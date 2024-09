Ogłoszono tegorocznych laureatów Nagrody Yidana, najwyższego światowego wyróżnienia w dziedzinie edukacji

Uhonorowano innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie poprzez badania demograficzne i dostępne dla wszystkich technologie stosowane w sytuacjach kryzysowych.

HONGKONG, 26 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa organizacja charytatywna Fundacja Nagrody Yidana przyznała Nagrodę Yidana 2024, stanowiącą najwyższe światowe wyróżnienie w dziedzinie edukacji, profesorowi Wolfgangowi Lutzowi za jego pracę ukierunkowaną na zrozumienie długofalowych korzyści płynących z krótkoterminowych inwestycji w edukację oraz profesorowi Markowi Jordansowi, Marwie Zahr i Lukowi Stannardowi za ich starania na rzecz urzeczywistnienia kształcenia dzieci z marginalizowanych społeczności w obszarach dotkniętych konfliktami i niedoborami zasobów za pośrednictwem inicjatywy cyfrowego nauczania „Can't Wait to Learn" organizacji War Child Alliance. Fundacja Nagrody Yidana przyznała dotychczas nagrody w łącznej wysokości 480 milionów dolarów hongkońskich (około 61,6 milionów USD) jako wyraz uznania i wsparcia dla osób inspirujących zmiany, z czego połowa (24 mln HK$, ok. 30,8 mln USD) stanowi nieobarczony ograniczeniami fundusz projektowy dla laureatów, aby mogli poszerzać skalę swoich działań w ponad 50 krajach.

„Świat się zmienia, więc edukacja też nie może stać w miejscu. Nagroda Yidana honoruje inspiratorów zmian i innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju edukacji w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wspaniałe osiągnięcia tegorocznych laureatów są kluczowe dla przygotowania następnych pokoleń na przyszłość naznaczoną niepewnością" - powiedział dr Charles CHEN Yidan, filantrop i fundator Nagrody Yidana.

Nagroda jest wyrazem uznania dla pomysłów, które są ukierunkowane na przyszłość, innowacyjne, transformatywne i zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, oraz obejmują badania nad edukacją i rozwój edukacji. Laureaci Nagrody Yidana otrzymają 30 mln HK$ (około 3,8 mln USD), z czego połowa jest przeznaczona na nieograniczony fundusz projektowy w wysokości 15 mln HK$ na wsparcie w poszerzaniu zasięgu działań nagrodzonych osób.

„W czasach złożonych globalnych wyzwań nadrzędną kwestią jest uznanie kluczowej potrzeby stawiania edukacji w centrum globalnego rozwoju. Poprzez podkreślenie oraz łączenie badań i praktyk ukierunkowanych na spełnianie potrzeb edukacyjnych przybliżamy się do realizacji czwartego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli do zapewnienia wszystkim edukacji wysokiej jakości" - powiedziała Lucy Lake, dyrektor ds. globalnego zaangażowania w Fundacji Nagrody Yidana.

Podnoszenie rangi edukacji w międzynarodowym dialogu w sprawie zrównoważonego rozwoju

Profesor Wolfgang Lutz, uznany emerytowany naukowiec z Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis), zdobył Nagrodę Yidana 2024 w kategorii badań nad edukacją. Jest również dyrektorem założycielem Centrum Wittgensteina na rzecz Demografii i Globalnego Kapitału Ludzkiego (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital), ustanowionego przy współpracy z IIASA, Austriacką Akademią Nauk i Uniwersytetem Wiedeńskim. Jego badania statystyczne wykazały długofalowe korzyści płynące z inwestycji w powszechną edukację podstawową i średnią. Ten statystyk i demograf zapoczątkował badania nad wpływem edukacji na cele zrównoważonego rozwoju, w tym na zdrowie, rozwój gospodarczy, równość płci i odporność na zmiany klimatyczne. Jego praca podkreśla efekt mnożnikowy wysokiej jakości edukacji na rzecz świetlanej przyszłości. Planuje wykorzystać środki projektowe z Nagrody Yidana na założenie dwóch ośrodków badawczych w ramach partnerstwa z Uniwersytetem Kapsztadzkim w RPA i Uniwersytetem Chulalongkorn w Tajlandii. Ośrodki te będą wspierać odpowiednio procesy decyzyjne poprzez szkolenie większej liczby statystyków w Afryce oraz dostarczanie dowodów naukowych w celu budowy odporności i możliwości adaptacji do zmian klimatycznych w obszarach nadmorskich poprzez edukację.

„Praca Wolfganga Lutza zapewnia podstawy naukowe, które pomogą nam połączyć kropki pomiędzy lepszymi umiejętnościami, lepszą pracą i lepszym życiem w naszych społecznościach. Zgromadzone przez niego dane, dostępne dla wszystkich jako globalne dobro publiczne, są kluczowym źródłem informacji, które można wykorzystać jako podstawę dla polityki publicznej w zakresie obszarów inwestycji ograniczonych środków publicznych z możliwie najlepszym efektem dla naszej wspólnej przyszłości" - powiedział Andreas Schleicher, przewodniczący jury Nagrody Yidana w kategorii badań nad edukacją i dyrektor generalny ds. edukacji i umiejętności OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Poprawa równego dostępu do radosnej nauki poprzez technologię

