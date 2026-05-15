시진핑 영도하의 중국의 거버넌스 제1권 아랍어판, 카이로에서 출간 기념식 개최

카이로 2026년 5월 16일 /PRNewswire/ -- '시진핑 영도하의 중국의 거버넌스(China's Governance Under Xi Jinping's Leadership)' 제1권 아랍어판의 글로벌 출간 기념식이 수요일 이곳에서 열렸다.

신화통신(Xinhua News Agency)의 푸화(Fu Hua) 사장, 에삼 샤라프(Essam Sharaf) 이집트 전 총리, 랴오리창(Liao Liqiang) 주이집트 중국대사, 무함마드 빈 압드 라보 알야미(Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami) 이슬람협력기구 뉴스통신사연합(Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation) 사무총장이 공동으로 신간을 공개했다.

President of Xinhua News Agency Fu Hua, former Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (2nd R), Chinese Ambassador to Egypt Liao Liqiang (1st L), and Director-General of the Union of News Agencies of the Organization of Islamic Cooperation Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1st R) jointly unveil the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership", in Cairo, Egypt, May 13, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) (PRNewsfoto/Xinhuanet) This photo taken on May 13, 2026 shows a scene during the global launch of the Arabic edition of the first volume of "China's Governance Under Xi Jinping's Leadership". (Xinhua/Liu Lei) (PRNewsfoto/Xinhuanet)

이 글로벌 출간 기념식은 화요일 개막한 이틀 일정의 글로벌 사우스 미디어 및 싱크탱크 포럼 중국-아랍 파트너십 회의(Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference)의 일환으로 진행됐다. 이 회의에는 중국과 아랍 국가의 약 110개 언론사, 싱크탱크, 정부 기관, 기업은 물론 국제 및 지역 기구에서 약 250명의 대표가 참석했다.

행사에서 푸화 사장은 신시대가 시작된 이래 신화통신이 시진핑 주석의 중국 거버넌스가 보여준 비범한 실천과 주목할 만한 성과를 폭넓게 보도해 왔다고 말했다.

그는 신화통신이 이러한 보도를 바탕으로 '시진핑 영도하의 중국의 거버넌스'를 편찬 및 출간해 중국의 국정운영 방식과 그 이면의 철학을 세계에 소개해 왔다며, 이번 아랍어판 출간은 아랍 세계가 중국을 관찰하고 더 잘 이해할 수 있는 중요한 새로운 창구를 열어줄 것이라고 덧붙였다.

푸화 사장은 신화통신이 아랍 언론사 및 싱크탱크와 국가 거버넌스 관련 주요 사안에 대한 연구, 해석, 전달 분야에서 협력을 강화하고, 이를 통해 국가 발전과 국가 건설을 위한 경험과 통찰을 공유하고, 글로벌 사우스(Global South) 전반의 연대, 협력, 공동 발전에 더 큰 지혜와 역량을 보탤 수 있기를 기대한다고 밝혔다.

행사 참석자들은 아랍어판 출간이 아랍 세계가 시진핑 주석의 국정운영 사상과 신시대 중국의 발전 성과를 더 깊이 이해하는 데 중요한 참고 자료를 제공한다고 평가했다.

또한 이는 중국과 아랍 국가 간 상호 이해와 신뢰를 증진하고, 거버넌스 경험 교류를 심화하며, 더 높은 수준의 중국-아랍 운명공동체 구축을 위한 더 폭넓은 공감대를 형성하고 더 강력한 동력을 불어넣는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

이날 행사에서 신화통신은 '새로운 시대 중국-아랍 협력의 성과, 기회와 전망(Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era)'이라는 제목의 싱크탱크 보고서와 '글로벌 사우스 유행어 해설(Decoding the Buzzwords of the Global South)'이라는 제목의 간행물도 발표했다.

SOURCE Xinhuanet