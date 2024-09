Inovatívny produkt HUAWEI predstavuje novú generáciu nositeľných zariadení a bezproblémovú produktivitu s tabletmi

HUAWEI WATCH série GT 5: Vedúce postavenie v oblasti módy

Hodinky HUAWEI WATCH radu GT 5 patria medzi prvé inteligentné hodinky Huawei, ktoré predstavujú systém HUAWEI TruSense, integrovanú funkciu sledovania zdravia a kondície, ktorá je vybavená vylepšeným snímačom a zdokonalenými algoritmami – výsledky sú rýchlejšie, presnejšie a komplexnejšie.

Hodinky HUAWEI WATCH GT 5 s výrazným dizajnom s ostrými hranami, ktoré sú k dispozícii v celkovo 12 rôznych modeloch a v edícii Pro alebo Standard, sú navrhnuté tak, aby boli lídrom Fashion Edge, pričom edícia Pro je vyrobená z titánovej zliatiny leteckej kvality a nanokryštalickej keramiky, čo prináša vyššiu úroveň odolnosti.

Systém HUAWEI TruSense umožňuje úplne nového asistenta Huawei pre emocionálnu pohodu, čím sa dosiahne zlepšenie riadenia zdravia, ktoré zahŕňa nielen fyziologické, ale aj psychologické riadenie.

Nové inteligentné hodinky prinášajú nové športové funkcie Pro-Level. Pre golfistov a potápačov prináša HUAWEI WATCH GT 5 Pro režim golfového ihriska s viac ako 15 000 mapami svetových golfových ihrísk, ako aj režim voľného potápania, ktorý ponúka komplexnejší sledovač na zápästí pre ich športové aktivity. HUAWEI WATCH GT 5 Pro je vybavený aj profesionálnymi funkciami pre Trail Run, ako je podpora funkcie segmentovej navigácie, ako aj 10-metrová obrysová mapa.

Inteligentné hodinky ponúkajú výnimočnú výdrž batérie, ktorá v prípade modelov HUAWEI WATCH GT 5 46 mm a GT 5 Pro 46mm dosahuje až 14 dní a v prípade modelov HUAWEI WATCH GT 5 41mm a GT 5 Pro 42 mm až 7 dní.

Ambasádori nositeľných produktov HUAWEI: Pamela Reif a Sir Mo Farah

Vystúpili ambasádori nositeľných produktov HUAWEI Sir Mo Farah a Pamela Reif, pričom Sir Mo Farah sa podelil o svoje skúsenosti s behom a pokročilými športovými technikami, zatiaľ čo Pamela Reif sa zamerala na dizajn hodiniek a kurzy aplikácií a predstavila zážitok „Light Up Your Rings".

Pamela Reif vyjadrila svoj obdiv k novým hodinkám a uviedla: „Hodinky HUAWEI Watch GT 5 Pro sú viac než len smart hodinky, je to štýlová ikona, ktorá mi skutočne dodáva módny šmrnc. Okrem toho spoločnosť Huawei vykonala niekoľko naozaj pôsobivých vylepšení v oblasti sledovania aktivity. Pridajte sa ku mne a rozsvieťte svoje prstene každý deň!"

Sir Mo Farah sa pridal k tomuto názoru a dodal: „Vylepšená funkcia Sunflower GNSS absolútne mení pravidlá hry, zatiaľ čo úplne nová funkcia analýzy bežeckej formy môže každému bežcovi poskytnúť informácie o tom, ako ušetriť sekundy zo svojho osobného rekordu."

HUAWEI WATCH D2: Prvé inteligentné hodinky na svete s ambulantným monitorovaním krvného tlaku certifikované NMPA a MDR

Uvedenie HUAWEI WATCH D2 na trh predstavilo prelomovú inováciu ako prvé zariadenie na svete na ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) na zápästí, ktoré bolo certifikované NMPA a MDR. Znamená to významný krok vpred v oblasti nositeľných technológií, ktorý je stelesnením záväzku spoločnosti Huawei „Health Forward".

Hodinky poskytujú 24-hodinové presné meranie krvného tlaku a sú vybavené systémom HUAWEI TruSense pre rýchlejšie a presnejšie výsledky.

Pokiaľ ide o technológiu krvného tlaku, spoločnosť Huawei už viac ako deväť rokov inovuje a dlhodobo spolupracuje so svetovými odborníkmi na hypertenziu vrátane profesora Georgea S. Stergiou, prezidenta Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu, a profesora Wang Jiguang, prezidenta Čínskej ligy pre hypertenziu atď.

Hodinky HUAWEI WATCH D2 majú ľahký a tenký dizajn s veľmi úzkym mechanickým airbagom a 1,82-palcovým veľkým displejom. Je len asi 1/5 šírky a 1/25 objemu tradičných elektronických tlakomerov na hornú časť ramena, čo uľahčuje meranie krvného tlaku bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Okrem toho môžu používatelia jediným dotykom zmerať až 9 telesných ukazovateľov a vygenerovať správu Health Glance.