Nagroda Yidana 2024 w kategorii rozwoju edukacji została przyznana przedstawicielom organizacji War Child Alliance profesorowi Markowi Jordansowi, dyrektorowi ds. badań i rozwoju, Marwie Zahr, koordynatorce programu, i Lukowi Stannardowi, dyrektorowi programu „Can't Wait to Learn". Nagroda jest wyrazem uznania dla wspólnych działań zespołu badawczo-rozwojowego War Child Alliance i zespołu programu „Can't Wait to Learn" w poszerzaniu dostępu do edukacji dla ponad 250 000 dzieci z marginalizowanych społeczności. Zgodnie z krajowymi podstawami programowymi program „Can't Wait to Learn" opiera się na technologiach cyfrowych i treściach opartych na lokalnym kontekście, aby zapewnić wysokiej jakości edukację poprzez gry online i offline na obszarach dotkniętych konfliktami i niedoborami zasobów w ośmiu krajach, w tym w Ukrainie, Libanie, Ugandzie, Jordanii i w Sudanie Południowym. Zespół i jego partnerzy współtworzą gry edukacyjne z dziećmi i pedagogami, aby zapewnić adekwatność kulturową i dostępność, oraz nieustannie udoskonalają platformę na podstawie danych z badań naukowych i oceny realizacji programu. Poprzez program „Can't Wait to Learn" dzieci uczą się czytania i liczenia we własnym tempie, wykorzystując do tego celu tablety, laptopy i telefony. Skuteczność tej oszczędnej platformy w zakresie rozwijania podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia została udowodniona. Zespół planuje wykorzystać środki projektowe z Nagrody Yidana na poszerzenie skali programu „Can't Wait to Learn", jego testowanie i optymalizację na podstawie dowodów z badań naukowych oraz doświadczeń z krajów, gdzie program ten został już wdrożony, i z krajów, do których jeszcze nie dotarł.

„Innowacyjne, powtarzalne i oparte na współpracy podejście programu >>Can't Wait to Learn<< pokazuje, że opracowana i wdrożona w przemyślany sposób technologia edukacyjna, jak również adekwatne kulturowo i kontekstowo treści edukacyjne mogą znacznie poprawić równy dostęp do wysokiej jakości kształcenia dla najbardziej marginalizowanych dzieci. To szeroko zakrojone podejście nie tylko współgra z krajowymi podstawami programowymi, lecz również odpowiada na realia, których doświadczają najbardziej dotknięte społeczności" - powiedziała Dorothy K. Gordon, przewodnicząca jury Nagrody Yidana w kategorii rozwoju edukacji i członkini zarządu Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

Osiągnięcia tegorocznych laureatów zostaną uhonorowane podczas ceremonii rozdania Nagród Yidana, która odbędzie się 8 grudnia. Na 9 grudnia z kolei zaplanowano coroczny Szczyt Nagrody Yidana, który zgromadzi liderów w dziedzinie edukacji, polityki publicznej i filantropii w celu omówienia wagi odporności w edukacji.

Przyspieszanie pozytywnych zmian w światowej edukacji

Od samego początku Nagroda Yidana wsparła 19 inicjatorów zmian w edukacji w ramach ich projektów realizowanych w wielu zakątkach świata. W ich gronie znalazł się laureat nagrody w kategorii rozwoju edukacji za 2023 rok, Shai Reshef, który otworzył dostęp do wykształcenia wyższego za pośrednictwem Uniwersytetu Ludowego (University of the People), zapewniając zdalne kształcenie dla ponad 137 000 studentów doświadczających barier finansowych, geograficznych i kulturowych na całym świecie. W międzyczasie laureatka nagrody w kategorii badań nad edukacją z 2022 roku dr Linda Darling-Hammond dostarczyła pedagogom i decydentom z ponad 15 krajów danych dotyczących godziwych metod nauczania i uczenia się.

„Tegoroczne nominacje przedstawiają dynamiczny obraz postępu w edukacji na całym świecie. Szczególnie zachęcający jest wzrost liczby nominacji zespołów. Umacnia to siłę współpracy w przyspieszaniu trwałych zmian w edukacji"- powiedział dr Koichiro Matsuura, przewodniczący komitetu jurorskiego Nagrody Yidana i były dyrektor generalny UNESCO.

Zgłoszenia nominacje do Nagrody Yidana 2025 będą otwarte od 25 października 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Fundacja Nagrody Yidana

Fundacja Nagrody Yidana to międzynarodowa organizacja filantropijna, której misją jest kreowanie lepszego świata poprzez edukację. Dzięki nagrodom i sieci innowatorów Fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji - w szczególności te, które mają potencjał do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.

Nagroda Yidana jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, przyznawanym osobom indywidualnym lub zespołom, którzy zapewnili znaczący wkład w teorię i praktykę edukacji. Składa się z dwóch współgrających ze sobą nagród: Nagrody Yidana za badania nad edukacją i Nagroda Yidana za rozwój edukacji. Zaprojektowano je w taki sposób, aby wywierały pozytywny wpływ: laureaci każdej nagrody otrzymują nieobarczony ograniczeniami fundusz projektowy w wysokości 15 mln HK$ na okres trzech lat jako wsparcie na poszerzenie skali swoich działań, jak również złoty medal i nagrodę pieniężną w wysokości 15 mln HK$. Fundusz projektowy i nagroda pieniężna są dzielone w równych częściach pomiędzy członkami zespołów.

