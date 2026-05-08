Linglong Tire apresenta pneu conceito sustentável no Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável

MONTREUX, Suíça, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- De 27 a 28 de abril de 2026, a Reunião Anual do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) foi realizada em Montreux, Suíça. Este importante fórum global sobre sustentabilidade reuniu cerca de 600 participantes de empresas líderes do mundo para debater temas cruciais, como a agenda de redução de emissões 2030 e a economia circular.

Andy Zhou, CEO da Linglong Tire, faz uma apresentação no WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

O presidente da Linglong Tire, Zhou Lingkun, foi convidado para palestrar na sessão "Práticas Empresariais Sustentáveis na China". Ele declarou que, no contexto das metas globais de "dupla redução de carbono", o desenvolvimento sustentável passou a ser uma tarefa obrigatória para as empresas. A Linglong integrou princípios ecológicos e de baixo carbono à sua estratégia central, com o objetivo de construir um ecossistema sustentável em toda a cadeia industrial. A empresa estabeleceu metas claras de neutralidade de carbono: uma redução de 52,07% até 2035 e o alcance de emissões líquidas zero até 2050.

Durante a reunião, a Linglong Tire recebeu oficialmente seu certificado de filiação ao WBCSD. Como a primeira fabricante de pneus da China continental a aderir à Plataforma Global para a Borracha Natural Sustentável (GPSNR), a Linglong apoia projetos de borracha natural com certificação FSC para garantir a subsistência dos seringueiros, contribuir para a preservação das florestas e proteger os direitos dos trabalhadores, dos povos indígenas e das comunidades locais. No campo da reciclagem de recursos, a Linglong promove o uso de borracha residual líquida e negro de fumo de pirólise para aproveitar de forma eficaz os pneus usados e garantir um ciclo fechado de recursos.

Um dos principais destaques foi a apresentação pela Linglong de seu mais novo pneu, composto por 85% de materiais sustentáveis. Este pneu utiliza mais de 60% de materiais renováveis de origem biológica e cerca de 25% de materiais reciclados, o que o coloca na vanguarda da indústria chinesa de pneus e entre os líderes mundiais. Ele emprega materiais inovadores, como sílica de cinza de casca de arroz e borracha de base biológica, para substituir os componentes tradicionais derivados do petróleo, reduzindo significativamente a pegada de carbono do produto desde a origem. É importante destacar que ele mantém um desempenho de alto nível, atendendo aos mais elevados padrões da classificação "A" do Selo de Pneus da UE em aspectos essenciais, como resistência ao rolamento e frenagem em pista molhada.

O presidente Zhou observou que o pneu com 85% de materiais sustentáveis é apenas um novo ponto de partida. O objetivo de longo prazo da Linglong é produzir um pneu feito 100% de materiais sustentáveis até 2040. Fazer parte do WBCSD é um reconhecimento internacional de seus esforços em matéria de sustentabilidade, e a empresa planeja envolver-se profundamente nas discussões globais para colaborar com um futuro mais sustentável para o segmento de mobilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974658/Linglong_Tire_s_CEO_Presented_at_WBCSD.jpg

FONTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.