HUAWEI WATCH Ultimate zelená edícia: Skúmajte bez obmedzení

HUAWEI WATCH Ultimate, ktorý je aktualizáciou minuloročného vydania, predstavuje nové pokročilé funkcie golfového ihriska a vylepšený režim Expedition Mode spolu s novou zelenou edíciou, ktorá kombinuje technológie meniace paradigmu a špičkové remeselné spracovanie, stelesňuje ducha „Adventure Forward" a je vytvorená pre dobrodruhov v srdci.

Nová zelená edícia prináša exkluzívny dvojfarebný keramický rámček z nano-technológie, ktorý si vyžaduje zložitejší výrobný proces, aby sa dosiahla krásna bielo-zelená farebná dvojica, ktorá zodpovedá estetickému vzhľadu.

Úplne nový pokročilý režim golfového ihriska ponúka presnú analýzu a prehľad pre nadšencov, hry – vzdialenosť, vzdialenosť úderov, AI Caddie a ďalšie. Rovnako ako nová funkcia importu expedičných trás, ktorá sa integruje s aplikáciou HUAWEI Health a umožňuje používateľom importovať trasy.

Spoločnosť Huawei sa snaží pomáhať spotrebiteľom pestovať zdravý životný štýl a pohybové návyky prostredníctvom globálneho pokračovania kampane „Light Up Your Rings". Využitím systému krúžkov aktivity a medailových odmien ponúka kampaň pútavý zážitok, ktorý jednotlivcom pomáha žiť zdravšie.

Okrem toho sú nositeľné zariadenia Huawei vždy navrhnuté tak, aby boli k dispozícii pre smartfóny so systémami Android aj iOS, aby boli najnovšie inovácie zdravotných technológií a funkcie sledovania športových výkonov dostupné ešte širšiemu publiku.

HUAWEI MatePad Pro 12,2" Stvorenie krásy

Najnovší vlajkový tablet HUAWEI MatePad Pro 12,2" je navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalý používateľský zážitok zameraný na kreativitu a produktivitu.

HUAWEI MatePad Pro 12,2" je vybavený inovatívnym displejom Tandem OLED PaperMatte, ktorý poskytuje pôsobivý maximálny jas 2000 nitov pre autentický zážitok zo sledovania. Pokročilé technológie leptania proti iskreniu a leptania v nanorozmeroch zabezpečujú prvotriedny vizuálny zážitok podobný papieru.

Dodáva sa s klávesnicou HUAWEI Glide Keyboard, ktorá je vybavená stylusom 2 v 1, klávesnicou na ukladanie a nabíjanie.

Aplikácia GoPaint v tablete ponúka širokú škálu nástrojov na digitálnu tvorbu vrátane prelomových štetcov Splatter a Fluid. FangTian Painting Engine 2.0 podporuje mimoriadne veľké plátno 8K a poskytuje profesionálne nástroje na umelecké vyjadrenie.

HUAWEI MatePad 12 X: Štýl sa stretáva s kreativitou a produktivitou

HUAWEI MatePad 12 X je ľahký vlajkový model určený pre mladšiu generáciu. Zvyšuje produktivitu a umožňuje používateľom, ktorí udávajú trendy, plniť si svoje sny a zároveň prináša príjemný zážitok.

Nová tableta inovuje lesk Shimmery Pearlescent Sheen, čím vzniká kovovo biela farba s farebnými efektmi meniacimi sa v závislosti od osvetlenia. Celokovové telo zariadenia s integrovaným bezšvovým dizajnom je štýlové a odolné.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition je vybavený mimoriadne jasným PaperMatte displejom, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu zobrazenia, písania a dotyku, takže je ideálny na čítanie a tvorivú prácu.

Spoločnosť Huawei 19. septembra 2024 oficiálne spustila celosvetovú tvorivú aktivitu GoPaint na tému „Creative By Nature". Od úvodného dňa do 31. decembra 2024 môžu nadšenci maľovania na celom svete zdieľať svoje jedinečné digitálne umelecké diela na platforme HUAWEI Community.

Spoločnosť HUAWEI opätovne potvrdzuje svoj záväzok k inováciám, móde a kreativite

Alex Huang, marketingový riaditeľ Huawei Consumer BG, zdôrazňuje globálny vplyv značky a jej záväzok k inováciám. Zdôrazňujúc záväzok spoločnosti Huawei spájať v produktoch špičkové technológie, módu a kreativitu, a tým ich bezproblémovo integrovať do každodenného života spotrebiteľov, značka naďalej inšpiruje spotrebiteľov prostredníctvom kampaní, ako je iniciatíva Light Up Your Rings a celosvetová aktivita GoPaint Creating.

„Naším cieľom je prinášať inovatívne výrobky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú jedinečnú kombináciu módy a kreativity," povedal Alex. „Inšpiráciou pre našich používateľov sa spoločnosť Huawei snaží vytvoriť prepojenejší a srdečnejší svet, v ktorom technológie zlepšujú každodenný život a zbližujú ľudí."

Viac informácií o cene a dostupnosti nájdete na stránke: https://consumer.huawei.com/en/wearables/

https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510573/HUAWEI_WATCH_GT_5_Series_Leading_Fashion_Edge.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510574/HUAWEI2_BWATrstAm_bulSematory_BWATrst_ Pressure_Monitoring.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510575/HUAWEI_MatePad_Pro_12_2_inch_Creation_Beauty.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510576/HUAWEI_Commition_Reaffirmtivity.jpg

