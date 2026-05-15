Se presenta en El Cairo el Volumen I de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping" en árabe

EL CAIRO, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El miércoles tuvo lugar aquí el lanzamiento mundial de la edición árabe del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping".

El presidente de la agencia de noticias Xinhua, Fu Hua, el ex primer ministro egipcio Essam Sharaf, el embajador chino en Egipto, Liao Liqiang, y el director general de la Unión de Agencias de Noticias de la Organización para la Cooperación Islámica, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami, presentaron conjuntamente el nuevo libro.

President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei)

El lanzamiento mundial formó parte de la Conferencia de la Asociación Chino-Árabe del Foro de Medios de Comunicación y Centros de Investigación del Sur Global, de dos días de duración, que se inauguró el martes y reunió a unos 250 representantes de alrededor de 110 medios de comunicación, centros de investigación, instituciones gubernamentales y empresas de China y países árabes, así como de organizaciones internacionales y regionales.

En su intervención durante el evento, Fu afirmó que, desde el comienzo de la nueva era, Xinhua ha ofrecido una amplia cobertura de las prácticas extraordinarias y los notables logros del gobierno de Xi en China.

Según explicó, basándose en estos informes, Xinhua ha recopilado y publicado "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping", presentando al mundo el enfoque de China hacia la gobernanza y la filosofía que la sustenta, y añadió que el lanzamiento de la edición en árabe abrirá una nueva e importante ventana para que el mundo árabe observe y comprenda mejor a China.

Según Fu, Xinhua espera fortalecer la cooperación con los medios de comunicación y centros de investigación árabes en materia de investigación, interpretación y presentación de los principales temas relacionados con la gobernanza estatal, con el fin de compartir experiencias y perspectivas para el desarrollo nacional y la construcción del estado, y contribuir con mayor sabiduría y fortaleza a la solidaridad, la cooperación y el desarrollo común en todo el Sur Global.

Los participantes en el evento declararon que el lanzamiento de la edición en árabe constituye una referencia importante para que el mundo árabe comprenda mejor las ideas de Xi sobre la gobernanza y los logros de desarrollo de China en la nueva era.

Afirmaron que contribuirá a mejorar el entendimiento mutuo y la confianza entre China y los países árabes, a profundizar los intercambios sobre experiencias de gobernanza y a generar un consenso más amplio e impulsar con mayor fuerza la construcción de una comunidad chino-árabe de alto nivel con un futuro compartido.

En el evento, Xinhua también presentó un informe de su grupo de expertos titulado "Logros, oportunidades y perspectivas de la cooperación chino-árabe en la nueva era" y una publicación titulada "Descifrando las palabras clave del Sur Global".

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