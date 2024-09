Le HUAWEI Innovative Product Launch dévoile la prochaine génération de produits portables et une productivité inégalée sur tablette

HUAWEI WATCH GT 5 Series : À la pointe de la mode

La HUAWEI WATCH GT 5 Series est l'une des premières montres connectées Huawei à introduire le système HUAWEI TruSense, une fonction intégrée de suivi de la santé et de l'activité physique qui s'accompagne d'un capteur et d'algorithmes améliorés - produisant des résultats plus rapides, plus précis et plus complets.

Dotée d'un design aux arêtes vives et disponible dans un total de 12 modèles différents, en édition Pro ou Standard, la série HUAWEI WATCH GT 5 est conçue pour être à la pointe de la mode. L'édition Pro est fabriquée à partir d'un alliage de titane de qualité aérospatiale et de céramique nanocristalline, ce qui lui confère des niveaux de durabilité plus élevés.

Avec le système HUAWEI TruSense, il permet le tout nouvel assistant de bien-être émotionnel de Huawei, ce qui permet d'améliorer la gestion de la santé en incluant non seulement la gestion physiologique mais aussi la gestion psychologique.

La nouvelle smartwatch offre de nouvelles fonctionnalités sportives de niveau professionnel. Pour les golfeurs et les plongeurs, la HUAWEI WATCH GT 5 Pro propose le mode Parcours de golf avec l'inclusion de plus de 15 000 cartes de parcours de golf dans le monde, ainsi que le mode Plongée libre, offrant ainsi un tracker au poignet plus complet pour leurs activités sportives. La HUAWEI WATCH GT 5 Pro est également dotée de fonctions professionnelles pour le Trail Run, telles que la prise en charge de la fonction de navigation par segmentation, ainsi qu'une carte des courbes de niveau de 10 mètres.

La smartwatch offre une autonomie exceptionnelle, avec jusqu'à 14 jours d'utilisation pour la HUAWEI WATCH GT 5 46mm et GT 5 Pro 46mm, et jusqu'à 7 jours pour la HUAWEI WATCH GT 5 41mm et GT 5 Pro 42mm.

Ambassadeurs des produits portables HUAWEI : Pamela Reif et Sir Mo Farah

Les ambassadeurs HUAWEI Wearable Product Sir Mo Farah et Pamela Reif ont fait une apparition, Sir Mo Farah partageant son expertise sur la course à pied et les techniques sportives avancées, tandis que Pamela Reif s'est concentrée sur la conception de la montre et les cours d'application, présentant l'expérience « Light Up Your Rings ».

Pamela Reif a exprimé son admiration pour la nouvelle montre en déclarant : « La HUAWEI Watch GT 5 Pro est plus qu'une smartwatch ; c'est une icône de style qui me donne vraiment un avantage sur la mode. En outre, Huawei a apporté des améliorations vraiment impressionnantes au suivi de l'activité. Rejoignez-moi et illuminez vos anneaux chaque jour ! »

Sir Mo Farah s'est fait l'écho de ce point de vue, en ajoutant : « En tant que coureur, je me préoccupe des petits détails qui me donnent un avantage sur la concurrence ; le GNSS Sunflower amélioré change totalement la donne, tandis que la toute nouvelle fonction d'analyse de la forme de course peut donner à n'importe quel coureur des indications sur la manière de gagner des secondes sur son record personnel. »

MONTRE HUAWEI D2 : La première montre intelligente au monde avec contrôle ambulatoire de la pression artérielle certifiée par la NMPA et le MDR

Le lancement de la HUAWEI WATCH D2 introduit une innovation révolutionnaire en tant que premier appareil de surveillance ambulatoire de la pression artérielle (ABPM) au poignet au monde à être certifié par la NMPA et le MDR. Il s'agit d'une avancée significative dans le domaine de la technologie portable, qui incarne l'engagement de Huawei en faveur du « Health Forward ».

La montre permet de mesurer la tension artérielle avec une précision continue et intègre le système HUAWEI TruSense pour des résultats plus rapides et plus précis.

En ce qui concerne la technologie de la tension artérielle, Huawei innove déjà depuis plus de neuf ans et a établi un partenariat à long terme avec des experts mondiaux de l'hypertension, notamment le professeur George S. Stergiou, président de la Société internationale d'hypertension, et le professeur Wang Jiguang, président de la Ligue chinoise contre l'hypertension.

La HUAWEI WATCH D2 présente un design léger et fin, intégrant un airbag mécanique ultra étroit et un grand écran de 1,82 pouce. Il ne représente qu'environ 1/5 de la largeur et 1/25 du volume des tensiomètres électroniques traditionnels à brassard, ce qui facilite la prise de la tension artérielle où que vous soyez.

