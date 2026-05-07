Linglong Tire présente son concept de pneu durable au Conseil mondial des entreprises pour le développement durable

MONTREUX, Suisse, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les 27 et 28 avril 2026, la réunion annuelle du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) s'est déroulée à Montreux, en Suisse. Ce premier forum mondial sur la durabilité a rassemblé près de 600 participants d'entreprises de premier plan du monde entier pour discuter de sujets essentiels tels que le programme de réduction des émissions à l'horizon 2030 et l'économie circulaire.

Andy Zhou, CEO of Linglong Tire, delivers a presentation at WBCSD

Le président de Linglong Tire, Zhou Lingkun, a été invité à s'exprimer lors de la session sur les pratiques commerciales durables de la Chine. Il a déclaré que dans le contexte des objectifs mondiaux de « double carbone », le développement durable est devenu une tâche obligatoire pour les entreprises. Linglong a intégré les principes de l'écologie et de la réduction des émissions de carbone dans sa stratégie de base, afin d'établir un écosystème écologique dans l'ensemble de la chaîne industrielle. L'entreprise a identifié des objectifs clairs en matière de neutralité carbone : une réduction de 52,07 % d'ici à 2035 et des émissions nettes nulles d'ici à 2050.

Au cours de la réunion, Linglong Tire s'est vu remettre officiellement son certificat d'adhésion au WBCSD. En tant que premier fabricant de pneus en Chine continentale à rejoindre la Plate-forme mondiale pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR), Linglong soutient des projets de caoutchouc naturel certifiés FSC afin de venir en aide aux cultivateurs de caoutchouc, de contribuer à la préservation des forêts et de protéger les droits des travailleurs, des peuples indigènes et des communautés locales. Dans le domaine du recyclage des ressources, Linglong encourage l'utilisation de déchets de caoutchouc liquides et de noir de carbone par pyrolyse pour utiliser efficacement les pneus usagés et de garantir un cycle de ressources fermé.

La présentation par Linglong de son nouveau pneu constitué à 85 % de matériaux durables a été un moment fort de l'événement. Ce pneu utilise plus de 60 % de matériaux renouvelables d'origine biologique et environ 25 % de matériaux recyclés, ce qui le place au premier rang de l'industrie chinoise du pneu et parmi les leaders mondiaux. Il utilise des matériaux innovants tels que la silice de cendre de riz et le caoutchouc biologique pour remplacer les ingrédients traditionnels à base de pétrole, réduisant ainsi de manière significative l'empreinte carbone du produit à la source. Il est important de noter que ce pneu conserve des performances de premier ordre, conformes aux normes les plus strictes de l'étiquette européenne des pneumatiques (catégorie A) dans des domaines clés tels que la résistance au roulement et le freinage sur sol mouillé.

Le président Zhou a fait remarquer que le pneu contenant 85 % de matériaux durables n'est qu'un nouveau point de départ. L'objectif à long terme de Linglong est d'obtenir un pneu composé à 100 % de matériaux durables d'ici à 2040. L'adhésion au WBCSD marque la reconnaissance internationale de efforts de l'entreprise en matière de développement durable et l'entreprise prévoit de s'engager profondément dans les discussions mondiales afin de collaborer à un avenir plus vert pour la mobilité.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2974627/Linglong_Tire_s_CEO_Presented_at_WBCSD.jpg