Linglong Tire presenta un neumático de concepto sostenible en el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

MONTREUX, Suiza, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 27 al 28 de abril de 2026, se celebró en Montreux, Suiza, la reunión anual del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Este prestigioso foro mundial sobre sostenibilidad reunió a cerca de 600 participantes de empresas líderes de todo el mundo para debatir temas cruciales como la agenda de reducción de emisiones para 2030 y la economía circular.

Andy Zhou, director ejecutivo de Linglong Tire, ofrece una presentación en el WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

El presidente de Linglong Tire, Zhou Lingkun, fue invitado a participar en la sesión "Prácticas empresariales sostenibles en China". Afirmó que, en el contexto de los objetivos mundiales de "doble carbono", el desarrollo sostenible se ha convertido en una tarea obligatoria para las empresas. Linglong ha integrado los principios ecológicos y de bajas emisiones de carbono en su estrategia principal, con el objetivo de construir un ecosistema ecológico en toda la cadena industrial. La empresa ha establecido objetivos claros de neutralidad de carbono: una reducción del 52,07 % para 2035 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Durante la reunión, Linglong Tire recibió de manera oficial su certificado de membresía del WBCSD. Como primer fabricante de neumáticos de China continental en unirse a la Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible (GPSNR), Linglong respalda proyectos de caucho natural certificados por el Consejo de Administración Forestal (FSC) con el fin de garantizar los medios de vida de los productores de caucho, contribuir a la conservación de los bosques y proteger los derechos de los trabajadores, los pueblos indígenas y las comunidades locales. En el ámbito del reciclaje de recursos, Linglong promueve el uso de caucho líquido residual y negro de humo de pirólisis para aprovechar de manera eficaz los neumáticos usados y garantizar un ciclo de recursos cerrado.

Uno de los aspectos más destacados fue la presentación por parte de Linglong de su nuevo neumático, compuesto en un 85 % por materiales sostenibles. Este neumático utiliza más del 60 % de materiales renovables de origen biológico y cerca del 25 % de materiales reciclados, lo que lo sitúa a la vanguardia de la industria china del neumático y entre los líderes mundiales. Emplea materiales innovadores, como la sílice procedente de la ceniza de cáscara de arroz y el caucho de origen biológico, para reemplazar a los ingredientes tradicionales derivados del petróleo, lo que reduce de manera significativa la huella de carbono del producto desde su origen. Es importante destacar que mantiene un rendimiento de primer nivel, ya que cumple con los estándares más altos de la etiqueta de neumáticos de la UE (calificación "A") en áreas clave como la resistencia a la rodadura y el frenado con piso mojado.

El presidente Zhou señaló que el neumático fabricado con un 85 % de materiales sostenibles es solo un nuevo punto de partida. El objetivo a largo plazo de Linglong es lograr un neumático fabricado con un 100 % de materiales sostenibles para 2040. La incorporación al WBCSD supone un reconocimiento internacional a sus esfuerzos en materia de sostenibilidad, y la empresa tiene previsto participar de manera activa en los debates mundiales para colaborar en la construcción de un futuro más ecológico para la movilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974659/Linglong_Tire_s_CEO_Presented_at_WBCSD.jpg

FUENTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.