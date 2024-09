Lançamento de produto inovador da HUAWEI revela experiência de vestíveis de última geração e produtividade perfeita com tablets

HUAWEI WATCH GT 5 Series: Liderando a Vanguarda da Moda

HUAWEI WATCH GT 5 Series está entre os primeiros smartwatches da Huawei a apresentar o HUAWEI TruSense System, um recurso integrado de rastreamento de saúde e condicionamento físico que vem com um sensor atualizado e algoritmos aprimorados – produzindo resultados mais rápidos, precisos e abrangentes.

Apresentando o distinto design de ponta afiada e oferecendo um total de 12 modelos diferentes, nas edições Pro ou Standard, HUAWEI WATCH GT 5 series foi desenvolvido para estar na Vanguarda da Moda, com a edição Pro feita com liga de titânio de grau aeroespacial e cerâmica de nanocristais, proporcionando níveis mais altos de durabilidade.

Com o HUAWEI TruSense System, ele habilita o novíssimo Assistente de Bem-Estar Emocional da Huawei, alcançando uma atualização no gerenciamento de saúde para incluir não apenas o gerenciamento fisiológico, mas também o psicológico.

O novo smartwatch traz novos recursos esportivos de nível profissional. Para golfistas e mergulhadores, HUAWEI WATCH GT 5 Pro traz o modo Campo de Golfe com a inclusão de mais de 15.000 mapas globais de campos de golfe, bem como o modo Mergulho livre, oferecendo um monitor de pulso mais completo para suas atividades esportivas. O HUAWEI WATCH GT 5 Pro também traz recursos profissionais para corridas em trilhas, como suporte para a função de navegação por segmentação, bem como um mapa de contorno de 10 metros.

O smartwatch oferece uma duração de bateria excepcional, com até 14 dias de uso no HUAWEI WATCH GT 5 46mm e GT 5 Pro 46mm, e até 7 dias no HUAWEI WATCH GT 5 41mm e GT 5 Pro 42mm.

Embaixadores de dispositivos vestíveis da HUAWEI: Pamela Reif e Sir Mo Farah

Os embaixadores de dispositivos vestíveis da HUAWEI, Sir Mo Farah e Pamela Reif, estiveram presentes, com Sir Mo Farah compartilhando sua experiência em corrida e técnicas esportivas avançadas, enquanto Pamela Reif se concentrou em design de relógios e cursos de aplicativos, apresentando a experiência "Light Up Your Rings" (Acenda seus anéis).

Pamela Reif expressou sua admiração pelo novo relógio afirmando: "O HUAWEI Watch GT 5 Pro é mais do que um smartwatch; é um ícone de estilo que realmente me deixa na Vanguarda da Moda. Além disso, a Huawei fez alguns aprimoramentos realmente impressionantes no monitoramento de atividades. Junte-se a mim e Acenda seus Anéis todos os dias!"

Sir Mo Farah ecoou o sentimento, acrescentando: "Como corredor, me preocupo com pequenos detalhes para me dar uma vantagem competitiva; o Sunflower GNSS aprimorado é um divisor de águas absoluto, enquanto o novo recurso de análise da forma de corrida pode fornecer a qualquer corredor informações sobre como reduzir segundos de seu recorde pessoal."

HUAWEI WATCH D2: o primeiro smartwatch do mundo com monitoramento ambulatorial da pressão arterial certificado pela NMPA e MDR

O lançamento do HUAWEI WATCH D2 introduziu uma inovação revolucionária como o primeiro dispositivo de pulso do mundo a fazer o monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e a receber a certificação da NMPA e da MDR. Isso representa um avanço significativo na tecnologia de dispositivos vestíveis, incorporando o compromisso da Huawei com a "Health Forward" (Saúde Avançada).

O relógio oferece medição precisa da pressão arterial durante 24 horas e conta com o HUAWEI TruSense System para fornecer resultados mais rápidos e precisos.

Em se tratando de tecnologia de pressão arterial, a Huawei já inova há mais de nove anos, mantendo uma parceria de longo prazo com especialistas globais em hipertensão, incluindo o professor George S. Stergiou, presidente eleito da Sociedade Internacional de Hipertensão e o professor Wang Jiguang, presidente da Liga Chinesa de Hipertensão, entre outros.

O HUAWEI WATCH D2 apresenta um design leve e fino, que incorpora uma bolsa inflável mecânica ultrafina e uma tela grande de 1,82 polegadas. Tem apenas cerca de 1/5 da largura e 1/25 do volume dos monitores eletrônicos de pressão arterial tradicionais para a parte superior do braço, facilitando a medição da pressão arterial onde quer que você esteja.

Com um único toque, os usuários podem medir até 9 indicadores corporais e gerar um relatório geral de saúde.

