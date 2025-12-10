Linglong Tire、創立50周年グローバルパートナー会議を開催〜グリーンテック革新と今後の戦略を発表

煙台（中国）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Linglong Tireは12月7日、山東省招遠市にて創立50周年グローバルパートナー会議を開催し、「Linglong 50, Always Forward（玲珑50、常に前進）」をテーマとしました。本会議には業界リーダー、学術専門家、グローバルパートナーが一堂に会し、同社の半世紀にわたる成長を振り返るとともに、持続可能なイノベーションと協働による価値創造を目指す未来志向の戦略を示しました。

基調講演で、Wang Feng会長は1975年の創立以来の玲珑タイヤの発展の歩みを振り返りました。膠東半島の単一工場として始まった同社は、複数の戦略的変革を経て、現在では173か国に製品を展開するグローバル企業へと成長しました。王会長は、学術顧問、大学パートナー、金融機関、サプライヤー、そして顧客への感謝の意を表し、Linglongの節目となる成果は、相互の信頼と協力の基盤によって支えられてきたことを強調しました。

将来に向けて、Wang Feng会長は、Linglongが「大企業」から「偉大な企業」へと進化するという野望を述べ、顧客第一の理念を基盤とすることを強調しました。同社は、オープンで包摂的かつ相乗効果のあるグローバル産業エコシステムの構築に注力し、技術革新を通じてバリューチェーン全体でのより深い協力関係を促進していきます。

会議では、タイヤ産業におけるグリーン化およびインテリジェント化の変革に関するハイレベルな対話が行われました。セルビア駐中国大使Maja Stefanović氏や、学者のZhang Liqun氏をはじめとする著名な来賓は、国際協力と技術進歩の促進におけるLinglongの役割を称賛しました。授賞式において、Linglong は Bekaert や VMI などの長年のパートナーの揺るぎないサポートを称えました。

一連の技術的成果が発表され、Linglongの持続可能な開発への取り組みが示されました。

バイオ由来材料を79 ％ 使用したタイヤで、資源効率を向上;

使用したタイヤで、資源効率を向上; 自動修復機能を備えたスマートタイヤ で、予防的な安全性を向上;

で、予防的な安全性を向上; エアフリータイヤ技術 による、将来のモビリティエコシステムへの対応;

による、将来のモビリティエコシステムへの対応; タイヤの安全性を飛躍的に高める、インテリジェントな自己修復システム。

これらの革新は、 Linglongがサステナビリティへの取り組みを具体的な製品に変える能力を示しています。

同社はまた、主要機関との複数の戦略的契約にも調印しました。これらの協力は、新素材、グリーンエネルギー、デジタル化にわたり、従来のサプライチェーン関係から統合的な価値創造エコシステムへの転換を示しています。

Linglongは次の章に踏み出すにあたり、品質、イノベーション、そして社会的責任への取り組みを改めて表明しました。Linglongは、グローバルパートナーシップを強化し、オープンな産業エコシステムを受け入れることで、将来の課題を克服し、タイヤ産業をより持続可能で輝かしい次の100年へと導くことを目指しています。本会議を通じて、 Linglong Tireは自社の歴史的な成果や革新力を示すとともに、長期的かつ協働的な成長に向けた明確なロードマップを示しました。

