Spoločnosť Kolmar Korea získala na veľtrhu CES 2026 ocenenie za najlepšiu inováciu v oblasti kozmetických technológií, čo je pre kozmetický priemysel celosvetová novinka

Jan 07, 2026, 22:33 ET
- Získanie ceny CES za najlepšiu inováciu je preukázaním globálnej konkurencieschopnosti v oblasti kozmetických technológií
- „Zariadenie Scar Beauty" s umelou inteligenciou získalo dvojité ocenenie v kategóriách kozmetických technológií a digitálneho zdravia
LAS VEGAS, 8. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kolmar Korea oznámila, že jej zariadenie Scar Beauty s umelou inteligenciou získalo na veľtrhu CES 2026, najväčšom svetovom veľtrhu spotrebnej elektroniky a IT, cenu za najlepšie inovácie v kategórii kozmetických technológií. Zariadenie získalo aj cenu za inováciu v kategórii digitálne zdravie, čím dosiahlo dvojité víťazstvo na tohtoročnom veľtrhu CES.
Cena za najlepšiu inováciu je najvyššie ocenenie na veľtrhu CES, ktoré sa udeľuje iba technológiám, ktoré získajú najvyššie skóre vo všetkých hodnotiacich kritériách vrátane inovácie, dizajnu a technologickej excelentnosti. Spomedzi 10 ocenených cenou za inovácie v kategórii kozmetických technológií bola technológia spoločnosti Kolmar Korea vybraná ako najvýnimočnejšia.
Cena za najlepšiu inováciu v oblasti kozmetických technológií , predstavená minulý rok, upútala celosvetovú pozornosť, keď sa jej prvým príjemcom stala spoločnosť Samsung Electronics. Spoločnosť Kolmar Korea je celkovo druhou spoločnosťou, ktorá získala toto ocenenie – a prvou kozmetickou spoločnosťou na svete, ktorej sa to podarilo – čo predstavuje historický míľnik pre globálny kozmetický priemysel.
Prvé univerzálne zariadenie na ošetrenie jaziev a skrášľovanie na svete
Oceňovaný prístroj na skrášľovanie jaziev je prvé komplexné integrované riešenie na svete, ktoré kombinuje liečbu jaziev a starostlivosť o pokožku v jednom prístroji. Tradične si používatelia nanášali masť na jazvu a neskôr ju zakrývali mejkapom. S týmto zariadením je možné ošetrenie aj estetické krytie dokončiť súčasne už za 10 minút.
Základná technológia spočíva v analýze veľkých dát riadenej umelou inteligenciou a piezoelektrickej mikrodávkovacej technológii (piezoelektrické pokovovanie). Keď používateľ zachytí obrázok jazvy prostredníctvom aplikácie v smartfóne, algoritmus umelej inteligencie klasifikuje jazvu do jedného z 12 typov a vykoná podrobnú analýzu stavu. Na základe diagnózy sa na jazvu presne dávkuje individuálne prispôsobený liečebný roztok.
Zároveň zariadenie mieša a nastrieka optimálnu kombináciu viac ako 180 farieb zladených s odtieňom pleti, čím nanáša súvislý krycí mejkap. Piezoelektrická technológia mikrodávkovania – podobná atramentovej tlači, ktorá vystrekuje materiál pomocou elektrických signálov – umožňuje vysoko presnú aplikáciu bez tvorby tepla.
Užívateľsky prívetivý dizajn ocenený za prístupnosť
Zariadenie Scar Beauty získalo vysoké hodnotenie aj za svoje intuitívne používateľské rozhranie/užívateľskú potrebu, ktoré umožňuje používateľom monitorovať a kontrolovať množstvo aplikovanej liečby v reálnom čase prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenie je navrhnuté pre jednoduché používanie, takže je dostupné aj pre bežných spotrebiteľov, čo výrazne zvyšuje pohodlie a použiteľnosť.
Komercializácia a plány budúcej expanzie
Spoločnosť Kolmar Korea plánuje dokončiť spustenie technológie v prvej polovici roka 2026 a začať s plnohodnotnou akvizíciou zákazníkov v druhej polovici roka. Spoločnosť sa tiež zameriava na ďalší rozvoj svojho softvéru s cieľom aplikovať základnú piezoelektrickú mikrodávkovaciu technológiu na výrobu kozmetiky na mieru a zároveň urýchliť rozvoj inteligentných tovární prostredníctvom vládou vedených výskumných iniciatív AX (transformácia umelou inteligenciou).
Zástupca spoločnosti Kolmar Korea uviedol:
„Toto ocenenie za najlepšiu inováciu je výsledkom výskumu zameraného nielen na samotnú technológiu, ale aj na používateľskú skúsenosť zameranú na človeka a riešenie problémov v reálnom svete. Budeme naďalej rozširovať technológie umelej inteligencie, internetu vecí a veľkých dát v oblastiach vývoja kozmetických výrobkov a služieb."
Úradník dodal:
„Dôsledným zavádzaním diferencovaných riešení v oblasti kozmetických technológií, ktoré integrujú umelú inteligenciu a digitálne technológie, bude spoločnosť Kolmar Korea naďalej lídrom v globálnom odvetví kozmetických technológií."
