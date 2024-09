Acara "HUAWEI Innovative Product Launch" Hadirkan "Wearable Experience" Generasi Baru dan Produktivitas yang Semakin Baik dengan Komputer Tablet

HUAWEI WATCH GT 5 Series: Keunggulan Fesyen

HUAWEI WATCH GT 5 Series merupakan salah satu produk smartwatch Huawei yang kini dilengkapi Sistem HUAWEI TruSense, fitur pemantauan kesehatan dan kebugaran terintegrasi dengan sensor terbaru dan algoritma yang semakin optimal--mendatangkan hasil yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

Dengan Desain Sharp-Edged, serta tersedia dalam 12 model yang berbeda, baik dalam edisi Pro atau Standard, HUAWEI WATCH GT 5 Series menawarkan Keunggulan Fesyen. Di sisi lain, edisi Pro terbuat dari logam campuran berstandar industri penerbangan, serta material keramik nanokristal yang meningkatkan daya tahan produk.

Dengan Sistem HUAWEI TruSense, HUAWEI WATCH GT 5 Series mendukung Emotional Wellbeing Assistant terbaru dari Huawei, meningkatkan fitur pemantau kesehatan, tak hanya dari sisi fisiologis, namun juga psikologis.

Produk smartwatch terbaru ini memiliki fitur olahraga Pro-Level. Bagi pegolf dan penyelam, HUAWEI WATCH GT 5 Pro menyediakan moda Golf Course yang meliputi lebih dari 15.000 lapangan golf di seluruh dunia, serta moda Free Diving yang memantau aktivitas olahraga secara lebih lengkap pada pergelangan tangan. HUAWEI WATCH GT 5 Pro pun memiliki fitur profesional untuk Trail Run, seperti fitur navigasi segmentasi, serta contour map 10 meter.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro memiliki usia pakai baterai yang luar biasa, hingga 14 hari untuk HUAWEI WATCH GT 5 46mm, serta hingga tujuh hari untuk HUAWEI WATCH GT 5 41mm dan GT 5 Pro 42mm.

Dua Sosok yang Menjadi "HUAWEI Wearable Product Ambassador": Pamela Reif dan Sir Mo Farah

Dua sosok yang menjadi "HUAWEI Wearable Product Ambassador", Sir Mo Farah dan Pamela Reif, tampil dalam acara tersebut. Sir Mo Farah berbagi pengalaman tentang olahraga lari dan teknik olahraga, sedangkan Pamela Reif membahas desain jam tangan dan app course, serta menceritakan pengalaman "Light Up Your Rings".

Pamela Reif mengagumi jam tangan baru tersebut, dan berkata: "HUAWEI Watch GT 5 Pro lebih dari sekadar smartwatch; namun juga, ikon mode yang benar-benar menawarkan Keunggulan Fesyen. Selain itu, Huawei telah melakukan peningkatan signifikan dalam fitur pemantauan aktivitas. Anda dapat bergabung dengan saya, dan 'Light Up Your Rings' dapat dilakukan setiap hari!"

Senada dengan hal ini, Sir Mo Farah berkata: "Sebagai seorang pelari, saya sangat memperhatikan hal-hal kecil agar daya saing saya semakin meningkat; fitur Sunflower GNSS benar-benar menjadi terobosan, sedangkan fitur analisis Running Form terbaru memberikan kiat tentang cara meningkatkan rekor personal."

HUAWEI WATCH D2: Smartwatch Pertama di Dunia dengan Fitur Ambulatory Blood Pressure Monitoring yang telah Tersertifikasi NMPA dan MDR

Peluncuran HUAWEI WATCH D2 menghadirkan terobosan pada segmen perangkat ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) pertama di dunia yang dikenakan pada lengan. Fitur ini juga telah tersertifikasi NMPA dan MDR. Maka, HUAWEI WATCH D2 menjadi lompatan penting dalam teknologi wearable sekaligus melambangkan komitmen Huawei, "Health Forward".

Jam tangan ini mampu mengukur tekanan darah secara akurat selama 24 jam, serta memiliki Sistem HUAWEI TruSense System yang lebih cepat dan akurat memberikan hasil pemantauan kesehatan.

Dari sisi teknologi pengukuran tekanan darah, Huawei telah berinovasi selama lebih dari sembilan tahun, serta menjalin kemitraan jangka panjang dengan pakar hipertensi dunia, termasuk Profesor George S. Stergiou, President Elect, International Society of Hypertension, serta Profesor Wang Jiguang, President, Chinese Hypertension League, dan lain-lain.

HUAWEI WATCH D2 memiliki desain yang ringan dan tipis, memakai mechanical airbag yang sangat kecil, serta layar lebar 1,82 inci. Dimensi produk ini hanya mencapai sekitar 1/5 lebar alat pengukur tekanan darah elektronik yang dipakai pada lengan atas, serta 1/25 volume alat pengukur tekanan darah elektronik yang dipakai pada lengan atas. Dengan demikian, tekanan darah kian mudah diukur, terlepas dari lokasi Anda.

Dengan satu ketukan, pengguna dapat mengukur hingga sembilan indikator tubuh dan membuat laporan Health Glance.

