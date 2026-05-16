Lançamento no Cairo da edição em árabe do Volume I de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping"

CAIRO, 16 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O lançamento mundial da edição em árabe do primeiro volume de "A Governança da China Sob a Liderança de Xi Jinping" aconteceu nesta quarta-feira.

O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, o ex-primeiro-ministro egípcio Essam Sharaf, o embaixador chinês no Egito, Liao Liqiang, e o diretor-geral da União das Agências de Notícias da Organização da Cooperação Islâmica, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami, apresentaram em conjunto o novo livro.

O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, o ex-primeiro-ministro egípcio Essam Sharaf (2º à direita), o embaixador chinês no Egito, Liao Liqiang (1º à esquerda), e o diretor-geral da União das Agências de Notícias da Organização da Cooperação Islâmica, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1º à direita), revelam conjuntamente a edição em árabe do primeiro volume de “A Governança da China Sob a Liderança de Xi Jinping”, no Cairo, Egito, em 13 de maio de 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) (PRNewsfoto/Xinhuanet) Esta foto, tirada em 13 de maio de 2026, mostra um momento durante o lançamento mundial da edição em árabe do primeiro volume de “A Governança da China Sob a Liderança de Xi Jinping”. (Xinhua/Liu Lei) (PRNewsfoto/Xinhuanet)

O lançamento mundial foi parte da Conferência de Parceria Sino-Árabe do Fórum Global do Sul para a Mídia e os Think Tanks, evento de dois dias que começou na terça-feira e reuniu cerca de 250 representantes de aproximadamente 110 veículos de comunicação, think tanks, instituições governamentais e empresas da China e dos países árabes, bem como de organizações internacionais e regionais.

Ao discursar no evento, Fu afirmou que, desde o início da nova era, a Xinhua tem feito uma ampla cobertura das práticas extraordinárias e das conquistas notáveis da gestão de Xi na China.

A partir dessas matérias, a Xinhua compilou e publicou "A Governança da China Sob a Liderança de Xi Jinping", apresentando ao mundo a abordagem de governança da China e a filosofia que a sustenta, afirmou ele, acrescentando que o lançamento da edição em árabe abrirá uma nova e importante janela para que o mundo árabe observe e compreenda melhor a China.

Segundo Fu, a Xinhua espera fortalecer a cooperação com os meios de comunicação e os centros de estudos árabes nas áreas de pesquisa, interpretação e divulgação de questões importantes relacionadas à governança estatal, com o objetivo de compartilhar experiências e perspectivas para o desenvolvimento nacional e a construção do Estado, além de contribuir com mais sabedoria e força para a solidariedade, a cooperação e o desenvolvimento comum em todo o Sul Global.

Os participantes do evento afirmaram que o lançamento da edição em árabe constitui uma importante referência para que o mundo árabe possa compreender melhor os pensamentos de Xi sobre governança e as conquistas da China em matéria de desenvolvimento na nova era.

Afirmaram que isso contribuirá para reforçar a compreensão mútua e a confiança entre a China e os países árabes, aprofundar o intercâmbio de experiências em matéria de governança e construir um consenso mais amplo, além de dar um novo impulso à construção de uma comunidade sino-árabe de nível superior com um futuro comum.

No evento, a Xinhua também divulgou um relatório de um grupo de reflexão intitulado "Conquistas, oportunidades e perspectivas da cooperação sino-árabe na nova era" e uma publicação intitulada "Decifrando os termos da moda do Sul Global".

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FONTE Xinhuanet