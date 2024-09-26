Yidan Prize, главная премия в области образования в мире, объявляет лауреатов 2024 года

Признание новаторской работы по продвижению глобального устойчивого развития посредством демографических исследований и справедливых технологий в чрезвычайных ситуациях

ГОНКОНГ, 26 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальная благотворительная организация Yidan Prize Foundation наградила главной премией в области образования в мире Yidan Prize профессора Вольфганга Лутца (Wolfgang Lutz) за его работу по пониманию долгосрочных преимуществ краткосрочных инвестиций в образование, а также профессора Марка Джорданса (Mark Jordans), Марву Зар (Marwa Zahr) и Люка Станнарда (Luke Stannard) за их усилия по претворению в жизнь обучения для маргинализированных детей в условиях конфликта и ограниченности ресурсов в рамках инициативы фонда War Child Alliance «С нетерпением жду учебы». На сегодняшний день организация Yidan Prize Foundation выделила в общей сложности 480 миллионов гонконгских долларов (примерно 61,6 миллиона долларов США) на признание и поддержку реформаторов, половина из этой суммы (240 миллионов гонконгских долларов, примерно 30,8 миллиона долларов США) является неограниченным проектным фондом для лауреатов, чтобы масштабировать свою работу в более чем 50 странах.

2024 Yidan Prize for Education Research Laureate, Professor Wolfgang Lutz 2024 Yidan Prize for Education Development Laureates, Professor Mark Jordans, Marwa Zahr, and Luke Stannard

«По мере развития мира должно развиваться и образование. Премия Yidan Prize поощряет новаторов и инновационные решения, которые продвигают образование в быстро меняющемся мире. Исключительные достижения наших лауреатов 2024 года имеют решающее значение для подготовки следующих поколений к неопределенному будущему», — сказал д-р Чарльз ЧЕН Йидан (Charles CHEN Yidan), филантроп и основатель Yidan Prize.

Премия присуждается за ориентированные на будущее, инновационные, преобразующие и устойчивые идеи в области исследований и развития образования. Лауреаты Yidan Prize получат 30 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,8 миллиона долларов США), половина из которых — неограниченный проектный фонд в размере 15 миллионов гонконгских долларов, который поможет масштабировать их работу.

«Во времена сложных глобальных вызовов крайне важно признать острую необходимость поставить образование в центр глобального развития. Освещая и объединяя исследования и практику для удовлетворения потребностей в образовании, мы приближаемся к достижению Цели ООН в области устойчивого развития 4 в обеспечении инклюзивного и справедливого качественного образования для всех», — сказала Люси Лейк (Lucy Lake), директор по глобальному взаимодействию Yidan Prize Foundation.

Повышение роли образования в глобальном диалоге в интересах устойчивого развития

Профессор Вольфганг Лутц, заслуженный почетный ученый Международного института прикладного системного анализа (МИПСА), получил премию Yidan Prize 2024 года за исследования в области образования. Он также является директором-основателем Центра демографии и глобального человеческого капитала Витгенштейна, созданного в сотрудничестве с МИПСА, Австрийской академией наук и Венским университетом. Его статистические исследования демонстрируют долгосрочные преимущества инвестирования во всеобщее начальное и среднее образование. Работа Вольфганга, статистика и демографа, который впервые оценил влияние образования на цели устойчивого развития, включая здравоохранение, экономический рост, гендерное равенство и устойчивость к изменению климата, подчеркивает мультипликационный эффект качественного образования для более светлого будущего. Он планирует использовать средства проекта Yidan Prize для создания двух исследовательских центров в партнерстве с Университетом Кейптауна, ЮАР, и Университетом Чулалонгкорна, Таиланд. Центры будут поддерживать принятие политических решений путем обучения большего числа статистиков в Африке и расширять базу фактических данных для повышения устойчивости и адаптационного потенциала к изменению климата в прибрежных районах посредством образования.

«Работа Вольфганга Лутца обеспечивает научную основу, которая помогает нам связывать повышение навыков, улучшение работы, лучшую жизнь нашего населения. Его наборы данных, которые доступны миру как глобальное общественное благо, имеют решающее значение для информирования о том, куда инвестировать скудные государственные ресурсы, чтобы максимально изменить наше коллективное будущее», — Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher), глава жюри премии Yidan Prize for Education Research и директор Управления по вопросам образования и навыков ОЭСР.