En outre, d'une simple pression, les utilisateurs peuvent mesurer jusqu'à 9 indicateurs corporels et générer un rapport sur l'état de santé.

HUAWEI WATCH Ultimate édition verte : Explorer sans limites

Mise à jour de la version de l'année dernière, la HUAWEI WATCH Ultimate présente les nouvelles fonctions avancées de parcours de golf et le mode Expédition amélioré, ainsi qu'une nouvelle édition verte qui combine des technologies révolutionnaires et un savoir-faire de pointe, incarnant l'esprit « Adventure Forward » et conçue pour les aventuriers dans l'âme.

La nouvelle édition verte est dotée d'une lunette exclusive en céramique nanotechnologique bicolore, qui nécessite un processus de fabrication plus complexe afin d'obtenir un magnifique duo de couleurs blanc-vert en accord avec l'esthétique.

Le tout nouveau mode parcours de golf avancé offre des analyses et des informations précises pour les passionnés, la distance de jeu, la distance de tir, le caddie IA, et bien plus encore. Ainsi qu'une nouvelle fonction d'importation d'itinéraires d'expédition qui s'intègre à l'application HUAWEI Health, permettant aux utilisateurs d'importer des itinéraires.

Huawei s'engage à aider les consommateurs à adopter un mode de vie sain et à faire de l'exercice grâce à la poursuite mondiale de la campagne « Illuminez vos anneaux ». En s'appuyant sur le système des anneaux d'activité et des médailles de récompense, la campagne offre une expérience attrayante qui aide les individus à mener une vie plus saine.

En outre, les dispositifs portables de Huawei sont toujours conçus pour être disponibles pour les smartphones Android et iOS, afin de rendre ses dernières innovations en matière de technologie de la santé et ses fonctions de suivi sportif accessibles à un public encore plus large.

HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces : Création de la beauté

La nouvelle tablette phare, la HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces, est conçue pour offrir une expérience utilisateur ultime axée sur la créativité et la productivité.

Équipé d'un écran Tandem OLED PaperMatte innovant, le HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces offre une luminosité maximale impressionnante de 2 000 nits pour une expérience visuelle authentique. Les technologies avancées de gravure anti-étincelles et anti-reflets à l'échelle nanométrique garantissent une expérience visuelle de qualité supérieure, semblable à celle du papier.

Il est livré avec le clavier HUAWEI Glide, doté d'un stylet et d'un clavier 2-en-1, d'un espace de stockage et d'un système de chargement.

Pour stimuler la créativité, l'application GoPaint de la tablette offre une large gamme d'outils de création numérique, notamment les pinceaux révolutionnaires Splatter et Fluid. Le moteur de peinture FangTian 2.0 prend en charge les toiles 8K ultra-larges et fournit des outils de qualité professionnelle pour l'expression artistique.

HUAWEI MatePad 12 X : Le style au service de la créativité et de la productivité

Le HUAWEI MatePad 12 X est un modèle phare léger, conçu pour la jeune génération. Il stimule la productivité et permet aux utilisateurs avant-gardistes de poursuivre leurs rêves tout en offrant une expérience agréable.

La nouvelle tablette innovante Shimmery Pearlescent Sheen permet d'obtenir un blanc métallique avec des effets de changement de couleur en fonction de l'éclairage. Entièrement métallique, le boîtier est doté d'un design intégré sans couture, ce qui le rend élégant et durable.

Le HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition est doté d'un écran PaperMatte ultra-lumineux, offrant une qualité supérieure en termes d'affichage, d'écriture et de toucher, ce qui le rend idéal pour la lecture et le travail créatif.

Le 19 septembre 2024, Huawei a officiellement lancé l'activité de création mondiale GoPaint sur le thème « Créatif par nature ». Du jour du lancement au 31 décembre 2024, les amateurs de peinture du monde entier peuvent partager leurs œuvres d'art numériques uniques sur la plateforme HUAWEI Community.

HUAWEI réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, de la mode et de la créativité

Alex Huang, directeur marketing de Huawei Consumer BG, souligne l'impact mondial de la marque et son engagement en faveur de l'innovation. Soulignant l'engagement de Huawei à mélanger la technologie de pointe, la mode et la créativité dans les produits, en les intégrant de manière transparente dans la vie quotidienne des consommateurs, la marque continue à inspirer les consommateurs par le biais de campagnes telles que l'initiative Light Up Your Rings et l'activité de création GoPaint Worldwide.

« Notre objectif est de proposer des produits innovants qui offrent aux consommateurs un mélange unique de mode et de créativité », déclare Alex. « En inspirant nos utilisateurs, Huawei s'efforce de créer un monde plus connecté et plus chaleureux où la technologie améliore la vie quotidienne et rapproche les gens. »

