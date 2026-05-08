Linglong Tire、WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）でサステナブルなコンセプトタイヤを発表

モントルー、スイス、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 2026年4月27日から28日にかけて、WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）年次総会がスイスのモントルーで開催されました。世界最高峰のサステナビリティフォーラムである今回の会議には、世界中の大手企業から600人近くが参加し、2030年の排出削減アジェンダや循環型経済といった重要なテーマについて議論しました。

Linglong Tireの社長であるZhou Lingkun氏は、「中国の持続可能なビジネス実践」セッションに招かれ、講演を行いました。同氏は、世界的な「デュアルカーボン」目標の中で、持続可能な開発は企業にとって避けては通れない課題となっていると述べました。Linglong Tireは、グリーンかつ低炭素な原則を中核戦略に組み込み、産業チェーン全体にわたるグリーンエコシステムの構築を目指しています。同社は明確なカーボンニュートラル目標を設定しています：2035年までに52.07%削減し、2050年までにネットゼロエミッションを達成するというものです。

Andy Zhou, CEO of Linglong Tire, delivers a presentation at WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

会議中、Linglong TireはWBCSDの会員証を正式に授与されました。中国本土のタイヤメーカーとして初めて「持続可能な天然ゴムのためのグローバル・プラットフォーム（GPSNR）」に加盟したLinglong Tireは、FSC認証の天然ゴムプロジェクトを支援しています。これにより、ゴム農家の生活を支え、森林保護に貢献するとともに、労働者、先住民族、および地域コミュニティの権利を保護しています。資源リサイクルの分野において、Linglong Tireは廃ゴム液や熱分解カーボンブラックの利用を推進し、廃タイヤを有効活用することで、クローズドな資源サイクルを確保しています。

重要なハイライトは、Linglong Tireが展示したサステナブル素材を85%使用した新開発のタイヤです。このタイヤは、60%以上のバイオベースの再生可能素材と約25%のリサイクル素材を使用しており、中国のタイヤ業界の最前線かつ世界のリーダー的な水準に位置しています。籾殻灰シリカやバイオベースゴムといった革新的な素材を採用し、従来の石油系原料を代替することで、製品の二酸化炭素排出量を原材料の段階から大幅に削減しています。特筆すべきは、トップクラスの性能を維持している点です。転がり抵抗やウェットブレーキングなどの主要項目において、EUタイヤラベルの最高ランクである「A」グレードの基準を満たしています。

Zhou Lingkun氏は、このサステナブル素材85%のタイヤは新たな出発点に過ぎないと指摘しました。Linglong Tireの長期的な目標は、2040年までにサステナブル素材を100%使用したタイヤを実現することです。WBCSDへの加盟は、同社の持続可能性への取り組みが国際的に認められたことを意味します。同社は、より環境に優しいモビリティの未来に向けて協力するため、今後もグローバルな議論に深く関与していく計画です。

SOURCE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.