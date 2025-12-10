Linglong Tire celebra la quincuagésima Conferencia mundial de socios y presenta sus innovaciones en tecnología ecológica y su estrategia para el futuro

YANTAI, China, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 7 de diciembre, Linglong Tire celebró su Conferencia mundial de socios con motivo de su 50.º aniversario en Zhaoyuan, Shandong, con el tema "Linglong 50, siempre adelante". El encuentro reunió a líderes del sector, expertos académicos y socios mundiales para reflexionar sobre el medio siglo de crecimiento de la empresa y esbozar una estrategia con visión de futuro orientada a la innovación sostenible y la creación de valor colaborativo.

Linglong Tire celebra la Conferencia mundial de socios con motivo de su 50.º aniversario (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

En su discurso inaugural, el presidente Wang Feng relató la evolución de Linglong desde su fundación en 1975. Desde sus orígenes como una única fábrica en la península de Jiaodong, la empresa ha atravesado múltiples transformaciones estratégicas hasta convertirse en una empresa mundial con productos que se distribuyen en 173 países. Wang expresó su gratitud a los asesores académicos, socios universitarios, instituciones financieras, proveedores y clientes, y destacó que los hitos de Linglong han sido posibles gracias a una base de confianza mutua y colaboración.

De cara al futuro, Wang Feng articuló la ambición de Linglong de pasar de ser una "gran empresa" a una "excelente empresa", basada en una filosofía que da prioridad a los clientes. La empresa se centrará en construir un ecosistema industrial mundial abierto, inclusivo y sinérgico, lo que promueve una cooperación más profunda en toda la cadena de valor mediante la innovación tecnológica.

La conferencia contó con diálogos de alto nivel sobre la transformación ecológica e inteligente dentro del sector de los neumáticos. Distinguidos invitados, entre ellos la embajadora de Serbia en China, Maja Stefanović, y el académico Zhang Liqun, elogiaron el papel de Linglong en promover la cooperación internacional y el progreso tecnológico. Durante la ceremonia de entrega de premios, Linglong rindió homenaje a socios a largo plazo como Bekaert y VMI por su apoyo incondicional.

Se dieron a conocer una serie de logros tecnológicos que destacan el compromiso de Linglong con el desarrollo sostenible:

Neumáticos fabricados con un 79 % de materiales de origen biológico , lo que aumenta la eficiencia de los recursos;

, lo que aumenta la eficiencia de los recursos; Neumáticos inteligentes con capacidad de autorreparación que mejoran la seguridad proactiva;

que mejoran la seguridad proactiva; Tecnología de neumáticos sin aire para los ecosistemas de movilidad del futuro;

para los ecosistemas de movilidad del futuro; Un sistema inteligente de autorreparación que mejora la seguridad de los neumáticos a nuevos niveles.

Estas innovaciones reflejan la capacidad de Linglong para convertir los compromisos de sostenibilidad en productos tangibles.

La empresa también firmó múltiples acuerdos estratégicos con instituciones líderes. Estas colaboraciones, que abarcan nuevos materiales, energía ecológica y digitalización, marcan un cambio de las relaciones tradicionales de la cadena de suministro a un ecosistema integrado de creación de valor.

Al embarcarse en su próxima etapa, Linglong reafirmó su compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social. Mediante el fortalecimiento de las alianzas a nivel mundial y la adopción de un ecosistema industrial abierto, Linglong pretende superar los desafíos futuros y liderar el sector de los neumáticos de cara a un siglo más sostenible y brillante. Mediante esta conferencia, Linglong Tire demostró no solo sus logros históricos y su capacidad de innovación, sino también una hoja de ruta clara para el crecimiento colaborativo a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841436/Linglong_Tire_Holds_50th_Anniversary_Global_Partners_Conference.jpg

FUENTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.