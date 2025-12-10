Linglong Tire veranstaltet die 50. Jubiläumsausgabe der Global Partners Conference und präsentiert umweltfreundliche technologische Innovationen sowie die zukünftige Unternehmensstrategie

YANTAI, China, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. Dezember veranstaltete Linglong Tire in Zhaoyuan, Shandong, seine globale Partnerkonferenz zum 50-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Linglong 50, Always Forward". Die Veranstaltung brachte Branchenführer, akademische Experten und globale Partner zusammen, um über das halbe Jahrhundert des Wachstums des Unternehmens zu reflektieren und eine zukunftsorientierte Strategie zu entwerfen, die auf nachhaltige Innovation und gemeinsame Wertschöpfung abzielt.

In seiner Grundsatzrede beschrieb der Vorsitzende Wang Feng die Entwicklung von Linglong seit seiner Gründung im Jahr 1975. Seit seinen Anfängen als einzelnes Werk auf der Halbinsel Jiaodong hat das Unternehmen mehrere strategische Umwandlungen durchlaufen und sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt, dessen Produkte in 173 Ländern vertrieben werden. Wang bedankte sich bei akademischen Beratern, Universitätspartnern, Finanzinstituten, Lieferanten und Kunden und betonte, dass die Meilensteine von Linglong auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und Zusammenarbeit erreicht werden konnten.

Mit Blick auf die Zukunft formulierte Wang Feng Linglongs Ziel, sich von einem „großen Unternehmen" zu einem „hervorragenden Unternehmen" zu entwickeln, das sich an einer kundenorientierten Philosophie orientiert. Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, ein offenes, integratives und synergetisches globales industrielles Ökosystem aufzubauen und durch technologische Innovationen eine intensivere Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.

Die Konferenz bot hochrangige Dialoge über den ökologischen und intelligenten Wandel in der Reifenindustrie. Hochrangige Gäste, darunter die serbische Botschafterin in China, Maja Stefanović, und der Akademiker Zhang Liqun, würdigten die Rolle von Linglong bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des technologischen Fortschritts. Im Rahmen einer Preisverleihung würdigte Linglong langjährige Partner wie Bekaert und VMI für ihre unermüdliche Unterstützung.

Es wurde eine Reihe technologischer Errungenschaften vorgestellt, die das Engagement von Linglong für nachhaltige Entwicklung unterstreichen:

Reifen, die zu 79 % aus biobasierten Materialien hergestellt sind und somit die Ressourceneffizienz verbessern;

hergestellt sind und somit die Ressourceneffizienz verbessern; Selbstheilende intelligente Reifen , die die proaktive Sicherheit erhöhen;

, die die proaktive Sicherheit erhöhen; Luftfreie Reifentechnologie für zukünftige Mobilitätsökosysteme;

für zukünftige Mobilitätsökosysteme; Ein intelligentes selbstreparierendes System, das die Reifensicherheit auf ein neues Niveau hebt.

Diese Innovationen spiegeln die Fähigkeit von Linglong wider, Nachhaltigkeitsverpflichtungen in konkrete Produkte umzusetzen.

Das Unternehmen hat außerdem mehrere strategische Vereinbarungen mit führenden Institutionen unterzeichnet. Diese Kooperationen – die sich über neue Materialien, grüne Energie und Digitalisierung erstrecken – signalisieren einen Wandel von traditionellen Lieferkettenbeziehungen hin zu einem integrierten Wertschöpfungsökosystem.

Zu Beginn seines nächsten Kapitels bekräftigt das Unternehmen Linglong erneut sein Engagement für Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Durch die Stärkung globaler Partnerschaften und die Förderung eines offenen industriellen Ökosystems strebt Linglong an, zukünftige Herausforderungen zu meistern und die Reifenindustrie in ein nachhaltigeres und erfolgreicheres Jahrhundert zu führen. Im Rahmen dieser Konferenz präsentierte Linglong Tire nicht nur seine historischen Erfolge und seine Innovationskraft, sondern auch einen klaren Fahrplan für langfristiges, gemeinsames Wachstum.

