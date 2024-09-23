HUAWEI открывает новые возможности носимых устройств и производительность планшетов

HUAWEI WATCH GT 5 Series: На пике моды

HUAWEI WATCH GT 5 Series — одни из первых умных часов HUAWEI, которые представили систему HUAWEI TruSense, интегрированную функцию отслеживания состояния здоровья и фитнеса, которая поставляется с обновленным датчиком и улучшенными алгоритмами, обеспечивающими более быстрые, точные и полные результаты.

Отличаясь четким дизайном с острыми краями и доступные в общей сложности в 12 различных моделях и в версии Pro или Standard, часы HUAWEI WATCH GT 5 Series должны оказаться на пике моды, а версия Pro изготовлена из титанового сплава аэрокосмического класса и нанокристаллической керамики, что обеспечивает более высокий уровень долговечности.

В система HUAWEI TruSense появился новый помощник Huawei Emotional Wellbeing Assistant, который улучшает управление здоровьем, включая не только физиологическое, но и психологическое управление.

Новые умные часы оснащены новыми спортивными функциями профессионального уровня. Для любителей гольфа и дайверов часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro предлагают режим Golf Course с более чем 15 000 карт полей для гольфа по всему миру, а также режим Free Diving, предлагая более полный трекер на запястье для занятий спортом. Часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro также поставляются с профессиональными функциями для трейлраннинга, такими как поддержка функции навигации по сегментам, а также 10-метровая топографическая карта.

Смарт-часы обеспечивают исключительное время автономной работы: до 14 дней на часах HUAWEI WATCH GT 5 46 мм и GT 5 Pro 46 мм и до 7 дней на часах HUAWEI WATCH GT 5 41 мм и GT 5 Pro 42 мм.

Амбассадоры носимых продуктов HUAWEI: Памела Райф (Pamela Reif) и сэр Мо Фара (Mo Farah)

Сэр Мо Фара и Памела Райф, амбассадоры носимых продуктов HUAWEI, поделились своим опытом: сэр Мо Фара в беге и передовых спортивных методах, а Памела Райф сосредоточилась на дизайне часов и курсах в приложениях, представляя кампанию «Зажгите кольца».

Памела Райф выразила свое восхищение новыми часами, заявив: «HUAWEI Watch GT 5 Pro — это больше, чем смапт-часы; это икона стиля, которая действительно находится на пике моды. Кроме того, компания Huawei внесла некоторые действительно впечатляющие улучшения в отслеживание активности. Присоединяйтесь ко мне и зажигайте свои кольца каждый день!»

Сэр Мо Фара повторил это мнение, добавив: «Как бегун я забочусь о мелких деталях, которые дают мне конкурентное преимущество; улучшенная система Sunflower GNSS является абсолютно революционной, в то время как совершенно новая функция анализа Running Form может дать любому бегуну представление о том, как убрать секунды с личного максимума».

HUAWEI WATCH D2: Первые в мире умные часы с амбулаторным мониторингом кровяного давления, сертифицированные NMPA и MDR

Во время запуска часов HUAWEI WATCH D2 была представлена инновация в виде первого в мире амбулаторного устройства для мониторинга кровяного давления (ABPM) на основе запястья, сертифицированного NMPA и MDR. Это знаменует собой значительный шаг вперед в области носимых технологий, воплощающий приверженность Huawei «Health Forward».

Часы обеспечивают 24-часовое точное измерение кровяного давления и оснащены системой HUAWEI TruSense для более быстрых и точных результатов.

Что касается технологии кровяного давления, Huawei уже более девяти лет внедряет инновации, имея долгосрочное партнерство с мировыми экспертами по гипертонии, включая профессора Джорджа С. Стергиу (George S. Stergiou), избранного президента Международного общества по гипертонии, и профессора Вана Цзигуана (Wang Jiguang), президента Китайской антигипертензивной лиги и так далее.

Часы HUAWEI WATCH D2 отличаются легким и тонким дизайном, включающим ультраузкую механическую воздушную подушку и 1,82-дюймовый большой экран. Это всего лишь около 1/5 ширины и 1/25 объема традиционных электронных мониторов кровяного давления, что позволяет легко проводить измерения кровяного давления независимо от того, где вы находитесь.