HUAWEI WATCH Ultimate green edition: Eksplorasi tanpa Batas

Sebagai model terbaru dari produk yang dilansir tahun lalu, HUAWEI WATCH Ultimate menawarkan Fitur Advanced Golf Course terkini, serta Moda Expedition yang semakin optimal. Model terbaru ini hadir dalam green edition yang memadukan berbagai teknologi inovatif dan teknik pembuatan yang mutakhir, melambangkan semangat "Adventure Forward" untuk para petualang.

Model green edition menampilkan bezel dua warna dari bahan keramik dengan teknologi nano. Material ini melalui proses pembuatan yang lebih kompleks, menghasilkan warna hijau-putih yang senada dengan tampilan produk.

Moda Golf Course terbaru menyajikan analisis dan data bagi penggemar golf, seperti plays-like distance, shot distance, AI Caddie, dan lain sebagainya. Lebih lagi, fitur Route Import terbaru kini terintegrasi dengan aplikasi HUAWEI Health agar pengguna dapat mengimpor rute.

Huawei bertekad membantu konsumen memupuk gaya hidup sehat dan kebiasaan berolahraga lewat program global "Light Up Your Rings". Dengan Activity Rings dan sistem Medal Rewards, program ini menjadi pengalaman menarik agar setiap orang bisa menjalani gaya hidup yang lebih sehat.

Produk wearable Huawei selalu tersedia untuk ponsel pintar Android dan iOS. Dengan demikian, inovasi teknologi kesehatan dan fitur pemantauan olahraga terkini mudah diakses berbagai orang.

HUAWEI MatePad Pro 12,2-inci: Kreasi Keindahan

Komputer tablet unggulan terbaru, HUAWEI MatePad Pro 12,2-inci, mewujudkan pengalaman pengguna terbaik yang mengutamakan kreativitas dan produktivitas.

Dilengkapi Layar Tandem OLED PaperMatte yang inovatif, HUAWEI MatePad Pro 12,2-inci menghasilkan tingkat kecerahan maksimum hingga 2.000 nits sehingga visual kian realistis. Teknologi canggih anti-sparkle dan nanoscale anti-glare etching turut menjamin visual bermutu premium yang menyerupai material kertas.

HUAWEI MatePad Pro 12,2-inci didukung Papan Ketik HUAWEI Glide dengan 2-in-1 stylus, serta penyimpanan papan ketik dan desain alat pengisian daya baterai.

Sebagai inspirasi kreativitas, Aplikasi GoPaint pada komputer tablet ini menawarkan berbagai jenis perangkat kreasi digital, termasuk kuas Splatter dan Fluid yang penuh terobosan. FangTian Painting Engine 2.0 mendukung kanvas 8K yang sangat besar sehingga menyediakan alat bertaraf profesional untuk ekspresi artistik.

HUAWEI MatePad 12 X: Produk Penuh Gaya yang Berpadu dengan Kreativitas dan Produktivitas

HUAWEI MatePad 12 X adalah model komputer tablet unggulan yang berbobot ringan, didesain untuk kawula muda. Produk ini meningkatkan produktivitas agar pengguna berjiwa muda bisa mengejar impian sekaligus memperoleh pengalaman menarik.

Komputer tablet baru ini menampilkan inovasi berupa Shimmery Pearlescent Sheen, menghasilkan warna putih metalik dengan nuansa yang berubah-ubah berdasarkan pencahayaan. Bodi komputer tablet yang seluruhnya terbuat dari logam ini memiliki desain terintegrasi sehingga tampilannya trendi sekaligus awet dipakai.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition menggunakan Layar Ultra-bright PaperMatte, menawarkan visual terbaik, begitu juga pengalaman menulis dan sentuhan yang luar biasa. Maka, komputer tablet ini sangat cocok untuk kegiatan membaca dan berkreasi.

Pada 19 September 2024, Huawei resmi meluncurkan "GoPaint Worldwide Creating Activity" dengan tema "Creative By Nature". Sejak diluncurkan hingga 31 Desember 2024, penggemar aktivitas melukis di seluruh dunia bisa membagikan karya seni digital pada platform HUAWEI Community.

HUAWEI Kian Berkomitmen pada Inovasi, Fesyen, dan Kreativitas

Alex Huang, Chief Marketing Officer, Huawei Consumer BG, menekankan pengaruh dan komitmen global Huawei pada inovasi. Dia juga mengemukakan komitmen Huawei dalam memadukan teknologi canggih, fesyen, dan kreativitas lewat koleksi produknya, serta mengintegrasikan produk-produk ini dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Huawei juga terus menginspirasi konsumen lewat sejumlah program seperti "Light Up Your Rings" dan "GoPaint Worldwide Creating Activity".

"Kami ingin menghadirkan berbagai produk inovatif yang memadukan fesyen dan kreativitas," ujar Alex. "Dengan menginspirasi pengguna, Huawei menciptakan dunia yang lebih terkoneksi dan menarik, tepatnya ketika teknologi meningkatkan kehidupan sehari-hari dan menyatukan manusia."

Informasi lebih lanjut tentang harga dan ketersediaan produk tersedia di: https://consumer.huawei.com/en/wearables/

https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

