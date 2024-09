Le Prix Yidan, plus haute distinction au monde en matière d'éducation, annonce ses lauréats 2024

Le prix récompense les innovations qui font avancer le développement durable dans le monde entier à travers la recherche démographique et la technologie équitable dans les situations d'urgence

HONG KONG, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'organisation philanthropique mondiale Yidan Prize Foundation a décerné le Prix Yidan 2024, plus haute distinction au monde en matière d'éducation, au Professeur Wolfgang Lutz qui a permis de comprendre les bénéfices à long terme des investissements à court terme dans l'éducation, ainsi qu'au Professeur Mark Jordans, à Marwa Zahr et à Luke Stannard pour leurs efforts visant à faire de l'apprentissage une réalité pour les enfants marginalisés qui vivent des situations marquées par des conflits et des manques de ressources, grâce à l'initiative d'apprentissage numérique « Can't Wait to Learn » (On ne peut pas attendre pour apprendre) de la War Child Alliance. À ce jour, la Yidan Prize Foundation a attribué un total de 480 millions de dollars de Hong Kong (près de 61,6 millions de dollars US) pour reconnaître et soutenir les acteurs du changement, dont la moitié (240 millions de dollars HK, soit près de 30,8 millions de dollars US) est constituée d'un fonds sans restriction de financement de projet qui permet aux lauréats d'approfondir leur travail dans plus de 50 pays.

Lauréat du Prix Yidan 2024 pour la recherche en éducation, le Professeur Wolfgang Lutz Lauréats du Prix Yidan 2024 pour le développement, le Professeur Mark Jordans, Marwa Zahr et Luke Stannard

« L'évolution du monde et celle de l'éducation doivent aller de pair. Le Prix Yidan soutient les acteurs du changement et les solutions innovantes qui font progresser l'éducation dans un monde en rapide évolution. Les réalisations exceptionnelles de nos lauréats 2024 sont essentielles pour préparer les prochaines générations à un avenir incertain », a déclaré M. Charles CHEN Yidan, philanthrope et fondateur du Prix Yidan.

Ce prix récompense les idées tournées vers l'avenir, innovantes, porteuses de changement et durables dans le domaine de la recherche en éducation et du développement de l'éducation. Les lauréats du Prix Yidan recevront 30 millions de dollars HK (près de 3,8 millions de dollars US), dont la moitié est constituée d'un fonds non-affecté de financement de leur projet d'une valeur de 15 millions de dollars HK grâce auquel ils pourront approfondir leur travail.

« En ces temps où le monde fait face à des défis complexes, il est primordial de reconnaître combien il est nécessaire de placer l'éducation au centre du développement mondial. En mettant en valeur la recherche et les pratiques visant à répondre aux besoins en matière d'éducation et en jetant des ponts entre elles, nous nous rapprochons de l'objectif de développement durable n° 4 des Nations Unies, qui consiste à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, inclusive et sur un pied d'égalité », a déclaré Lucy Lake, directrice de l'engagement mondial à la Yidan Prize Foundation.

Mettre en avant l'éducation dans le dialogue mondial pour le développement durable

Le Professeur Wolfgang Lutz, éminent chercheur émérite à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), a remporté le prix Yidan 2024 pour la recherche en éducation. Il est également le directeur fondateur du Centre Wittgenstein pour la démographie et le capital humain mondial, créé en collaboration avec l'IIASA, l'Académie autrichienne des sciences et l'université de Vienne. Ses recherches statistiques montrent les bénéfices à long terme des investissements dans l'enseignement primaire et secondaire universel. Statisticien et démographe, Wolfgang a été l'un des premiers à évaluer l'impact de l'éducation sur les objectifs de développement durable, notamment la santé, la croissance économique, l'égalité des genres et la résilience au changement climatique. Son travail met en exergue l'effet multiplicateur d'une éducation de qualité pour un avenir meilleur. Il prévoit d'utiliser les fonds de financement de projet du Prix Yidan pour fonder deux centres de recherche en partenariat avec l'université du Cap, en Afrique du Sud, et l'université Chulalongkorn, en Thaïlande. L'un des centres facilitera la prise de décision politique en formant un plus grand nombre de statisticiens en Afrique, tandis que l'autre élargira la base de données sur la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique dans les zones côtières grâce à l'éducation.

« Le travail de Wolfgang Lutz apporte une base scientifique qui nous aide à cerner les liens entre l'acquis de compétences plus pointues, de meilleurs emplois et une vie meilleure pour nos populations. Cet ensemble de données, mis à la disposition du monde entier comme bien public mondial, est essentiel pour éclairer les politiques publiques sur la façon d'investir les ressources publiques limitées, afin de faire une vraie et nécessaire différence pour notre avenir collectif », a déclaré Andreas Schleicher, président du jury du Prix Yidan pour la recherche en éducation et directeur de la Direction de l'éducation et des compétences au sein de l'OCDE.

