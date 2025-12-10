Linglong Tire organise la conférence des partenaires mondiaux à l'occasion de son 50e anniversaire et dévoile ses innovations en matière de technologies vertes et sa stratégie future

YANTAI, Chine, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 7 décembre, Linglong Tire a organisé sa conférence des partenaires mondiaux à l'occasion de son 50e anniversaire à Zhaoyuan, Shandong, sous le thème « Linglong 50, toujours en avant ». La réunion a rassemblé des chefs d'entreprise, des experts universitaires et des partenaires mondiaux pour examiner un demi-siècle de croissance de l'entreprise et élaborer une stratégie tournée vers l'avenir, axée sur l'innovation durable et la création de valeur collaborative.

Linglong Tire Holds 50th Anniversary Global Partners Conference

Dans son discours d'ouverture, le président Wang Feng est revenu sur l'évolution de Linglong depuis sa création en 1975. À partir d'une seule usine dans la péninsule de Jiaodong, l'entreprise a connu de multiples transformations stratégiques pour devenir une entreprise mondiale dont les produits sont distribués dans 173 pays. M. Wang a exprimé sa gratitude aux conseillers et partenaires universitaires, aux institutions financières, aux fournisseurs et aux clients, soulignant que les étapes franchies par Linglong ont été rendues possibles grâce à la confiance mutuelle et à la collaboration.

En ce qui concerne l'avenir, Wang Feng a exprimé l'ambition de Linglong de passer d'une « entreprise importante » à une « grande entreprise », ancrée dans une philosophie centrée sur le client. L'entreprise va se concentrer sur la construction d'un écosystème industriel mondial ouvert, inclusif et synergique, favorisant une coopération plus approfondie tout au long de la chaîne de valeur grâce à l'innovation technologique.

La conférence a permis des dialogues de haut niveau sur la transformation verte et intelligente de l'industrie du pneumatique. Des invités de marque, y compris l'ambassadeur de Serbie en Chine Maja Stefanović et l'académicien Zhang Liqun, ont salué le rôle de Linglong dans la promotion de la coopération internationale et du progrès technologique. Lors d'une cérémonie de remise des prix, Linglong a rendu hommage à des partenaires de longue date tels que Bekaert et VMI pour leur soutien indéfectible.

Plusieurs réalisations technologiques ont été dévoilées, soulignant l'engagement de Linglong en faveur du développement durable :

Pneus fabriqués à partir de 79 % de matériaux organiques , ce qui renforce l'efficacité des ressources ;

, ce qui renforce l'efficacité des ressources ; pneus intelligents auto-réparables qui améliorent la sécurité proactive ;

qui améliorent la sécurité proactive ; technologie des pneus sans air pour les futurs écosystèmes de mobilité ;

pour les futurs écosystèmes de mobilité ; un système d'autoréparation intelligent qui renforce encore plus la sécurité des pneus.

Ces innovations illustrent la capacité de Linglong à transformer ses engagements en matière de développement durable en produits tangibles.

L'entreprise a également signé de nombreux accords stratégiques avec des institutions de premier plan. Ces collaborations, qui portent sur les nouveaux matériaux, l'énergie verte et la numérisation, signalent le passage des relations traditionnelles de la chaîne d'approvisionnement à un écosystème intégré de création de valeur.

Alors que Linglong entre dans une nouvelle phase, l'entreprise a réaffirmé son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la responsabilité sociale. En renforçant les partenariats mondiaux et en adoptant un écosystème industriel ouvert, Linglong veut relever les défis futurs et entraîner l'industrie du pneumatique vers un siècle plus durable et bénéfique. Lors de cette conférence, Linglong Tire a démontré non seulement ses réalisations historiques et sa force d'innovation, mais aussi une feuille de route claire pour une croissance collaborative à long terme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841418/Linglong_Tire_Holds_50th_Anniversary_Global_Partners_Conference.jpg