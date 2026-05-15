"การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ฉบับภาษาอาหรับ เล่มที่ 1 เปิดตัว ณ กรุงไคโร
15 May, 2026, 15:07 CST
ไคโร, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งานเปิดตัวหนังสือ "การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ฉบับภาษาอาหรับเล่มแรกจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
Fu Hua ประธานสำนักข่าวซินหัว, Essam Sharaf อดีตนายกรัฐมนตรีอียิปต์, Liao Liqiang เอกอัครราชทูตจีนประจำอียิปต์ และ Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami ผู้อำนวยการใหญ่สหภาพสำนักข่าวขององค์การความร่วมมืออิสลาม ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
การเปิดตัวระดับโลกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือจีน-อาหรับ เวทีสื่อและกลุ่มนักคิดจากประเทศโลกใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยเปิดฉากเมื่อวันอังคารและมีผู้แทนประมาณ 250 ชีวิตจากสำนักสื่อ สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนวิสาหกิจประมาณ 110 แห่งของจีนและประเทศอาหรับ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคเข้าร่วม
Fu กล่าวสุนทรพจน์ว่านับตั้งแต่เริ่มต้นศักราชใหม่สำนักข่าวซินหัวรายงานข่าวเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่โดดเด่นและความสำเร็จอันน่าทึ่งของการปกครองประเทศจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิงอย่างครอบคลุม
เขาเสริมว่า จากรายงานเหล่านี้ ซินหัวรวบรวมและตีพิมพ์ "การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ซึ่งเป็นการแนะนำแนวทางการปกครองของจีนและปรัชญาเบื้องหลังให้แก่ผู้คนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาอาหรับดังกล่าวจะเผยหน้าต่างบานใหม่ที่สำคัญสำหรับโลกอาหรับในการสังเกตและทำความเข้าใจจีนได้ดียิ่งขึ้น
Fu เพิ่มเติมว่าซินหัวหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสื่อและสถาบันวิจัยของโลกอาหรับในการค้นคว้า ตีความ และนำเสนอประเด็นสำคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการพัฒนาประเทศและการสร้างรัฐ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาและพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อความสามัคคี ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันทั่วกลุ่มประเทศโลกใต้
ผู้เข้าร่วมงานแสดงทรรศนะว่าการเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาอาหรับจะมอบแหล่งอ้างอิงที่สำคัญสำหรับโลกอาหรับในการทำความเข้าใจความคิดของสี จิ้นผิงเกี่ยวกับการปกครองและความสำเร็จในการพัฒนาของจีนยุคใหม่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
พวกเขาทิ้งท้ายว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาหรับ กระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปกครอง ตลอดจนสร้างฉันทามติในวงกว้าง รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างจีน-อาหรับที่มีอนาคตร่วมกันไปอีกขั้น
สำนักข่าวซินหัวยังเปิดตัวรายงานของหน่วยวิจัยเรื่อง "ความสำเร็จ โอกาส และอนาคตของความร่วมมือจีน-อาหรับในศักราชใหม่" ตลอดจนเอกสารเผยแพร่เรื่อง "ถอดรหัสคำศัพท์ยอดฮิตของกลุ่มประเทศโลกใต้" ภายในงานด้วย
