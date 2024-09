Premiera innowacyjnych produktów HUAWEI demonstruje doświadczenia płynące z urządzeń noszonych i niezakłóconą produktywność dzięki tabletom

Seria HUAWEI WATCH GT 5: na czele nowych trendów

Produkty z serii HUAWEI WATCH GT 5 należą do pierwszych smartwatchów Huawei, w których wprowadzono system HUAWEI TruSense, zintegrowaną funkcję śledzenia parametrów zdrowotnych i aktywności, która jest teraz dostępna z ulepszonym czujnikiem i udoskonalonymi algorytmami, dostarczając wyników szybciej, bardziej dokładnie oraz wszechstronnie.

Dzięki charakterystycznemu wzornictwu o ostrych rysach i dostępności aż 12 różnych modeli w wersji Pro i Standard, produkty serii HUAWEI WATCH GT 5 zaprojektowano tak, aby zajęły czołową pozycję pod względem nowych trendów, przy czym zegarki wersji Pro wykonano ze stopu tytanu klasy kosmicznej i nanokrystalicznej ceramiki, przenosząc parametry trwałości na wyższy poziom.

System HUAWEI TruSense umożliwił aktywację całkowicie nowej funkcji asystenta dobrego samopoczucia emocjonalnego Emotional Wellbeing Assistant, co udoskonaliło sposoby, w jaki możemy dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Nowy smartwatch wyposażono w nowe funkcje sportowe na poziomie pro. Dla golfistów i nurków, HAUWEI WATCH GT 5 ma tryb Golf Course z mapami ponad 15 000 pól golfowych na całym świecie jak również tryb Free Diving, które oferują bardziej kompleksowe monitorowanie aktywności sportowych. HUAWEI WATCH GT 5 Pro również wyposażono w profesjonalne funkcje do biegów terenowych (Trail Run), takie jak wsparcie funkcji nawigacji opartej na segmentacji i mapa konturowa.

Smartwatch oferuje wyjątkową żywotność baterii, do 14 dni użytkowania w przypadku urządzeń HUAWEI WATCH GT 5 46 mm i GT5 Pro 46 mm, oraz do 7 dni dla HUAWEI WATCH GT5 41 mm i GT 5 Pro 42 mm.

Ambasadorzy produktów noszonych marki HUAWEI Pamela Reif i Sir Mo Farah

Ambasadorzy produktów noszonych marki HUAWEI, Sir Mo Farah i Pamela Reif zaszczycili premierę produktów swoją obecnością. Sir Mo Farah podzielił się swoją wiedzą na temat biegania i zaawansowanych technik sportowych, a Pamela Reif skoncentrowała się na wzornictwie zegarków i aplikacjach, prezentując doświadczenia płynące z kampanii „Rozświetlaj swoje pierścienie aktywności" (Light up your Rings).

Pamela Reif wyraziła swoje uwielbienie dla nowego zegarka słowami: „HUAWEI Watch GT 5 Pro to coś więcej niż smartwatch, to ikona stylu, która naprawdę daje mi przewagę w podążaniu za modą. Firma Huawei wprowadziła też wiele imponujących usprawnień śledzenia aktywności. Dołącz do mnie i rozświetlaj swoje pierścienie aktywności codziennie!"

Sir Mo Farah podziela te odczucia, dodając, że: „jako biegacz, zwracam uwagę na małe szczegóły, które dają mi przewagę; udoskonalony system lokalizacji Sunflower jest absolutnym przełomem, a całkiem nowa funkcja analizy formy biegowej dostarczy każdemu biegaczowi danych niezbędnych do bicia rekordów życiowych".

