Kolmar Korea selecionada para a iniciativa "AI Factory" liderada pelo governo - impulsionando a inovação na fabricação de K-Beauty

SEUL, Coreia do Sul, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Kolmar Korea anunciou que foi selecionada como a única empresa de cosméticos a liderar um projeto financiado pelo governo AI Factory Alliance organizado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Recursos da Coreia do Sul (MOTIR). Por meio dessa iniciativa, a empresa pretende ir além da automação de fábrica inteligente em direção à autonomia de fabricação orientada por IA, aumentando a competitividade global do setor de K-beauty.

No âmbito do projeto, a Kolmar Korea desenvolverá um sistema de fabricação autônomo AI que integra todos os processos de produção de cosméticos, desde o planejamento e formulação até o controle de qualidade, envase e embalagem. Ao contrário das fábricas inteligentes tradicionais, que operam com base em entradas humanas predefinidas, as fábricas de IA usam inteligência artificial para analisar dados em tempo real e otimizar as operações de produção de forma autônoma.

O Ministério do Comércio, Indústria e Recursos (MOTIR) é a agência do governo central da Coreia do Sul que supervisiona a tecnologia industrial, P&D, setor e comércio. Sob sua visão nacional de se tornar a "Potência Manufatureira Líder Mundial até 2030", o ministério lançou a AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, selecionando empresas líderes de cada setor para impulsionar a inovação de IA na manufatura. A Kolmar Korea foi escolhida como a única empresa de cosméticos a liderar a iniciativa, reconhecida por sua excelência tecnológica e capacidade de fabricação que a posicionaram na vanguarda do setor de K-beauty.

A Kolmar Korea planeja modularizar cada estágio de fabricação e aplicar modelos avançados de IA para atingir mais de 95% de precisão do processo, um dos mais altos padrões do setor. Isso reduzirá significativamente o retrabalho causado por defeitos e maximizará a eficiência da produção. A transição para uma fábrica de IA também permitirá produção de alto mix e baixo volume, permitindo uma resposta rápida às diversas demandas dos clientes.

O projeto terá duração de quatro anos e quatro meses, de setembro de 2025 a dezembro de 2029. Como empresa líder na Bio Division da AI Factory Alliance, a Kolmar Korea liderará a AI Transformation (AX) do setor de fabricação de cosméticos. As principais iniciativas incluem:

Construindo uma plataforma de dados integrada que conecta todos os processos de produção de cosméticos

Desenvolvimento de modelos autônomos de IA de controle de processo para melhorar a qualidade e a precisão do produto

Com o mercado global de cosméticos enfatizando cada vez mais a personalização e a velocidade, a fabricação orientada por IA tornou-se essencial para sustentar a liderança global da K-beauty. Muitos processos de produção no setor ainda dependem muito do trabalho manual, especialmente para designs e embalagens de produtos personalizados. A Kolmar Korea pretende compartilhar as melhores práticas de sua implementação AI Factory para acelerar a inovação digital em todo o ecossistema de fabricação de cosméticos da Coreia.

A Kolmar Korea já lançou as bases para a fabricação baseada em IA por meio de seu sistema de fábrica inteligente, estabelecido em 2019, que reduziu as taxas de defeitos em 42%. A nova AI Factory se baseará nesse sucesso, criando um sistema de fabricação de última geração otimizado para produção flexível de pequenos lotes.

Um funcionário da Kolmar Korea declarou: "Ser selecionada como a única empresa de cosméticos para o projeto AI Factory do governo reconhece nossa liderança tecnológica na fabricação orientada por IA. Aproveitaremos nossos sistemas autônomos de IA para avançar os padrões de fabricação de cosméticos da Coreia e fortalecer a competitividade global da K-beauty."

A Kolmar Korea opera bases de fabricação na Coreia, Estados Unidos, Canadá e China e planeja implantar os novos sistemas de IA em todos os locais de produção globais. A empresa também pretende expandir a aplicação da tecnologia AI Factory para outras afiliadas do Grupo Kolmar, incluindo Kolmar BNH (suplementos de saúde), HK inno.N (produtos farmacêuticos) e Yonwoo (embalagens de cosméticos).

