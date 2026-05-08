링롱 타이어, 세계지속가능발전기업협의회에서 지속 가능한 콘셉트의 타이어 선보여

몽트뢰, 스위스 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 2026년 4월 27~28일 세계지속가능발전기업협의회(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 연례 회의가 스위스 몽트뢰에서 개최됐다. 이 최고의 글로벌 지속가능성 포럼은 전 세계 선도 기업들로부터 약 600명의 참가자를 모아 2030년 배출량 감축 의제와 순환 경제 같은 중요한 주제들을 논의했다.

링롱 타이어(Linglong Tire)의 저우링쿤(Zhou Lingkun) 사장은 '중국의 지속 가능한 비즈니스 관행(China Sustainable Business Practice)' 세션의 연사로 초청됐다. 그는 글로벌 '이중 탄소' 목표의 맥락에서 지속 가능한 발전이 기업들의 필수 과제가 됐다고 밝혔다. 링롱은 친환경 및 저탄소 원칙을 핵심 전략에 통합해 전체 산업 체인에 걸쳐 친환경 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 2035년까지 52.07% 감축, 2050년까지 순배출 제로 달성이라는 명확한 탄소 중립 목표를 설정했다.

Andy Zhou, CEO of Linglong Tire, delivers a presentation at WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

회의 기간 중 링롱 타이어는 공식적으로 WBCSD 회원 자격증을 받았다. 지속 가능한 천연고무 플랫폼(Global Platform for Sustainable Natural Rubber, GPSNR)에 가입한 중국 본토 최초의 타이어 제조업체로서 링롱은 고무 농부들의 생계를 지원하고 산림 보존에 기여하며 근로자, 원주민 및 지역 공동체의 권리를 보호하기 위해 FSC 인증 천연고무 프로젝트를 지원한다. 자원 재활용 분야에서 링롱은 폐타이어를 효과적으로 활용하고 폐쇄적 자원 순환을 보장하기 위해 액체 폐고무와 열분해 카본 블랙의 사용을 촉진한다.

주요 하이라이트는 85%의 지속 가능 소재로 구성된 새로 개발한 타이어의 링롱 전시였다. 이 타이어는 60% 이상의 바이오 기반 재생 가능 소재와 약 25%의 재활용 소재를 활용하여 중국 타이어 산업의 최전선에 위치하며 글로벌 리더 중 하나가 되었다. 이는 기존의 석유 기반 성분을 대체하기 위해 왕겨 재 실리카와 바이오 기반 고무 같은 혁신적인 소재를 사용하여 제품의 탄소 발자국을 근본적으로 크게 줄였다. 중요하게도 회전 저항과 습지 제동 같은 핵심 영역에서 EU 타이어 라벨(EU Tire Label)의 최고 'A' 등급 표준을 충족하는 최고 수준의 성능을 유지한다.

저우 사장은 85% 지속 가능 소재의 타이어는 단지 새로운 출발점일 뿐이라고 언급했다. 링롱의 장기 목표는 2040년까지 100% 지속 가능 소재 타이어를 달성하는 것이다. WBCSD 가입은 지속 가능성 노력에 대한 국제적 인정을 의미하며, 회사는 더 친환경적인 모빌리티의 미래를 위해 협력하기 위해 전 세계적 논의에 깊이 참여할 계획이다.

SOURCE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.