HUAWEI WATCH D2: pierwszy smartwatch na świecie z monitorowaniem ciśnienia krwi z certyfikacją NMPA i MDR

Wprowadzenie na rynek produktu HUAWEI WATCH D2 oznacza przełomową innowację, ponieważ jest to pierwsze na świecie urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi na nadgarstku z certyfikatami NMPA (Chińska Krajowa Agencja ds. Wyrobów Medycznych) i zgodności z rozporządzeniem MDR. Stanowi to znaczący postęp w zakresie technologii urządzeń noszonych, uosabiając zaangażowanie Huawei do poprawy zdrowia ludzi.

Zegarek zapewnia całodobową kontrolę ciśnienia krwi i został wyposażony w system HUAWEI TruSense, tym samym dostarczając wyniki pomiarów szybciej i dokładniej.

Huawei pracuje nad innowacjami pomiaru ciśnienia krwi od ponad dziewięciu lat w ramach długofalowej współpracy z ekspertami w dziedzinie nadciśnienia, na przykład z profesorem Georgem S. Stergiou, prezesem elektem Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia i profesorem Wangiem Jiguangien, prezesem Chińskiej Ligi Nadciśnienia.

HUAWEI WATCH D2 charakteryzuje się lekką i smukłą konstrukcją, która mieści w sobie bardzo wąską mechaniczną poduszkę powietrzną i duży ekran 1,82 cala. Zajmuje 1/5 szerokości i 1/25 objętości tradycyjnego elektronicznego ciśnieniomierza naramiennego, co ułatwia pomiary ciśnienia krwi w dowolnym miejscu.

Ponadto przy jednym dotknięciu użytkownicy mogą zmierzyć do 9 wskaźników stanu organizmu, i wygenerować raport z podstawowymi informacjami na temat zdrowia (Health Glance).

HUAWEI WATCH Ultimate Green: eksplorowanie bez ograniczeń

Nowa wersja zeszłorocznego produktu, HUAWEI WATCH Ultimate, wprowadza nowe zaawansowane funkcje pola golfowego i udoskonalony tryb ekspedycji, wraz z nową zieloną wersją, która łączy w sobie zmieniające paradygmaty technologie i nowoczesne wykonanie, stanowiąc ucieleśnienie ducha przygody jako produkt zaprojektowanych dla ludzi żądnych nowych wrażeń.

Nowa zielona wersja to ekskluzywna dwukolorowa ceramiczna ramka wykonana z użyciem nanotechnologii, która wymaga bardziej złożonego procesu produkcji, którego efektem jest piękne połączenie bieli i zieleni pasujące od ogólnej estetyki produktu.

Nowy zaawansowany tryb pola golfowego oferuje precyzyjną analitykę i szczegółowe dane dla miłośników tego sportu, jak skorygowaną odległość od greenu czy odległość strzału, asystenta AI Caddie, i wiele więcej. Nowa ekspedycyjna funkcja Route Import łączy się z aplikacją HUAWEI Zdrowie, umożliwiając użytkownikom importowanie ich tras.

Huawei z zaangażowaniem wspiera konsumentów w prowadzeniu zdrowego stylu życia i kultywowaniu nawyków aktywności fizycznej poprzez międzynarodową kontynuację kampanii „Rozświetl swoje pierścienie aktywności". Wykorzystując pierścienie aktywności i system przyznawania medali, kampania oferuje atrakcyjne doświadczenia, które pomagają ludziom w prowadzeniu zdrowszego trybu życia.

Urządzenia noszone Huawei są zawsze zaprojektowane tak, aby były kompatybilne ze smartfonami zarówno z systemem Android jak i iOS, aby zapewnić jak największym rzeszom użytkowników dostęp do najnowszych technologii pomagających nam dbać o zdrowie i monitorować naszą aktywność.

HUAWEI MatePad Pro 12,2 cali: tworzenie piękna

Najnowszy flagowy tablet, HUAWEI MatePad Pro 12,2 cali zaprojektowano w celu dostarczenia najlepszych doświadczeń użytkownika z myślą o kreatywności i produktywności.

