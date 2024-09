El Premio Yidan, máximo galardón mundial de educación, anuncia sus galardonados para 2024

Reconocimiento a la labor innovadora en el fomento del desarrollo sostenible mundial mediante la investigación demográfica y la tecnología equitativa en situaciones de emergencia.

HONG KONG, 26 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La organización filantrópica mundial Fundación del Premio Yidan ha concedido el Premio Yidan 2024, el mayor galardón mundial de educación, al profesor Wolfgang Lutz por su trabajo para comprender los beneficios a largo plazo de las inversiones a corto plazo en educación, y al profesor Mark Jordans, Marwa Zahr y Luke Stannard por sus esfuerzos para hacer realidad el aprendizaje de los niños marginados en entornos afectados por conflictos y con recursos limitados a través de la intervención de aprendizaje digital "Can't Wait to Learn" (Estoy impaciente por aprender) de War Child Alliance. Hasta la fecha, la Fundación del Premio Yidan ha concedido un total de 480 millones de HKD (aproximadamente 61,6 millones de USD) para reconocer y apoyar a los agentes de cambio, la mitad de los cuales (240 millones de HKD, aproximadamente 30,8 millones de USD) es un fondo de proyectos sin restricciones para que los galardonados amplíen su labor en más de 50 países.

Premio Yidan 2024 de Investigación Educativa, Profesor Wolfgang Lutz Los galardonados con el Premio Yidan 2024 al Desarrollo de la Educación, el profesor Mark Jordans, Marwa Zahr y Luke Stannard

"A medida que el mundo evoluciona, también debe hacerlo la educación. El Premio Yidan promueve a los agentes del cambio y las soluciones innovadoras que hacen avanzar la educación en un mundo en rápida transformación. Los excepcionales logros de nuestros galardonados de 2024 son fundamentales para preparar a las próximas generaciones para un futuro incierto", declaró el Dr. Charles CHEN Yidan, filántropo y fundador del Premio Yidan.

El premio reconoce las ideas orientadas al futuro, innovadoras, transformadoras y sostenibles en la investigación y el desarrollo de la educación. Los galardonados con el Premio Yidan recibirán 30 millones de HKD (unos 3,8 millones de USD), la mitad de los cuales se destinará a un fondo para proyectos sin restricciones de 15 millones de HKD para ayudarles a ampliar su trabajo.

"En tiempos de complejos desafíos globales, es primordial reconocer la necesidad crítica de situar la educación en el centro del desarrollo mundial. Al poner de relieve y acercar la investigación y la práctica para abordar las necesidades educativas, nos acercamos a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las Naciones Unidas, que consiste en garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos", declaró Lucy Lake, Directora de Compromiso Mundial de la Fundación del Premio Yidan.

La educación en el diálogo mundial sobre desarrollo sostenible

Profesor Wolfgang Lutz, Académico emérito distinguido del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), ha obtenido el Premio Yidan 2024 por la investigación educativa. También es Director Fundador del Centro Wittgenstein de Demografía y Capital Humano Global, creado en colaboración con el IIASA, la Academia Austriaca de Ciencias y la Universidad de Viena. Su investigación estadística muestra los beneficios a largo plazo de invertir en la educación primaria y secundaria universal. Estadístico y demógrafo pionero en la evaluación del impacto de la educación en los objetivos de desarrollo sostenible, como la salud, el crecimiento económico, la igualdad de género y la resistencia al cambio climático, el trabajo de Wolfgang pone de relieve el efecto multiplicador de una educación de calidad para un futuro mejor. Tiene previsto utilizar los fondos del proyecto del Premio Yidan para crear dos centros de investigación en colaboración con la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y la Universidad de Chulalongkorn (Tailandia). Los centros apoyarán la toma de decisiones políticas mediante la formación de más estadísticos en África, y ampliarán la base de pruebas en la creación de resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático en las zonas costeras mediante la educación, respectivamente.

"El trabajo de Wolfgang Lutz proporciona una base científica que nos ayuda a conectar los puntos entre mejores cualificaciones, mejores empleos y mejor vida en nuestras poblaciones. Sus conjuntos de datos, que están a disposición de todo el mundo como un bien público global, son cruciales para informar a las políticas públicas sobre dónde invertir los escasos recursos públicos, para marcar la mayor diferencia para nuestro futuro colectivo", declaró Andreas Schleicher, jefe del jurado del Premio Yidan de Investigación Educativa y Director de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE.

