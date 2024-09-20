華為全球創新產品發布會：引領健康時尚新風尚，開啟創作至美新時代

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華為

20 9月, 2024, 14:44 CST

西班牙巴塞羅那2024年9月20日 /美通社/ -- 2024年9月19日，華為全球創新產品發布會在巴塞羅那聖喬治宮隆重舉行。向全球消費者展示了在平板電腦、穿戴領域的創新產品和領先技術，更以其對時尚與美學的獨到見解，並把華為品牌理念與全球消費者生活方式深度融合，激發更多人的想像力與創造力，為全球消費者打造更加健康時尚的生活方式，成為全球消費者喜愛的品牌。

新品發布，科技創新與美學藝術完美融合

華為始終以科技創新為驅動力，並把全球潮流美學融入產品設計，不斷為穿戴設備注入新的活力，滿足消費者日益多樣化的需求。

新一代HUAWEI WATCH GT 5系列智能手錶，得益於華為玄璣感知系統的加持，並首次引入了情緒健康管理功能，將健康監測從管理「身體健康」進階至擁抱「身心健康」，為消費者提供了全方位的身心健康守護。設計上，該系列從幾何美學進階至幾何鋒芒美學，每一處細節都透露著科技與時尚的完美結合，打造業界智能手錶的時尚科技新典範。

另一款亮點產品是第二代腕部動態血壓記錄儀HUAWEI WATCH D2，成為全球首款同時獲得中國藥監局醫療器械認證和歐洲CE-MDR認證的動態血壓智能表，為消費者提供了醫療級的健康監測體驗。同時，HUAWEI WATCH Ultimate綠色款，以其獨特的雙色納米微晶陶瓷表圈，展現了華為在工藝與設計上的追求。

平板領域，華為同樣帶來令人矚目的創新。HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸搭載雲晰柔光屏，實現防眩護眼及紙感寫繪體驗。星躍鍵盤首創筆鍵一體充電設計。天生會畫軟件的升級，極大提升平板創作力和生產力。HUAWEI MatePad Air以其幻彩珠光工藝，為消費者帶來了前所未有的視覺與觸感享受。

全球性品牌活動加持，共塑健康時尚新生態

發布會上，全球知名時尚健身博主帕梅拉與莫•法拉作為華為穿戴產品的全球體驗官，分享了他們在使用華為產品過程中的真實體驗與感受，進一步提升了華為品牌在健康時尚領域的影響力。

華為在充滿藝術氣息的巴薩隆納正式開啟了2024 GoPaint天生會畫數位創作活動。在這片孕育了無數藝術傑作的土地上，全球消費者的繪畫激情被點燃，掀起一股創作浪潮。不僅體現了華為的本地化策略精準契合海外消費者審美表達、創作需求，也再次印證了華為在數位創作領域強大的國際號召力與影響力。

華為通過「點亮三環」、「天生會畫」和「XMAGE」等品牌活動，成功在全球範圍內建立了與消費者的深度連接，激發了人們的創造力與想像力，共同塑造了健康時尚的新生活方式。

品牌實力驅動市場增長，全球領先地位穩固

華為憑藉對品牌價值的精準把握、對全球消費者需求的深刻理解以及強大的品牌敘事能力，不斷推出符合市場與消費者預期的創新產品。在海外市場，華為更是通過高度本地化的行銷策略，緊密貼合海外消費者的生活方式與審美需求，成功贏得了消費者的高度信賴與喜愛。

華為在可穿戴設備、平板電腦等多個領域均取得了顯著的市場成績，穩居全球領先地位。據IDC報告顯示，華為2024年上半年連續兩個季度位居全球可穿戴設備市場出貨量第一。Canalys報告顯示，2024年Q2華為平板電腦實現年同比增長率51%，以250萬台平板出貨量穩居全球平板電腦市場出貨量第三。

華為憑藉領先的技術創新、時尚的美學設計以及對全球消費者需求的深刻理解，成功打破了西方市場的固有格局，實現了在高端市場的快速成長。

華為全球創新產品發布會不僅是一場科技的盛宴，更是一次關於運動健康、時尚與生活的深刻探討。華為將繼續以科技創新為引領，為全球消費者帶來更多優質的產品與服務，共同開啟健康時尚的新生活方式。

SOURCE 華為

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