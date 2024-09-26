全球最大教育獎項一丹獎揭曉 2024 年得獎名單

一丹獎創辦人和慈善家陳一丹博士表示：「在瞬息萬變的世界中，教育也必須與時俱進。一丹獎旨在表彰教育創變者及其教育創新，推動教育研究和發展。2024 年一丹獎得獎者的工作為培育下一代應對多變的未來作出重要的貢獻。」

一丹獎一直支持在教育領域具遠見、創新精神、變革能力和可持續性的研究與發展項目。得獎者將獲頒 3,000 萬港元獎金。獎金一半為協助他們擴大工作規模的項目資金，另一半為現金獎。

一丹獎基金會全球事務總監 Lucy Lake 表示：「世界正面臨複雜多變的挑戰，教育在推動全球發展所發揮的核心作用不容忽視。透過聚焦優秀的教育理念、融匯研究與實踐以應對教育需求，我們能進一步邁向『聯合國可持續發展目標 4』，確保包容和公平的優質教育能惠及所有人。」

聚焦全球教育力量，推動可持續發展對話

國際應用系統分析研究所（IIASA）榮譽學者 Wolfgang Lutz 教授榮獲2024年「一丹教育研究獎」。他同時是維根斯坦人口及全球人力資源中心的創辦總監。Wolfgang 的統計分析有力論證了提供免費中小學教育所帶來的長期效益。作為一名人口統計學家，他率先研究提高教育水平對達至各項可持續發展目標的重要性，包括人口健康、經濟增長、性別平等及氣候變化適應力等，突顯優質教育為未來發展帶來的倍增效應。透過一丹獎項目資金，Wolfgang 計劃建立兩個研究中心，與南非開普敦大學合作，培訓更多非洲人口統計研究員，分析教育與人力資本等數據，促進有效的政策制定；並與泰國朱拉隆功大學合作，研究如何通過教育提升沿海地區應對氣候變化的能力。

一丹教育研究獎評審小組主席、經濟合作及發展組織（OECD）教育與技能總監 Andreas Schleicher 表示：「Wolfgang Lutz 教授的工作以科學為本，清晰地闡釋人們的技能、工作與生活之間的緊密關聯。他所建立的數據庫惠及全民，引導公共政策的制定，促進了稀缺公共資源的有效分配，為我們的未來帶來改變。」

寓遊戲於學習，以科技促進教育平等

「戰火中的兒童聯盟」團隊因其「學不容緩」項目榮獲 2024 年「一丹教育發展獎」，並由研究與發展總監 Mark Jordans 教授、項目執行主管 Marwa Zahr 和項目總監 Luke Stannard 代表得獎。此獎項表彰「戰火中的兒童聯盟」研究與開發團隊和「學不容緩」項目團隊的合作成果，為逾 205,000 名邊緣化兒童提供符合國家課程指引的學習遊戲。通過數碼技術與適用於當地的內容，項目已在烏克蘭、黎巴嫩、烏干達、蘇丹和南蘇丹等八個受衝突影響和資源匱乏的地區開展，提供優質教育，讓兒童在線上、線下均可寓遊戲於學習。項目由團隊與合作夥伴、教育工作者及兒童共同設計，貼合當地文化，遊戲易於兒童理解，並根據科研和實地評估不斷改良。兒童可按個人進度使用平板電腦、手提電腦和手機學習閲讀和數學，有效提升基礎讀寫和算術能力。透過一丹獎項目資金，「戰火中兒童聯盟」團隊計劃繼續基於研究和實施項目的經驗，對「學不容緩」項目作進行測試和調整，以提升項目成效、擴大規模。

一丹教育發展獎評審小組主席、聯合國教科文組織（UNESCO）教育應用資訊科技研究院理事 Dorothy K. Gordon表示：「『學不容緩』項目富創新、協作精神，團隊不斷改善其學習平台，展現教育科技的潛力。通過悉心設計和周詳計劃，科技可以為邊緣化地區的兒童帶來優質、公平的教育機會。此項目不僅與國家課程指引相輔相成，更幫助弱勢群體應對他們所面臨的挑戰。」

2024 年一丹獎得獎者將於 12 月 8 日舉辦的頒獎典禮正式獲頒一丹獎。隨著世界各地來自教育、公共政策及慈善領域的專家齊聚香港，頒獎典禮翌日（即 12 月 9 日）將舉行一丹獎峰會，積極探討如何提升學生、教師適應社會發展的能力，構建富有韌性、面向未來的教育體系。

為全球教育帶來正面改變

自成立以來，一丹獎已頒發給予 19 位得獎者，支持遍及全球的教育項目。

如 2020 年一丹教育研究獎得獎者 Carl Wieman 教授創辦的 PhET 互動模擬平台，通過遊戲和探索的方式幫助學生學習 STEM 課程。每年，PhET 網上模擬的使用次數達 2.5 億次，當中亞洲用戶使用次數達 2,200 萬次，中國內地（逾70 萬次）和香港（逾 47 萬次）是使用率較高的地區，可見 PhET 和 STEM 教育的發展日漸蓬勃。

2022 年榮獲「一丹教育發展獎」的朱永新教授於 2000 年成立新教育實驗（NEI），以促進公平教育，以及改變國內的應試文化。發展至今，NEI 已成為一個由 8,300 多間學校、50 萬餘名教師組成的教育網絡，惠及逾 800 萬名學生，其中許多位於偏遠農村地區。

一丹獎評審委員主席、聯合國教科文組織（UNESCO）前總幹事松浦晃一郎博士表示：「一丹獎的提名體現了全球教育進步。今年，我們很高興看到團隊提名的數量有所增加，反映共融合作對於推動持久教育變革的重要意義。」

2025 年一丹獎提名將於 2024 年 10 月25日開始至 2025 年 3 月 31 日截止。

關於一丹獎

一丹獎由陳一丹博士創辦，其願景為「以教育提升人類福祉」。一丹獎基金會是一家國際慈善基金會，透過一丹獎及其教育家網絡，支持教育理念發展及實踐，尤其是能夠正面影響生命及社會的項目。

一丹獎是全球最大的教育獎項，並歡迎多樣化的提名。它由兩個相輔相成的獎項組成，包括「一丹教育研究獎」和「一丹教育發展獎」，授予對教育研究和發展作出卓越貢獻的個人或不超過三位的團隊代表。

一丹獎授予每位得獎者一枚純金獎牌，得獎者或團隊亦會獲頒3,000萬港元獎金，其中一半為支持教育研究或項目發展的資金，旨在幫助得獎者進一步擴大其工作的規模，讓世界各地更多人受惠。

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SOURCE Yidan Prize Foundation