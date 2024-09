Maior prêmio educacional do mundo, o Prêmio Yidan, anuncia seus laureados de 2024

Reconhecer o trabalho inovador no avanço do desenvolvimento sustentável global por meio de pesquisa demográfica e tecnologia equitativa em emergências

HONG KONG, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A organização filantrópica global Yidan Prize Foundation concedeu o Prêmio Yidan de 2024, o maior prêmio de educação do mundo, ao professor Wolfgang Lutz por seu trabalho na compreensão dos benefícios de longo prazo dos investimentos de curto prazo em educação, e ao professor Mark Jordans, Marwa Zahr e Luke Stannard por seus esforços em dar vida à aprendizagem de crianças marginalizadas em ambientes afetados por conflitos e com recursos limitados por meio da intervenção de aprendizagem digital "Can't Wait to Learn" (Mal posso esperar para aprender) da War Child Alliance. Até o momento, a Yidan Prize Foundation concedeu um total de HK$ 480 milhões (aproximadamente USD 61,6 milhões) para reconhecer e apoiar agentes de mudança, metade dos quais (HK$ 240 milhões, aproximadamente USD 30,8 milhões) é um fundo de projeto irrestrito para os laureados escalarem seu trabalho em mais de 50 países.

Laureado do Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação de 2024, professor Wolfgang Lutz Laureados do Prêmio Yidan de 2024 de Desenvolvimento da Educação, professor Mark Jordans, Marwa Zahr e Luke Stannard

"À medida que o mundo evolui, a educação também deve evoluir. O Prêmio Yidan defende agentes de mudança e soluções inovadoras que promovem a educação em um mundo em rápida mudança. As realizações excepcionais de nossos laureados de 2024 são fundamentais para preparar as próximas gerações para um futuro incerto", disse o Dr. Charles CHEN Yidan, filantropo e fundador do Prêmio Yidan.

O prêmio reconhece ideias orientadas para o futuro, inovadoras, transformadoras e sustentáveis na Pesquisa em Educação e no Desenvolvimento da Educação. Os laureados do Prêmio Yidan receberão HK$ 30 milhões (aproximadamente USD 3,8 milhões), metade dos quais é um fundo de projeto irrestrito de HK$ 15 milhões para apoiá-los na ampliação de seu trabalho.

"Em tempos de desafios globais complexos, é fundamental reconhecer a necessidade crítica de colocar a educação no centro do desenvolvimento global. Ao destacar e unir pesquisas e práticas para atender às necessidades de educação, nos aproximamos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da ONU para garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade para todos", disse Lucy Lake, diretora de Engajamento Global da Yidan Prize Foundation.

Elevar a educação no diálogo global para o desenvolvimento sustentável

O Professor Wolfgang Lutz, Distinto Acadêmico Emérito do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), ganhou o Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação de 2024. Ele também é o diretor fundador do Centro Wittgenstein de Demografia e Capital Humano Global, estabelecido em colaboração com o IIASA, a Academia Austríaca de Ciências e a Universidade de Viena. Sua pesquisa estatística mostra os benefícios a longo prazo de investir na educação primária e secundária universal. Estatístico e demógrafo pioneiro nas avaliações do impacto da educação nos objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo saúde, crescimento econômico, equidade de gênero e resiliência climática, o trabalho de Wolfgang destaca o efeito multiplicador de uma educação de qualidade para um futuro melhor. Ele planeja usar os fundos do projeto do Prêmio Yidan para estabelecer dois centros de pesquisa em parceria com a Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e a Universidade de Chulalongkorn, na Tailândia. Os centros apoiarão a tomada de decisões políticas treinando mais estatísticos na África e expandindo a base de evidências na construção de resiliência e capacidade de adaptação às mudanças climáticas nas áreas costeiras por meio da educação, respectivamente.

"O trabalho de Wolfgang Lutz fornece uma base científica que nos ajuda a conectar os pontos entre melhores habilidades, melhores empregos melhor vida em nossas populações. Seus conjuntos de dados, que estão disponíveis para o mundo como um bem público global, são cruciais para informar às políticas públicas onde investir recursos públicos escassos, para fazer a maior diferença para o nosso futuro coletivo", Andreas Schleicher, chefe do painel de jurados do Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação e diretor da Diretoria de Educação e Habilidades da OCDE.

