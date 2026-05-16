Lancement au Caire de l'édition arabe du premier volume de « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership »

LE CAIRE, 17 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le lancement mondial de l'édition arabe du premier volume de « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership » a eu lieu ici mercredi.

Le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, l'ancien premier ministre égyptien Essam Sharaf, l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, et le directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami, ont conjointement dévoilé le nouvel ouvrage.

President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei)

Le lancement mondial faisait partie de la conférence de deux jours du Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership, qui s'est ouverte mardi et a rassemblé environ 250 représentants de quelque 110 médias, groupes de réflexion, institutions gouvernementales et entreprises de Chine et des pays arabes, ainsi que d'organisations internationales et régionales.

S'adressant à l'événement, Fu a déclaré que depuis le début de la nouvelle ère, Xinhua a largement couvert les pratiques extraordinaires et les réalisations remarquables de la gouvernance de la Chine par Xi.

Sur la base de ces rapports, Xinhua a compilé et publié « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership », présentant au monde l'approche de la Chine en matière de gouvernance et la philosophie qui la sous-tend, a-t-il déclaré, ajoutant que le lancement de l'édition arabe ouvrira une nouvelle fenêtre importante pour le monde arabe afin d'observer et de mieux comprendre la Chine.

Xinhua, a déclaré Fu, se réjouit de renforcer la coopération avec les médias et les groupes de réflexion arabes en matière de recherche, d'interprétation et de présentation des principales questions liées à la gouvernance de l'État, en vue de partager l'expérience et les connaissances pour le développement national et la construction de l'État, et de contribuer avec plus de sagesse et de force à la solidarité, à la coopération et au développement commun dans l'ensemble du Sud global.

Les participants à l'événement ont déclaré que le lancement de l'édition arabe constituait une référence importante pour le monde arabe, qui peut ainsi mieux comprendre les idées de Xi sur la gouvernance et les réalisations de la Chine en matière de développement dans la nouvelle ère.

Ils ont déclaré que l'événement contribuerait à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre la Chine et les pays arabes, à approfondir les échanges sur l'expérience de la gouvernance, à dégager un consensus plus large et à donner un élan plus fort à la construction d'une communauté sino-arabe de plus haut niveau avec un avenir commun.

Lors de l'événement, Xinhua a également publié un rapport de groupe de réflexion intitulé « Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era » ainsi qu'une publication intitulée « Decoding the Buzzwords of the Global South ».

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