Wyposażony w innowacyjny matowy wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte tablet HUAWEI MatePad Pro 12,2 cali zapewnia imponujący maksymalny poziom jasności wynoszący 2000 nitów, który daje użytkownikom autentyczne wrażenia wizualne. Zaawansowane technologie zapobiegające refleksom i technologie wytrawiania w skali nano zapobiegające odblaskom, zapewniają najwyższej klasy wrażenia wizualne przypominające te, które daje papier.

Dostępny jest z klawiaturą HUAWEI Glide, wyposażoną w rysik 2-w-1 z miejscem na jego przechowywanie i ładowanie.

Aby pobudzić kreatywność użytkowników, aplikacja GoPaint oferuje szeroki wachlarz cyfrowych narzędzi kreatywnych, w tym przełomowe pędzle Splatter i Fluid. Silnik malowania FangTian 2.0 obsługuje ultra-duże płótno w jakości 8K, zapewniając profesjonalne narzędzia do artystycznej ekspresji.

HUAWEI MatePad 12 X: styl łączy się z kreatywnością i produktywnością

HUAWEI MatePad 12 X jest lekkim flagowym modelem, zaprojektowanym dla najmłodszego pokolenia. Poprawia produktywność, umożliwiając tworzącym nowe trendy użytkownikom spełnianie ich marzeń i czerpanie przyjemności z doświadczeń płynących z użytkowania urządzenia.

W nowym tablecie zastosowano innowacyjną błyszcząca perłową powierzchnię, gdzie metaliczny odcień bieli zmienia się w zależności od danego oświetlenia. Metalowa obudowa urządzenia, charakteryzująca się płynną konstrukcją, sprawia, że urządzenie jest zarówno stylowe, jak i trwałe.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition wyposażono w ultra-jasny matowy wyświetlacz Ultra-bright PaperMatte, oferując najwyższą jakość pod względem oglądania, pisania i funkcji dotykowych, co sprawia, że jest to idealny wybór do czytania i pracy artystycznej.

19 września 2024 r. firma Huawei oficjalnie zainaugurowała konkurs sztuki cyfrowej GoPaint Worldwide Creating Activity, pod hasłem „Kreatywni z natury". Od tego dnia do 31 grudnia 2024 r., miłośnicy malowania z całego świata mają możliwość podzielenia się unikalnymi cyfrowymi dziełami sztuki na platformie HUAWEI Community.

HUAWEI umacnia zaangażowanie w innowacje, nowe trendy i kreatywność

Alex Huang, dyrektor ds. marketingu w Huawei Consumer BG podkreśla globalny wpływ marki i jej zaangażowanie w innowacyjność. Podkreślając zaangażowanie Huawei w łączenie w produktach najnowocześniejszych technologii, trendów i kreatywności, oraz sprawiając, że stają się one niezauważalnie częścią codziennego życia użytkowników, marka kontynuuje działania ukierunkowanie na inspirowanie konsumentów w ramach takich kampanii jak inicjatywa „Rozświetl swoje pierścienie aktywności" czy konkurs GoPaint Wordwide Creating Activity.

„Naszym celem jest dostarczanie innowacyjnych produktów, które zapewniają konsumentom niepowtarzalne połączenie mody i kreatywności" - powiedział Alex Huang. „Poprzez inspirowanie naszych użytkowników, Huawei dąży do stworzenia bardziej połączonego i ciepłego świata, gdzie technologia poprawia codzienne życie i zbliża ludzi do siebie".

Szczegółowe informacje na temat cen i dostępności produktów znajdują się na stronach https://consumer.huawei.com/en/wearables/

https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510573/HUAWEI_WATCH_GT_5_Series_Leading_Fashion_Edge.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510574/HUAWEI_WATCH_D2_World_s_First_Smartwatch_Ambulatory_Blood_Pressure_Monitoring.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510575/HUAWEI_MatePad_Pro_12_2_inch_Creation_Beauty.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510576/HUAWEI_Reaffirms_Commitment_Innovation_Fashion_Creativity.jpg