Melhorar o acesso equitativo à aprendizagem alegre através da tecnologia

O Prêmio Yidan de 2024 para o Desenvolvimento da Educação é atribuído ao Professor Mark Jordans da War Child Alliance, diretor de Investigação e Desenvolvimento, Marwa Zahr, coordenadora do Programa Global, e Luke Stannard, diretor do programa Can't Wait to Learn. O prêmio reconhece o esforço colaborativo da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da War Child Alliance e da equipe Can't Wait to Learn na ampliação do acesso educacional para mais de 205.000 crianças marginalizadas. De acordo com os currículos nacionais, "Can't Wait to Learn" usa tecnologia digital e conteúdo contextualizado localmente para oferecer educação de qualidade por meio de jogos online e offline em ambientes afetados por conflitos e com recursos limitados em oito países, incluindo Ucrânia, Líbano, Uganda, Jordânia e Sudão do Sul. A equipe e seus parceiros codesenham jogos educativos com crianças e educadores para garantir relevância cultural e acessibilidade, e melhoram continuamente a plataforma com base em evidências de pesquisa científica e avaliação de implementação. Através do "Can't Wait to Learn", as crianças aprendem a ler e contar no seu próprio ritmo usando tablets, laptops e telefones móveis. Está comprovado que a plataforma econômica desenvolve habilidades fundamentais de alfabetização e matemática. A equipe planeja usar os fundos do projeto do Prêmio Yidan para dimensionar, testar e otimizar o programa "Can't Wait to Learn" com base em evidências de pesquisa e experiência de implementação em países onde Can't Wait to Learn já está em vigor, bem como em países ainda não alcançados.

"A abordagem inovadora, iterativa e colaborativa do Can't Wait to Learn mostra que a tecnologia educacional cuidadosamente projetada e implantada, bem como o conteúdo educacional cultural e contextualmente relevante, podem melhorar expressivamente o acesso a oportunidades de aprendizagem de qualidade e equitativas para as crianças mais marginalizadas. Essa abordagem ampla não apenas funciona em conjunto com os currículos nacionais, mas também responde às realidades enfrentadas pelos mais vulneráveis", disse Dorothy K. Gordon, chefe do painel de jurados do Prêmio Yidan para o Desenvolvimento da Educação e membro do conselho do Instituto de Tecnologias da Informação em Educação da UNESCO.

As conquistas dos laureados de 2024 serão celebradas na Cerimônia de Premiação do Prêmio Yidan em 8 de dezembro. Enquanto líderes em educação, políticas públicas e filantropia se reúnem em Hong Kong, a Cúpula Anual do Prêmio Yidan também acontecerá em 9 de dezembro para explorar a importância da resiliência na educação.

Acelerar mudanças positivas na educação global

Desde a sua criação, o Prêmio Yidan apoiou 19 agentes de mudança na educação em seus projetos em diversas localidades. Estes incluem o vencedor do prêmio de Desenvolvimento da Educação de 2023, Shai Reshef, que expandiu o acesso ao ensino superior através da Universidade do Povo, proporcionando aprendizagem virtual a mais de 137.000 estudantes que enfrentam barreiras financeiras, culturais ou geográficas em todo o mundo. Enquanto isso, a vencedora do prêmio Pesquisa em Educação de 2022, Dra. Linda Darling-Hammond, informou educadores e formuladores de políticas em mais de 15 países sobre métodos equitativos de ensino e aprendizagem por meio de sua pesquisa.

"As nomeações deste ano pintam um quadro vívido do progresso na educação em todo o mundo. Estamos particularmente encorajados pelo aumento nas indicações de equipes. Isso reforça o poder da colaboração na condução de mudanças duradouras na educação", disse o Dr. Koichiro Matsuura, presidente do Comitê de Julgamento do Prêmio Yidan e ex-diretor-geral da UNESCO.

As indicações para o Prêmio Yidan de 2025 estão abertas de 25 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025

