目のないカバー・メイクを施します。この圧電式マイクロ・ディスペンシング技術は、電気信号で材料を噴射するインクジェット印刷に似ており、発熱なしで高精度な塗布を可能にしています。
ユーザーフレンドリーなデザインとアクセシビリティが評価される
Scar Beauty Deviceは、直感的なUI/UXでも高い評価を得ており、ユーザーはスマートフォンの画面を通じてリアルタイムで治療量のモニタリングと制御が可能です。使いやすさを追求した設計により、一般消費者でも容易に操作でき、利便性と使い勝手が大幅に向上しています。
商業化と今後の拡大計画
Kolmar Koreaは2026年前半に本技術のローンチを完了し、同年後半に本格的な顧客獲得を開始する計画です。同社はさらに、中核となる圧電式マイクロ・ディスペンシング技術をカスタマイズ化粧品製造に応用するため、ソフトウェア開発を推進するとともに、政府主導のAX（AIトランスフォーメーション）研究イニシアティブを通じたスマート・ファクトリー開発を加速させることを目指しています。
Kolmar Koreaの関係者は次のように述べています。
「今回のベスト・オブ・イノベーション賞（Best of Innovation Award）は、技術そのものだけでなく、人間中心のユーザー・エクスペリエンスと現実世界の課題解決に焦点を当てた研究の成果です。今後も化粧品開発とサービス領域全体にわたり、AI、IoT、ビッグ・データ技術の展開を拡大していきます。」
同関係者はさらに次のように付け加えました。
「AIとデジタル技術を統合した独自のビューティ・テック・ソリューションを継続的に導入することで、Kolmar Koreaは世界のビューティ・テック業界を今後もリードし続けます。」
CES 2026出展情報
CES 2026開催期間中（1月9日まで）、Kolmar Koreaは ベネチアン・エキスポ（Venetian Expo）ホールA-D、ブース番号55050（ライフスタイル・セクション）にブースを出展し、マイクロバイオームに基づく頭皮診断ソリューションCAIOMEの実演展示を行います。
メディア関係問い合わせ先
Kolmar Holdings
Jang-Woo Lee
[email protected]
SOURCE Kolmar Korea
この記事をシェアする