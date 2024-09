HUAWEI stellt seine innovative Produkte vor: Wearables der nächsten Generation und produktives Arbeiten mit Tablets

HUAWEI WATCH GT 5: Führend in Sachen Mode

Die HUAWEI WATCH GT 5 ist eine der ersten Smartwatches von Huawei, die das HUAWEI TruSense System einführt, eine integrierte Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion, die mit einem verbesserten Sensor und optimierten Algorithmen ausgestattet ist und schnellere, genauere und umfassendere Ergebnisse liefert.

Mit dem unverwechselbaren Sharp-Edged-Design und in insgesamt 12 verschiedenen Modellen und in der Pro- oder Standard-Edition erhältlich, ist die HUAWEI WATCH GT 5 dazu bestimmt, den Modetrend anzuführen. Die Pro-Edition besteht aus einer Titanlegierung, welche die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt erfüllt, und Nanokristallkeramik, was für mehr Langlebigkeit sorgt.

Das HUAWEI TruSense System ermöglicht es dem brandneuen Emotional Wellbeing Assistant von Huawei, das Gesundheitsmanagement zu verbessern und nicht nur physiologische, sondern auch psychologische Aspekte zu berücksichtigen.

Die neue Smartwatch bietet neue Sportfunktionen auf Profi-Niveau. Für Golfer und Taucher umfasst die HUAWEI WATCH GT 5 Pro einen Golfplatzmodus mit über 15.000 globalen Golfplatzkarten sowie einen Modus für freies Tauchen, der einen umfassenderen Tracker für ihre sportlichen Aktivitäten am Handgelenk bietet. Die HUAWEI WATCH GT 5 Pro verfügt außerdem über professionelle Funktionen für den Geländelauf, wie etwa die Unterstützung der Segmentierungs-Navigationsfunktion sowie eine 10-Meter-Höhenlinienkarte.

Die Smartwatch zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Akkulaufzeit aus: bis zu 14 Tage bei der HUAWEI WATCH GT 5 46mm und GT 5 Pro 46mm und bis zu 7 Tage bei der HUAWEI WATCH GT 5 41mm und GT 5 Pro 42mm.

HUAWEI-Botschafter für Wearable-Produkte: Pamela Reif und Sir Mo Farah

Die HUAWEI-Botschafter für Wearables, Sir Mo Farah und Pamela Reif, nahmen an der Veranstaltung teil. Sir Mo Farah teilte sein Fachwissen über das Laufen und fortgeschrittene Sporttechniken, während Pamela Reif sich auf Uhrendesign und App-Kurse konzentrierte und das Programm „Light Up Your Rings" vorstellte.

Pamela Reif drückte ihre Bewunderung für die neue Uhr mit den Worten aus: „Die HUAWEI Watch GT 5 Pro ist mehr als eine Smartwatch; sie ist eine Stilikone, die mich wirklich von der Masse abhebt. Darüber hinaus hat Huawei einige sehr beeindruckende Verbesserungen an der Aktivitätsverfolgung vorgenommen. Machen Sie mit und bringen Sie Ihre Aktivitätsringe jeden Tag zum Leuchten!"

Sir Mo Farah schloss sich dieser Meinung an und fügte hinzu: „Als Läufer achte ich auf kleine Details, die mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das verbesserte Sunflower GNSS ist absolut bahnbrechend, während die völlig neue Laufanalysefunktion jedem Läufer Einblicke geben kann, wie er Sekunden von seiner persönlichen Bestzeit abziehen kann."

HUAWEI WATCH D2: Die weltweit erste Smartwatch mit ambulanter Blutdrucküberwachung, zertifiziert von der NMPA und MDR

Mit der Einführung der HUAWEI WATCH D2 wurde eine wegweisende Innovation vorgestellt: das weltweit erste Gerät zur ambulanten Blutdruckmessung am Handgelenk, das von der NMPA und MDR zertifiziert wurde. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der Wearable-Technologie und steht beispielhaft für das Engagement von Huawei für die Gesundheitsverbesserung.

Die Uhr liefert rund um die Uhr genaue Blutdruckmessungen und verfügt über das HUAWEI TruSense System für schnellere und genauere Ergebnisse.

Im Bereich der Blutdrucktechnologie ist Huawei bereits seit über neun Jahren innovativ tätig und unterhält eine langfristige Partnerschaft mit globalen Bluthochdruckexperten, darunter Professor George S. Stergiou, Präsident der International Society of Hypertension, und Professor Wang Jiguang, Präsident der Chinese Hypertension League usw.

Die HUAWEI WATCH D2 zeichnet sich durch ihr leichtes und schlankes Design aus, das einen ultraschmalen mechanischen Airbag und einen 1,82 Zoll großen Bildschirm umfasst. Sie ist nur etwa 1/5 so breit und 1/25 so groß wie herkömmliche elektronische Oberarm-Blutdruckmessgeräte, so dass mit ihr der Blutdruck überall bequem gemessen werden kann.

Darüber hinaus kann der Benutzer mit einem einzigen Fingertipp bis zu 9 Körperwerte messen und einen Bericht über den Gesundheitszustand erstellen.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Den Abendteuern sind keine Grenzen gesetzt

Als Weiterentwicklung der letztjährigen Version führt die HUAWEI WATCH Ultimate die neuen Advanced Golf Course Features und den verbesserten Expeditionsmodus ein, zusammen mit einer neuen grünen Edition, die bahnbrechende Technologien und modernste Handwerkskunst vereint, den Geist der „Abenteuerlust" verkörpert und für alle Abenteurer unter uns entwickelt wurde.

