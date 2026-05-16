Se celebra en El Cairo el lanzamiento de la edición en árabe del Volumen I de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping"

EL CAIRO, 16 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El lanzamiento mundial de la edición en árabe del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping" se celebró este miércoles.

El presidente de la agencia de noticias Xinhua, Fu Hua, el ex primer ministro egipcio Essam Sharaf, el embajador chino en Egipto, Liao Liqiang y el director general de la Unión de agencias de noticias de la Organización de Cooperación Islámica, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami presentaron el nuevo libro de manera conjunta.

El presidente de la agencia de noticias Xinhua, Fu Hua; el ex primer ministro egipcio Essam Sharaf (segundo desde la derecha); el embajador chino en Egipto, Liao Liqiang (primero desde la izquierda); y el director general de la Unión de agencias de noticias de la Organización de Cooperación Islámica, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (primero desde la derecha), presentan de manera conjunta la edición en árabe del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping", el 13 de mayo de 2026, en El Cairo, Egipto. (Xinhua/Xin Mengchen) (PRNewsfoto/Xinhuanet) Fotografía tomada el 13 de mayo de 2026 que muestra una escena durante la presentación mundial de la edición en árabe del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping". (Xinhua/Liu Lei) (PRNewsfoto/Xinhuanet)

El lanzamiento mundial se enmarcó en la Conferencia sobre la Asociación China-Árabe del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Reflexión del Sur Global, de dos días de duración, que comenzó el martes y reunió a unos 250 representantes de aproximadamente 110 medios de comunicación, centros de reflexión, instituciones gubernamentales y empresas de China y los países árabes, así como de organizaciones internacionales y regionales.

En su discurso en el evento, Fu señaló que, desde el inicio de la nueva era, Xinhua ha ofrecido una amplia cobertura de las prácticas extraordinarias y los notables logros de la gestión de Xi al frente de China.

A la luz de estos informes, Xinhua compiló y publicó "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping", que presenta al mundo el enfoque de China en materia de gobernanza y la filosofía que lo sustenta, afirmó y añadió que el lanzamiento de la edición en árabe generará una nueva e importante oportunidad para que el mundo árabe observe y comprenda mejor a China.

Fu dijo a Xinhua que espera reforzar la cooperación con los medios de comunicación y los centros de estudios árabes en materia de investigación, análisis y difusión de cuestiones fundamentales relacionadas con la gobernanza estatal, con el fin de compartir experiencias y conocimientos para el desarrollo nacional y la construcción del estado y de aportar mayor sabiduría y fuerza a la solidaridad, la cooperación y el desarrollo común en todo el Sur Global.

Los participantes del evento señalaron que el lanzamiento de la edición en árabe constituye una referencia importante para que el mundo árabe pueda comprender mejor las ideas de Xi sobre la gobernanza y los logros de China en materia de desarrollo en la nueva era.

Afirmaron que esta obra contribuirá a mejorar el entendimiento mutuo y la confianza entre China y los países árabes, a profundizar los intercambios sobre experiencias de gobernanza y a forjar un consenso más amplio y a dar un mayor impulso a la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y los países árabes de mayor nivel.

En el evento, Xinhua también publicó un informe de un grupo de expertos titulado "Logros, oportunidades y perspectivas de la cooperación entre China y el mundo árabe en la nueva era", así como una publicación titulada "Descifrando las expresiones en tendencia del Sur Global".

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FUENTE Xinhuanet