HUAWEI WATCH Ultimate edição verde: Explore sem limites

Uma atualização do lançamento do ano passado, o HUAWEI WATCH Ultimate apresenta os novos Recursos Avançados de Campo de Golfe e o Modo Expedição aprimorado, além de uma nova edição verde que combina tecnologias que quebram paradigmas e acabamento de primeira linha, incorporando o espírito "Adventure Forward" (Aventura Avançada) e criado para os aventureiros de coração.

A nova edição verde traz um exclusivo aro de cerâmica nanotecnológica de duas cores, que requer um processo de fabricação mais complexo para proporcionar uma bela dupla de cores branco-verde que combina com a estética.

O novo Modo avançado de Campo de Golfe traz análises e informações precisas para entusiastas, distância semelhantes a jogadas, distância de tacadas, carregador com IA e muito mais. Assim como um novo recurso de Importação de Rota de expedição que se integra ao aplicativo HUAWEI Health, permitindo que os usuários importem rotas.

A Huawei se dedica a ajudar os consumidores a cultivar um estilo de vida saudável e hábitos de exercícios por meio da continuação global da campanha "Light Up Your Rings". Ao alavancar o sistema de Activity Rings (Anéis de Atividade) e Medal Rewards (Recompensas de Medalhas), a campanha oferece uma experiência envolvente que ajuda as pessoas a viver uma vida mais saudável.

Além disso, os dispositivos vestíveis da Huawei são sempre projetados para smartphones Android e iOS, a fim de que suas mais recentes inovações em tecnologia de saúde e recursos de rastreamento esportivo sejam acessíveis a um público ainda maior.

HUAWEI MatePad Pro de 12,2 polegadas: Criação de Beleza

O mais novo tablet carro-chefe, o HUAWEI MatePad Pro de 12,2 polegadas, foi projetado para oferecer a melhor experiência de usuário focada em criatividade e produtividade.

Equipado com uma inovadora tela Tandem OLED PaperMatte, o HUAWEI MatePad Pro de 12,2 polegadas oferece um brilho máximo impressionante de 2000nits para uma experiência de visualização autêntica. As tecnologias avançadas de gravação antibrilho e antirreflexo em nanoescala garantem uma experiência visual premium, semelhante à do papel.

Vem com o teclado HUAWEI Glide, que inclui uma caneta stylus 2 em 1 e um teclado com design de armazenamento e carregamento.

Para inspirar a criatividade, o aplicativo GoPaint do tablet oferece uma ampla gama de ferramentas de criação digital, incluindo os inovadores pincéis Splatter e Fluid brushes. O FangTian Painting Engine 2.0 suporta telas ultragrandes de 8K, disponibilizando ferramentas de nível profissional para expressão artística.

HUAWEI MatePad 12 X: o Estilo Encontra a Criatividade e a Produtividade

O HUAWEI MatePad 12 X é um modelo carro-chefe leve, projetado para a geração mais jovem. Ele aumenta a produtividade, permitindo que os usuários formadores de opinião corram atrás de seus sonhos, proporcionando uma experiência agradável.

O novo tablet inova com o Shimmery Pearlescent Sheen, resultando em um branco metálico com efeitos de mudança de cor de acordo com a iluminação. O corpo do dispositivo inteiramente metálico com design integrado sem emendas o torna elegante e durável.

O HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition apresenta uma tela PaperMatte ultrabrilhante, que oferece excelente qualidade de visualização, escrita e toque, tornando-o ideal para leitura e trabalho de criação.

Em 19 de setembro de 2024, a Huawei lançou oficialmente GoPaint Worldwide Creating Activity com o tema "Criativo por Natureza". Desde o primeiro dia até 31 de dezembro de 2024, os amantes da pintura em todo o mundo podem compartilhar suas obras de arte digital exclusivas na plataforma da Comunidade HUAWEI.

HUAWEI Reafirma Compromisso com Inovação, Moda e Criatividade

Alex Huang, diretor de marketing da Huawei Consumer BG, ressalta o impacto global da marca e seu compromisso com a inovação. Destacando o compromisso da Huawei em combinar tecnologia de ponta, moda e criatividade nos produtos, integrando-os perfeitamente à vida diária dos consumidores, a marca continua a inspirar os consumidores por meio de campanhas como a iniciativa Light Up Your Rings e GoPaint Worldwide Creating Activity.

"Nosso objetivo é trazer produtos inovadores que ofereçam aos consumidores uma mistura única de moda e criatividade", disse Alex. "Ao inspirar nossos usuários, a Huawei se esforça para criar um mundo mais conectado e reconfortante, onde a tecnologia aprimora a vida diária e aproxima as pessoas."