Die neue grüne Edition verfügt über eine exklusive zweifarbige Lünette aus Nano-Tech-Keramik, die in einem komplexeren Herstellungsprozess gefertigt wird, um ein wunderschönes weiß-grünes Farbduo zu erzeugen, das optisch perfekt harmoniert.

Der brandneue, fortschrittliche Golfplatzmodus bietet präzise Analysen und Einblicke für Enthusiasten, spielähnliche Entfernungen, Schlagweiten, KI-Caddie und vieles mehr. Außerdem gibt es eine neue Funktion für den Import von Expeditionsrouten, die in die HUAWEI Health-App integriert ist und es den Nutzern ermöglicht, Routen zu importieren.

Mit der weltweiten Fortsetzung der Kampagne „Light Up Your Rings" will Huawei die Verbraucher dabei unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und sich zu bewegen. Durch den Einsatz der Aktivitätsringe und des Medaillen-Belohnungssystems bietet die Kampagne ein ansprechendes Erlebnis, das den Menschen hilft, ein gesünderes Leben zu führen.

Darüber hinaus sind die Wearables von Huawei immer so konzipiert, dass sie sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones verfügbar sind, um die neuesten Innovationen im Bereich Gesundheitstechnologie und Sport-Tracking-Funktionen einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll: Schönheit schaffen

Das neueste Flaggschiff-Tablet, das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll, wurde entwickelt, um das ultimative Benutzererlebnis mit Fokus auf Kreativität und Produktivität zu bieten.

Ausgestattet mit einem innovativen Tandem OLED PaperMatte Display, liefert das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll eine beeindruckende maximale Helligkeit von 2000 Nits für ein authentisches Seherlebnis. Fortschrittliche Anti-Glanz- und Anti-Reflex-Ätztechnologien im Nanobereich sorgen für ein erstklassiges, papierähnliches visuelles Ergebnis.

Es wird mit der HUAWEI Glide-Tastatur geliefert, die über einen 2-in-1-Stift und ein Design zum Aufbewahren und Aufladen der Tastatur verfügt.

Um die Kreativität anzuregen, bietet die GoPaint App des Tablets eine breite Palette an digitalen Gestaltungswerkzeugen, darunter die bahnbrechenden Splatter- und Fluid-Pinsel. Die FangTian Painting Engine 2.0 unterstützt ultragroße Leinwände in 8K und bietet professionelle Werkzeuge für die künstlerische Entfaltung.

HUAWEI MatePad 12 X: Stil trifft auf Kreativität und Produktivität

Das HUAWEI MatePad 12 X ist ein leichtes Flaggschiff-Modell, das für die jüngere Generation entwickelt wurde. Es steigert die Produktivität und ermöglicht es trendbewussten Nutzern, ihre Träume zu verwirklichen, während sie gleichzeitig Freude an der Arbeit haben.

Das neue Tablet verfügt über den innovativen Shimmery Pearlescent Sheen, der ein metallisches Weiß mit Farbwechseleffekten je nach Lichteinfall erzeugt. Das Ganzmetallgehäuse mit integriertem nahtlosem Design macht das Gerät elegant und langlebig.

Die HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition verfügt über ein ultrahelles PaperMatte-Display, das beim Lesen, Schreiben und bei der Touch-Bedienung eine hervorragende Qualität bietet und sich ideal zum Lesen und für kreative Arbeiten eignet.

Am 19. September 2024 startete Huawei offiziell die GoPaint Worldwide Creating Activity unter dem Motto „Creative By Nature" (von Natur aus kreativ). Vom ersten Tag an bis zum 31. Dezember 2024 können Malbegeisterte auf der ganzen Welt ihre einzigartigen digitalen Kunstwerke auf der HUAWEI Community-Plattform teilen.

HUAWEI bekräftigt sein Engagement für Innovation, Mode und Kreativität

Alex Huang, Marketingleiter von Huawei Consumer BG, unterstreicht den globalen Einfluss der Marke und ihr Engagement für Innovation. Die Marke hebt das Engagement von Huawei hervor, Spitzentechnologie, Mode und Kreativität in den Produkten zu vereinen und sie nahtlos in den Alltag der Verbraucher zu integrieren. Durch Kampagnen wie die Initiative „Light Up Your Rings" und „GoPaint Worldwide Creating Activity" inspiriert die Marke nach wie vor Verbraucher.

„Unser Ziel ist es, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die den Verbrauchern eine einzigartige Mischung aus Mode und Kreativität bieten", sagte Huang. „Durch die Inspiration unserer Nutzer strebt Huawei danach, eine stärker vernetzte und herzenswärmere Welt zu schaffen, in der Technologie das tägliche Leben verbessert und Menschen einander näherbringt."

Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie unter: https://consumer.huawei.com/en/wearables/

https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510573/HUAWEI_WATCH_GT_5_Series_Leading_Fashion_Edge.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510574/HUAWEI_WATCH_D2_World_s_First_Smartwatch_Ambulatory_Blood_Pressure_Monitoring.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510575/HUAWEI_MatePad_Pro_12_2_inch_Creation_Beauty.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510576/HUAWEI_Reaffirms_Commitment_Innovation_Fashion_Creativity.jpg

