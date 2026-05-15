Edisi Bahasa Arab Jilid Pertama "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" Dilancarkan di Kaherah

KAHERAH, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pelancaran global edisi bahasa Arab jilid pertama "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership" (Tadbir Urus China di Bawah Kepimpinan Xi Jinping) diadakan di sini pada hari Rabu.

Presiden Xinhua News Agency, Fu Hua, bekas Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf, Duta Cina ke Mesir Liao Liqiang dan Ketua Pengarah Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami, bersama-sama melancarkan buku baharu tersebut.

President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei)

Pelancaran global itu merupakan sebahagian daripada Persidangan Perkongsian Cina-Arab Forum Media dan Badan Pemikir Selatan Global selama dua hari yang bermula pada hari Selasa, menghimpunkan kira-kira 250 wakil daripada sekitar 110 organisasi media, badan pemikir, institusi kerajaan dan perusahaan dari China dan negara Arab, serta organisasi antarabangsa dan serantau.

Ketika berucap pada acara itu, Fu berkata sejak permulaan era baharu, Xinhua telah menyediakan liputan meluas mengenai amalan luar biasa dan pencapaian cemerlang tadbir urus Xi terhadap China.

Berdasarkan laporan tersebut, Xinhua telah menyusun dan menerbitkan "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", yang memperkenalkan kepada dunia pendekatan China terhadap tadbir urus dan falsafah di sebaliknya, katanya sambil menambah bahawa pelancaran edisi bahasa Arab itu akan membuka jendela baharu yang penting kepada dunia Arab untuk memerhati dan memahami China dengan lebih baik.

Fu berkata Xinhua berharap dapat memperkukuh kerjasama dengan organisasi media dan badan pemikir Arab dalam penyelidikan, tafsiran dan penyampaian mengenai isu utama berkaitan tadbir urus negara, dengan tujuan berkongsi pengalaman dan pandangan bagi pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa, serta menyumbang kebijaksanaan dan kekuatan lebih besar kepada perpaduan, kerjasama dan pembangunan bersama di seluruh Selatan Global.

Peserta acara itu berkata pelancaran edisi bahasa Arab tersebut menyediakan rujukan penting kepada dunia Arab untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pemikiran Xi tentang tadbir urus dan pencapaian pembangunan China dalam era baharu.

Mereka berkata ia akan membantu meningkatkan persefahaman dan kepercayaan bersama antara China dan negara Arab, memperdalam pertukaran pengalaman tadbir urus serta membina konsensus lebih luas dan menyuntik momentum lebih kukuh ke arah pembinaan komuniti China-Arab berkongsi masa depan pada tahap lebih tinggi.

Pada acara itu, Xinhua turut melancarkan laporan badan pemikir bertajuk "Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era" (Pencapaian, Peluang dan Prospek Kerjasama China-Arab dalam Era Baharu) serta penerbitan bertajuk "Decoding the Buzzwords of the Global South."