Улучшение равного доступа к приятному обучению с помощью технологий

Премия Yidan Prize for Education Development 2024 года присуждается профессору Марку Джордансу, директору по исследованиям и разработкам War Child Alliance, Марве Зар, координатору глобальной программы, и Люку Станнарду, директору программы «С нетерпением жду учебы». Эта награда отмечает совместные усилия команды исследований и разработок War Child Alliance и команды «С нетерпением жду учебы» по расширению доступа к образованию для более чем 205 000 маргинализированных детей. В соответствии с национальными учебными программами, программа «С нетерпением жду учебы» использует цифровые технологии и локально контекстуализированный контент для предоставления качественного образования посредством онлайн- и офлайн-игр в условиях конфликта и ограниченности ресурсов в восьми странах, включая Украину, Ливан, Уганду, Иорданию и Южный Судан. Команда и ее партнеры совместно разрабатывают образовательные игры с детьми и педагогами для обеспечения культурной значимости и доступности, а также постоянно совершенствуют платформу на основе данных научных исследований и оценки реализации. Благодаря программе «С нетерпением жду учебы» дети учатся читать и считать в своем собственном темпе с помощью планшетов, ноутбуков и мобильных телефонов. Экономически эффективная платформа развивает базовые навыки грамотности и счета. Команда планирует использовать средства проекта Yidan Prize для масштабирования, тестирования и оптимизации программы «С нетерпением жду учебы» на основе фактических данных из опыта исследований и реализации в странах, где уже есть программа «С нетерпением жду учебы», а также в странах, еще не охваченных ею.

«Инновационный, итеративный и совместный подход программы «С нетерпением жду учебы» показывает, что грамотно разработанные и развернутые образовательные технологии, а также культурно и контекстуально релевантный образовательный контент могут значительно расширить доступ к качественным и справедливым возможностям обучения для наиболее маргинализированных детей. Этот широкий подход не только работает в тандеме с национальными учебными программами, но и отвечает реалиям, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые слои населения», — сказала Дороти К. Гордон (Dorothy K. Gordon), руководитель жюри премии Yidan Prize for Education Development и член совета Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

Достижения лауреатов 2024 года будут отмечены на церемонии вручения премии Yidan Prize 8 декабря. В то время как лидеры в области образования, государственной политики и филантропии собираются в Гонконге, 9 декабря также состоится ежегодный саммит Yidan Prize, чтобы изучить важность устойчивости в образовании.

Ускорение позитивных изменений в глобальном образовании

С момента своего создания Премия Yidan Prize поддержала 19 реформаторов в области образования в своих проектах в разных регионах. К ним относится лауреат 2023 года в области развития образования Шай Решеф (Shai Reshef), который расширил доступ к высшему образованию через Народный университет, предоставляя виртуальное обучение более чем 137 000 студентов, сталкивающихся с финансовыми, географическими, культурными или географическими барьерами во всем мире. Между тем, лауреат премии 2022 года в области исследований в области образования д-р Линда Дарлинг-Хаммонд (Linda Darling-Hammond) благодаря своим исследованиям проинформировала педагогов и политиков в более чем 15 странах о справедливых методах преподавания и обучения.

«Номинанты этого года рисуют яркую картину прогресса в образовании во всем мире. Мы особенно воодушевлены ростом числа номинантов среди команд. Это укрепляет силу сотрудничества в обеспечении долгосрочных изменений в образовании», — сказал д-р Коитиро Мацуура (Koichiro Matsuura), председатель Комитета по присуждению премии Yidan Prize и бывший Генеральный директор ЮНЕСКО.

Номинации на премию Yidan Prize 2025 открыты с 25 октября 2024 года по 31 марта 2025 года

О YIDAN PRIZE FOUNDATION

Фонд Yidan Prize Foundation является глобальной благотворительной организацией, стремящейся сделать мир лучше за счет образования. Фонд Yidan Prize Foundation использует свои премии и сеть новаторов для поддержки идей и методик в области образования, в частности способных изменить жизнь людей и общество к лучшему.

Премия Yidan Prize является высшей в мире образовательной наградой, которой отмечаются отдельные номинанты и коллективы, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования. Он включает в себя две награды, которые взаимосвязаны: премию Yidan Prize for Education Research и премию Yidan Prize for Education Development. Они служат для развития: лауреаты каждой премии получают неограниченный проектный фонд в размере 15 миллионов гонконгских долларов в течение трех лет, что помогает им масштабировать свою работу, а также золотую медаль и денежный приз в размере 15 миллионов гонконгских долларов. Фонд проекта и денежный приз делятся поровну между командами.

https://yidanprize.org

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2511589/2024_Yidan_Prize_for_Education_Research_Laureate__Professor_Wolfgang_Lutz.jpg

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