Améliorer l'accès équitable à un apprentissage joyeux grâce à la technologie

Le Prix Yidan 2024 pour le développement de l'éducation est décerné au Professeur Mark Jordans, directeur de la recherche et du développement de la War Child Alliance, à Marwa Zahr, coordinatrice du programme mondial de Can't Wait to Learn et à Luke Stannard, directeur du programme de Can't Wait to Learn. Le prix récompense les efforts déployés de concert par l'équipe de recherche et développement de la War Child Alliance et l'équipe de Can't Wait to Learn dans le but d'assurer l'accès à l'éducation à plus de 205 000 enfants marginalisés. S'inscrivant dans les programmes scolaires nationaux, « Can't Wait to Learn » utilise la technologie numérique et des contenus adaptés aux contextes locaux pour dispenser une éducation de qualité par le biais de jeux en ligne et hors ligne dans des contextes frappés par des conflits et le manque de ressources, ceci dans huit pays, dont l'Ukraine, le Liban, l'Ouganda, la Jordanie et le Sud-Soudan. L'équipe et ses partenaires conçoivent ensemble des jeux éducatifs en collaboration avec les enfants et les éducateurs afin de garantir l'adéquation culturelle et l'accessibilité, et améliorent sans cesse la plateforme en se fondant sur les données issues de la recherche scientifique et de l'évaluation de la mise en œuvre. Grâce à « Can't Wait to Learn », les enfants apprennent à lire et à compter à leur propre rythme en utilisant des tablettes, des ordinateurs portables et des téléphones portables. La plateforme, d'un bon rapport coût-efficacité, a prouvé qu'elle permettait d'acquérir des compétences de base en lecture, écriture et calcul. L'équipe prévoit d'utiliser les fonds de financement de projet du Prix Yidan pour renforcer, tester et optimiser le programme « Can't Wait to Learn » en s'appuyant sur des résultats de la recherche et de la mise en œuvre dans les pays où ce programme est déjà en place, ainsi que dans ceux où il n'a pas encore été implanté.

« L'approche innovante, itérative et collaborative de Can't Wait to Learn montre qu'une technologie éducative conçue et déployée de manière réfléchie, associée à un contenu éducatif adapté au contexte et à la culture locale peut nettement améliorer l'accès à des opportunités d'apprentissage équitables et de qualité pour les enfants les plus marginalisés. Non seulement cette approche globale s'inscrit dans les programmes nationaux, mais elle répond aussi aux réalités auxquelles sont confrontés les plus vulnérables », a déclaré Dorothy K. Gordon, présidente du jury du Prix Yidan pour le développement de l'éducation et membre du conseil de l'Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information à l'éducation.

Les lauréats 2024 seront célébrés lors de la cérémonie de remise du Prix Yidan qui se tiendra le 8 décembre. Alors que les principaux acteurs de l'éducation, des politiques publiques et de la philanthropie seront réunis à Hong Kong, le sommet annuel du Prix Yidan aura aussi lieu le 9 décembre et mettra en avant l'importance de la résilience dans l'éducation.

Accélérer les changements positifs dans l'éducation à l'échelle mondiale

Depuis sa création, le Prix Yidan a apporté son soutien aux projets de 19 acteurs du changement dans l'éducation à l'échelle planétaire. Par exemple, parmi eux, se trouve Shai Reshef, lauréat 2023 pour le développement de l'éducation, qui a élargi l'accès à l'enseignement supérieur grâce à l'Université du peuple, offrant un apprentissage virtuel à plus de 137 000 étudiants confrontés à des obstacles financiers, géographiques ou culturels dans le monde entier. Nous pouvons aussi citer Linda Darling-Hammond, lauréate du prix 2022 pour la recherche en éducation, qui a éclairé les éducateurs et les décideurs politiques de plus de 15 pays sur les méthodes d'enseignement et d'apprentissage équitables grâce à ses travaux de recherche. « Les nominations de cette année brossent un tableau éclatant des progrès réalisés dans l'éducation à l'échelle mondiale. Nous sommes particulièrement heureux de constater le nombre croissant de candidatures en équipe. Cela démontre bien l'importance et le pouvoir de la collaboration dans la mise en place d'un changement durable en matière d'éducation », a déclaré M. Koichiro Matsuura, président du Comité d'évaluation du Prix Yidan et ancien directeur général de l'UNESCO.

Les candidatures pour le Prix Yidan 2025 sont ouvertes du 25 octobre 2024 au 31 mars 2025.

À PROPOS DE LA FONDATION DU PRIX YIDAN

La Fondation du Prix Yidan est une fondation philanthropique mondiale qui s'est fixé comme mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. En attribuant son prix et en collaborant avec un réseau d'innovateurs, la Fondation du Prix Yidan encourage les idées et les pratiques éducatives, en mettant particulièrement l'accent sur celles capables d'apporter des changements positifs dans la vie des personnes et dans la société.

Le Prix Yidan est la plus grande distinction en matière d'éducation au monde. Il récompense des personnes ou des équipes qui ont apporté une nette contribution à la théorie et à la pratique de l'éducation. Il se compose de deux prix qui se complètent : le Prix Yidan pour la recherche en éducation et le Prix Yidan pour le développement de l'éducation. Ces deux prix sont conçus pour exercer une véritable influence : les lauréats de chaque prix reçoivent un fonds de financement non-affecté de 15 millions de dollars HK sur trois ans qu'ils utilisent faire avancer leur projet. Ils reçoivent en outre une médaille d'or et un prix en espèces de 15 millions de dollars HK. Le fonds de financement du projet et le prix en espèces sont partagés à parts égales entre les différents membres des équipes.

