世界最高の教育賞「YIDAN PRIZE」が2024年の受賞者を発表

香港、2024年9月26日 /PRNewswire/ -- 世界有数の慈善団体であるYidan Prize財団は、教育への短期的な投資がもたらす長期的な利益の理解に貢献したウォルフガング・ルッツ教授、そして紛争や資源が限られた状況で疎外された子供たちに学びの機会を提供する「War Child Alliance」のデジタル学習プログラム「Can't Wait to Learn」を通じて尽力したマーク・ジョーダンズ教授、マルワ・ザール氏、ルーク・スタンナード氏に対し、2024年世界最高の教育の褒賞「Yidan Prize」を授与しました。これまでに、Yidan Prize財団は合計4億8,000万香港ドル(約6,160万ドル)を変革をもたらす人物の認知と支援のために授与しており、そのうち半分の2億4,000万香港ドル(約3,080万ドル)は、受賞者が50か国以上で自身の業績を拡大するための制約のないプロジェクト資金として提供されています。

「世界が進化するにつれ、教育も進化しなければなりません。Yidan Prizeは、急速に変化する世界において教育を推進する革新者や画期的なソリューションを支援しています。2024年の受賞者たちの卓越した業績は、不確実な未来に備える次世代の育成において極めて重要です。」と慈善家でYidan Prize創設者のチャールズ・チェン博士は述べました。

この賞は、教育研究および教育開発において、未来志向であり、革新的かつ変革的で、持続可能なアイデアを評価するものです。Yidan Prizeの受賞者は3,000万香港ドル(約380万ドル)を授与され、そのうち半分の1,500万香港ドルは、受賞者が自身の業績を拡大するための制約のないプロジェクト資金として提供されます。

「複雑な世界的課題が山積する時代において、教育をグローバルな発展の中心に据える必要性を認識することが何よりも重要です。教育のニーズに応えるために、研究と実践を照らし出し、橋渡しすることで、すべての人に包摂的で公平な質の高い教育を提供するという国連の持続可能な開発目標4の達成に一歩近づくことができます」とYidan Prize財団のグローバルエンゲージメントディレクターであるルーシー・レイク氏は述べました。

持続可能な開発のためのグローバルな対話における教育の向上

国際応用システム分析研究所(IIASA)の名誉特別研究員であるウォルフガング・ルッツ教授が、2024年のYidan Prize教育研究部門を受賞しました。また、同氏はIIASA、オーストリア科学アカデミー、ウィーン大学との共同設立によるヴィトゲンシュタイン人口・グローバル人的資本センターの創設ディレクターでもあります。同氏の統計的研究は、初等および中等教育への普遍的な投資がもたらす長期的な利益を示しています。統計学者であり人口学者でもあるウォルフガング氏は、健康、経済成長、ジェンダー平等、気候変動への強靭性など、持続可能な開発目標に対する教育の影響評価の先駆者であり、同氏の研究は、質の高い教育が明るい未来に向けた相乗効果をもたらすことを強く示しています。同氏は、Yidan Prizeのプロジェクト資金を活用して、南アフリカのケープタウン大学およびタイのチュラロンコン大学と提携し、2つの研究センターを設立する予定です。これらのセンターは、アフリカでより多くの統計学者を育成し政策決定を支援することに加え、教育を通じて沿岸地域における気候変動への強靭性と適応能力を構築するためのエビデンス基盤を拡大する役割を担います。

「ウォルフガング・ルッツ氏の研究は、より良いスキル、より良い職業、より良い生活を結びつけるための科学的基盤を提供してくれます。彼のデータセットは、グローバルな公共財として世界に提供されており、限られた公共資源をどこに投資すべきかを示す公共政策の立案において極めて重要です。これにより、我々の共同の未来に最も大きな変化をもたらすことができます。」と、Yidan Prize教育研究部門審査委員長であり、OECD教育・スキル局局長のアンドレアス・シュライヒャー氏は述べました。

テクノロジーを通じて、喜びに満ちた学びへの公平なアクセスを向上させる

2024年のYidan Prize教育開発部門は、War Child Allianceの研究開発ディレクターであるマーク・ジョーダンズ教授、グローバルプログラムコーディネーターであるマルワ・ザール氏、そしてCan't Wait to Learnプログラムディレクターであるルーク・スタンナード氏に授与されました。この賞は、「War Child Alliance」の研究開発チームと「Can't Wait to Learn」のチームによる協力の成果を称え、205,000人以上の疎外された子供たちに教育の機会を広げたことを評価するものです。「Can't Wait to Learn」は各国のカリキュラムに沿って、デジタル技術と地域に合わせたコンテンツを活用し、ウクライナ、レバノン、ウガンダ、ヨルダン、南スーダンを含む8か国の紛争影響地域や資源が限られた環境で、オンラインおよびオフラインのゲームを通じて質の高い教育を提供しています。チームとそのパートナーは、子供や教育者と共に教育ゲームを共同設計し、文化的な適合性とアクセスしやすさを確保するとともに、科学的研究や実施評価のエビデンスに基づいてプラットフォームを継続的に改善しています。「Can't Wait to Learn」を通じて、子供たちはタブレットやノートパソコン、携帯電話を使い、自分のペースで読み書きや計算を学んでいます。このコスト効率の高いプラットフォームは、基礎的な読み書き能力や計算力を養うことが実証されています。チームは、Yidan Prizeのプロジェクト資金を活用して、「Can't Wait to Learn」プログラムをすでに実施している国々や、まだ導入されていない国々における研究と実施経験に基づいて、プログラムの拡大、テスト、最適化を行う予定です。

「『Can't Wait to Learn』の革新的で反復的かつ協力的なアプローチは、慎重に設計され適切に導入された教育技術と、文化的および状況に適した教育コンテンツが、最も疎外された子供たちに対して質の高い公平な学習機会へのアクセスを大幅に向上させることができることを示しています。この広範なアプローチは、国家の教育課程と連携するだけでなく、最も脆弱な人々が直面している現実にも対応しています。」とユネスコ教育情報技術研究所の理事であり、Yidan Prize教育発展部門審査委員長であるドロシー・K・ゴードン氏は述べています。

2024年の受賞者の功績は、12月8日のYidan Prize授賞式で祝われます。教育界、公共政策、そして慈善活動のリーダーたちが香港に集う中、12月9日にはYidan Prizeの年次サミットが開催され、教育におけるレジリエンスの重要性について議論が行われます。

世界の教育にポジティブな変化をもたらす

設立以来、Yidan Prizeは、19名の教育分野の革新者を支援し、彼らのプロジェクトを世界各地で展開しています。これには、2023年の教育発展部門の受賞者であるシャイ・レシェフ氏が含まれており、同氏は「University of the People」を通じて、経済的、地理的、文化的な障壁に直面している137,000人以上の学生に対し、オンライン学習の機会を提供し、高等教育へのアクセスを拡大しています。一方、2022年の教育研究部門の受賞者であるリンダ・ダーリング=ハモンド博士は、自身の研究を通じて、15か国以上の教育者や政策立案者に公平な教育および学習方法についての情報を提供しています。

「今年のノミネートは、世界的な教育の進歩を生き生きと描き出しています。特に、チームのノミネートが増加していることに勇気づけられています。これは、教育における持続的な変革を推進するうえで、協力の力が重要であることを再確認させてくれます。」とYidan Prize審査委員長であり、元ユネスコ事務局長の松浦晃一郎博士は述べています。

2025年のYidan Prize候補者のノミネートは、2024年10月25日から2025年3月31日まで受け付けています。