Кроме того, одним касанием пользователи могут измерить до 9 показателей тела и сгенерировать отчет Health Glance.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Исследуйте без ограничений

В обновлении к прошлогоднему выпуску часы HUAWEI WATCH Ultimate представляют новые расширенные функции Golf Course и расширенный режим Expedition Mode, а также новую зеленую версию, которая сочетает в себе технологии, меняющие парадигму, и передовое мастерство, воплощающие дух «Adventure Forward» и созданные для любителей приключений.

Новая зеленая версия представляет собой эксклюзивную двухцветную нанотехнологичную керамическую рамку, которая требует более сложного производственного процесса, чтобы создать красивый бело-зеленый цветовой дуэт, соответствующий эстетике.

Совершенно новый режим Golf Course предлагает точную аналитику и информацию для энтузиастов, игровую дистанцию, дистанцию удара, AI Caddie и многое другое. А новая функция импорта маршрутов экспедиции, которая интегрируется с приложением HUAWEI Health, позволяет пользователям импортировать маршруты.

Huawei стремится помочь потребителям развивать здоровый образ жизни и привычки к физическим упражнениям в рамках глобальной кампании «Зажгите кольца». Используя систему Activity Rings и Medal Rewards, кампания предлагает увлекательный опыт, который помогает людям жить более здоровой жизнью.

Кроме того, носимые устройства Huawei всегда предназначены для смартфонов Android и iOS, чтобы сделать новейшие инновации в области медицинских технологий и функции спортивного отслеживания доступными для еще более широкой аудитории.

HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма: Создание красоты

Новейший флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма предназначен для обеспечения максимального удобства пользователя, ориентированного на творчество и производительность.

Оснащенный инновационным дисплеем Tandem OLED PaperMatte, 12,2-дюймовый HUAWEI MatePad Pro обеспечивает впечатляющую максимальную яркость 2000 нит для естественного просмотра. Передовые технологии антиблестящего и наноразмерного антибликового травления позволяют читать, как с бумаги.

Он поставляется с клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard, оснащенной стилусом «2 в 1», клавиатурным хранилищем и зарядкой.

Чтобы вдохновить творчество, приложение GoPaint для планшета предлагает широкий спектр цифровых инструментов для создания, включая новаторские кисти Splatter и кисти Fluid. FangTian Painting Engine 2.0 поддерживает сверхбольшой холст 8K, предоставляя профессиональные инструменты для художественного выражения.

HUAWEI MatePad 12 X: стиль сочетается с творчеством и продуктивностью

HUAWEI MatePad 12 X — это легкая флагманская модель, предназначенная для молодого поколения. Она имеет повышенную производительность, позволяя пользователям, задающим тенденции, реализовывать свои мечты, обеспечивая при этом приятный опыт.

Новый планшет предлагает инновацию Shimmery Pearlescent Sheen, в результате чего получается металлический белый цвет с эффектами изменения цвета, основанными на освещении. Цельнометаллический корпус устройства с интегрированным бесшовным дизайном делает устройство стильным и долговечным.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition оснащен ультра-ярким дисплеем PaperMatte, обеспечивающим превосходное качество при просмотре, записи и осязании, что делает его идеальным для чтения и творческой работы.

19 сентября 2024 года компания Huawei официально запустила мероприятие GoPaint Worldwide Creating Activity с тематикой «Творческий по природе». С первого дня и до 31 декабря 2024 года любители живописи по всему миру могут делиться своими уникальными цифровыми произведениями искусства на платформе HUAWEI Community.

HUAWEI подтверждает приверженность инновациям, моде и творчеству

Алекс Хуан (Alex Huang), директор по маркетингу Huawei Consumer BG, подчеркивает глобальное влияние бренда и приверженность инновациям. Подчеркивая приверженность Huawei сочетанию передовых технологий, моды и творчества в продуктах, легко интегрируя их в повседневную жизнь потребителей, бренд продолжает вдохновлять потребителей с помощью таких кампаний, как инициатива «Зажгите кольца» и GoPaint Worldwide Creating Activity.

«Мы стремимся предлагать инновационные продукты, которые дают потребителям уникальное сочетание моды и творчества, — сказал Алекс. — Вдохновляя наших пользователей, Huawei стремится создать более взаимосвязанный и душевный мир, в котором технологии улучшают повседневную жизнь и сближают людей».

Для получения дополнительной информации о цене и доступности посетите: https://consumer.huawei.com/en/wearables/

https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510573/HUAWEI_WATCH_GT_5_Series_Leading_Fashion_Edge.jpg

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510576/HUAWEI_Reaffirms_Commitment_Innovation_Fashion_Creativity.jpg

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