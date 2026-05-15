《新時代治國理政紀實》第一卷阿拉伯文版在開羅首發

此次全球首發式是為期兩天的「全球南方」媒體智庫高端論壇中阿夥伴大會的一部分。該大會於本周二開幕，匯聚了來自中國與阿拉伯國家以及國際和區域組織約110家媒體、智庫、政府機構和企業的約250名代表。

傅華在致辭中表示，新時代以來，新華社深入宣傳報道習近平主席治國理政的偉大實踐和卓越成就。

他稱，新華社在此基礎上編撰出版《新時代治國理政紀實》，向世界介紹了「中國之治」及其背後的治理之道，該書阿拉伯文版的發布將為阿拉伯世界觀察中國、了解中國打開一扇新的重要窗口。

傅華表示，新華社期待與阿拉伯國家媒體智庫圍繞國家治理各方面重要議題加強研究、闡釋和宣介，為推動各自民族發展和國家建設提供經驗啟示，為全球南方國家團結協作、共謀發展貢獻更多智慧和力量。

與會嘉賓表示，《新時代治國理政紀實》第一卷阿拉伯文版的發布為阿拉伯世界深入了解習近平主席治國理政思想和新時代中國發展成就提供了重要讀本。

他們表示，這本書有助於增進中阿理解互信，深化治國理政經驗交流，為構建更高水平中阿命運共同體凝聚共識、匯聚力量。

會上，新華社還發布了《新時代中阿合作的成就、機遇與展望》智庫報告和《全球南方熱詞解碼》。

SOURCE 新華網