Mejorar el acceso equitativo al aprendizaje a través de la tecnología

El Premio Yidan 2024 al Desarrollo de la Educación se concede al profesor Mark Jordans, Director de Investigación y Desarrollo de War Child Alliance, a Marwa Zahr, Coordinadora del Programa Mundial, y a Luke Stannard, Director del Programa "Can't Wait to Learn". El premio reconoce el esfuerzo de colaboración entre el equipo de Investigación y Desarrollo de la Alianza War Child y el equipo de "Can't Wait to Learn" para ampliar el acceso a la educación de más de 205 000 niños marginados. En consonancia con los planes de estudios nacionales, "Can't Wait to Learn" utiliza tecnología digital y contenidos contextualizados localmente para impartir educación de calidad mediante juegos en línea y fuera de línea en entornos afectados por conflictos y con recursos limitados de ocho países, entre ellos Ucrania, Líbano, Uganda, Jordania y Sudán del Sur. El equipo y sus socios diseñan conjuntamente los juegos educativos con niños y educadores para garantizar la pertinencia cultural y la accesibilidad, y mejoran continuamente la plataforma basándose en las pruebas de la investigación científica y la evaluación de la aplicación. A través de "Can't Wait to Learn", los niños aprenden a leer y a contar a su propio ritmo utilizando tabletas, ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Se ha demostrado que esta rentable plataforma fomenta las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo. El equipo tiene previsto utilizar los fondos del proyecto del Premio Yidan para ampliar, probar y optimizar el programa "Can't Wait to Learn" basándose en las pruebas obtenidas de la investigación y la experiencia de aplicación en países en los que "Can't Wait to Learn" ya está en marcha, así como en países a los que aún no ha llegado.

"El enfoque innovador, iterativo y colaborativo de 'Can't Wait to Learn' demuestra que una tecnología educativa bien diseñada e implementada, así como unos contenidos educativos pertinentes desde el punto de vista cultural y contextual, pueden mejorar significativamente el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad y equitativas para los niños más marginados. Este enfoque de base amplia no solo funciona en conjunción con los planes de estudios nacionales, sino que también responde a las realidades a las que se enfrentan los más vulnerables", declaró Dorothy K. Gordon, jefa del jurado del Premio Yidan al Desarrollo de la Educación y miembro del Consejo del Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías de la Información en la Educación.

Los logros de los galardonados de 2024 se celebrarán en la ceremonia de entrega del Premio Yidan el 8 de diciembre. Mientras los líderes de la educación, la política pública y la filantropía se reúnen en Hong Kong, la Cumbre anual del Premio Yidan también tendrá lugar el 9 de diciembre para explorar la importancia de la resiliencia en la educación.

Acelerar los cambios positivos en la educación mundial

Desde su creación, el Premio Yidan ha apoyado a 19 agentes del cambio en el ámbito de la educación en sus proyectos en distintas zonas geográficas. Entre ellos se encuentra el galardonado con el Premio al Desarrollo de la Educación 2023, Shai Reshef, que ha ampliado el acceso a la educación superior a través de la Universidad del Pueblo, que proporciona aprendizaje virtual a más de 137 000 estudiantes que se enfrentan a barreras financieras, geográficas, culturales o geográficas en todo el mundo. Por su parte, la Dra. Linda Darling-Hammond, galardonada con el Premio de Investigación Educativa 2022, ha informado con sus investigaciones a educadores y responsables políticos de más de 15 países sobre métodos equitativos de enseñanza y aprendizaje.

"Las nominaciones de este año dibujan un vívido panorama del progreso de la educación a escala mundial. Nos anima especialmente el aumento de las nominaciones de equipos. Esto refuerza el poder de la colaboración para impulsar un cambio duradero en la educación", declaró el Dr. Koichiro Matsuura, Presidente del Comité Dictaminador del Premio Yidan y antiguo Director General de la UNESCO.

Las candidaturas al Premio Yidan 2025 están abiertas desde el 25 de octubre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025.

Acerca de la Fundación del Premio Yidan

La Fundación del Premio Yidan es una fundación filantrópica mundial cuya misión es crear un mundo mejor a través de la educación. A través de su premio y su red de innovadores, la Fundación del Premio Yidan apoya ideas y prácticas en el ámbito de la educación, en concreto aquellas que tienen el poder de cambiar positivamente la vida y la sociedad.

El Premio Yidan es el galardón educativo más importante del mundo y reconoce la labor de personas o equipos que han contribuido significativamente a la teoría y la práctica de la educación. Consta de dos premios que funcionan en armonía: el Premio Yidan de Investigación Educativa y el Premio Yidan de Desarrollo Educativo. Los galardonados de cada premio reciben un fondo para proyectos sin restricciones de 15 millones de HKD a lo largo de tres años, lo que les ayuda a ampliar su trabajo, así como una medalla de oro y un premio en metálico de 15 millones de HKD. El fondo para proyectos y el premio en metálico se reparten a partes iguales entre los equipos.

https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/sR-iC2klUNvGRpt2sRC5FIur?domain=yidanprize.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511724/2024_Yidan_Prize_for_Education_Research_Laureate__Professor_Wolfgang_Lutz.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511725/2024_Yidan_Prize_for_Education_Development_Laureates__Professor_Mark_Jordans__Marwa_Zahr__and_Luke_S.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2511726/Yidan_Prize_Logo.jpg

FUENTE Yidan Prize Foundation