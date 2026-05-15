"การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ฉบับภาษาอาหรับ เล่มที่ 1 เปิดตัว ณ กรุงไคโร

15 May, 2026, 15:07 CST

ไคโร, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งานเปิดตัวหนังสือ "การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ฉบับภาษาอาหรับเล่มแรกจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

Fu Hua ประธานสำนักข่าวซินหัว, Essam Sharaf อดีตนายกรัฐมนตรีอียิปต์, Liao Liqiang เอกอัครราชทูตจีนประจำอียิปต์ และ Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami ผู้อำนวยการใหญ่สหภาพสำนักข่าวขององค์การความร่วมมืออิสลาม ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) (PRNewsfoto/Xinhuanet)
This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei) (PRNewsfoto/Xinhuanet)
การเปิดตัวระดับโลกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือจีน-อาหรับ เวทีสื่อและกลุ่มนักคิดจากประเทศโลกใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยเปิดฉากเมื่อวันอังคารและมีผู้แทนประมาณ 250 ชีวิตจากสำนักสื่อ สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนวิสาหกิจประมาณ 110 แห่งของจีนและประเทศอาหรับ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคเข้าร่วม

Fu กล่าวสุนทรพจน์ว่านับตั้งแต่เริ่มต้นศักราชใหม่สำนักข่าวซินหัวรายงานข่าวเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่โดดเด่นและความสำเร็จอันน่าทึ่งของการปกครองประเทศจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิงอย่างครอบคลุม

เขาเสริมว่า จากรายงานเหล่านี้ ซินหัวรวบรวมและตีพิมพ์ "การปกครองของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง" ซึ่งเป็นการแนะนำแนวทางการปกครองของจีนและปรัชญาเบื้องหลังให้แก่ผู้คนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาอาหรับดังกล่าวจะเผยหน้าต่างบานใหม่ที่สำคัญสำหรับโลกอาหรับในการสังเกตและทำความเข้าใจจีนได้ดียิ่งขึ้น

Fu เพิ่มเติมว่าซินหัวหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสื่อและสถาบันวิจัยของโลกอาหรับในการค้นคว้า ตีความ และนำเสนอประเด็นสำคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการพัฒนาประเทศและการสร้างรัฐ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาและพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อความสามัคคี ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันทั่วกลุ่มประเทศโลกใต้

ผู้เข้าร่วมงานแสดงทรรศนะว่าการเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาอาหรับจะมอบแหล่งอ้างอิงที่สำคัญสำหรับโลกอาหรับในการทำความเข้าใจความคิดของสี จิ้นผิงเกี่ยวกับการปกครองและความสำเร็จในการพัฒนาของจีนยุคใหม่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

พวกเขาทิ้งท้ายว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาหรับ กระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปกครอง ตลอดจนสร้างฉันทามติในวงกว้าง รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างจีน-อาหรับที่มีอนาคตร่วมกันไปอีกขั้น

สำนักข่าวซินหัวยังเปิดตัวรายงานของหน่วยวิจัยเรื่อง "ความสำเร็จ โอกาส และอนาคตของความร่วมมือจีน-อาหรับในศักราชใหม่" ตลอดจนเอกสารเผยแพร่เรื่อง "ถอดรหัสคำศัพท์ยอดฮิตของกลุ่มประเทศโลกใต้" ภายในงานด้วย

Edisi Bahasa Arab Jilid Pertama "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" Dilancarkan di Kaherah

