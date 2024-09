Najvyššie svetové ocenenie za vzdelanie Yidan Prize vyhlasuje laureátov za rok 2024

Uznanie inovácií pri podpore globálneho trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom demografického výskumu a poctivej technológie pre núdzové situácie

HONG KONG, 26. september 2024 /PRNewswire/ – Globálna filantropická organizácia Yidan Prize Foundation udelila cenu Yidan Prize za rok 2024, najvyššie svetové ocenenie v oblasti vzdelania. Získal ju profesor Wolfgang Lutz, ako uznanie za dlhodobý prínos krátkodobých investícií do vzdelávania, a profesor Mark Jordans, Marwa Zahr a Luke Stannard za úsilie zrealizovať vzdelávanie pre znevýhodnené deti v oblastiach postihnutých konfliktom a s obmedzenými zdrojmi, prostredníctvom intervencie digitálneho učenia „Can't Wait to Learn" (Neviem sa dočkať, kým sa naučím) organizácie War Child Alliance. K dnešnému dňu udelila Yidan Prize Foundation celkovo 480 miliónov HK$ (približne 61,6 miliónov US $) na ocenenie a podporu aktérov, z čoho polovica (240 miliónov HK $, približne 30,8 miliónov US $) predstavuje neobmedzený projektový fond, aby mohli laureáti vykonávať svoju prácu vo viac ako 50 krajinách.

„Tak ako sa vyvíja svet, musí sa vyvíjať aj vzdelávanie. Yidan Prize podporuje aktérov zmien a inovatívnych riešení, ktorí prinášajú pokrok vo vzdelávaní v rýchlo sa meniacom svete. Výnimočné úspechy našich laureátov za rok 2024 sú rozhodujúce pri príprave ďalších generácií na neistú budúcnosť," povedal Dr Charles CHEN Yidan, filantrop a zakladateľ Yidan Prize.

Ocenenie sa udeľuje za nápady, ktoré sú orientované na budúcnosť, sú inovatívne, transformačné a udržateľné v oblasti výskumu a rozvoja vzdelávania . Laureáti ceny Yidan získajú 30 miliónov HK$ (približne 3,8 milióna USD), z čoho polovicu tvorí neobmedzený projektový fond vo výške 15 miliónov HK$ na podporu pri rozširovaní ich práce.

„V časoch zložitých globálnych výziev je zásadné uvedomiť si kritickú potrebu postaviť vzdelávanie do centra globálneho rozvoja. Zviditeľnením a prepojením výskumu a praxe pri riešení potrieb v oblasti vzdelávania sa približujeme k dosiahnutiu cieľa OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 4, ktorým je zabezpečenie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania pre všetkých," uviedla Lucy Lake, riaditeľka pre globálnu angažovanosť v Nadácii Yidan Prize Foundation.

Pozdvihnutie vzdelávania v globálnom dialógu o trvalo udržateľnom rozvoji

Profesor Wolfgang Lutz, emeritný vedecký pracovník na International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), získal v roku 2024 Yidan Prize za výskum v oblasti vzdelávania. Okrem toho je zakladajúcim riaditeľom Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, ktoré vzniklo v spolupráci s IIASA, Rakúskou akadémiou vied a Viedenskou univerzitou. Jeho štatistický výskum preukazuje dlhodobé výhody investovania do všeobecného základného a stredoškolského vzdelávania. Ako štatistik a demograf, ktorý bol priekopníkom hodnotenia vplyvu vzdelávania na ciele udržateľného rozvoja vrátane zdravia, hospodárskeho rastu, rodovej rovnosti a odolnosti voči zmene klímy, Wolfgang vo svojej práci zdôrazňuje multiplikačný účinok kvalitného vzdelávania na lepšiu budúcnosť. Prostriedky projektu Yidan Prize plánuje použiť na založenie dvoch výskumných centier v spolupráci s Univerzitou v Kapskom Meste v Južnej Afrike a Univerzitou Chulalongkorn v Thajsku. Centrá budú podporovať riadenie tým, že vyškolia viac štatistikov v Afrike a rozšíria dôkazovú základňu v oblasti budovania odolnosti a adaptačnej kapacity na zmenu klímy v pobrežných oblastiach prostredníctvom vzdelávania.

„Práca Wolfganga Lutza poskytuje vedecký základ, ktorý nám pomáha prepájať lepšie zručnosti, lepšie pracovné miesta a lepší život v našej populácii. Jeho súbory údajov, ktoré má celý svet k dispozícii pre verejné blaho, majú zásadný význam pri usmerňovaní verejnej politiky o tom, kam investovať obmedzené verejné zdroje, aby sa naša spoločná budúcnosť čo najviac zmenila k lepšiemu," povedal Andreas Schleicher, predseda poroty Yidan Prize za výskum v oblasti vzdelávania a riaditeľ Riaditeľstva OECD pre vzdelávanie a zručnosti.

Zlepšenie rovnocenného prístupu k radostnému vzdelávaniu prostredníctvom technológie

Yidan Prize za rozvoj vzdelávania za rok 2024 získava profesor Mark Jordans z War Child Alliance, Marwa Zahr, riaditeľka výskumu a vývoja a zároveň koordinátorka globálneho programu, a Luke Stannard, riaditeľ programu Can't Wait to Learn. Ocenenie uznáva spoločné úsilie výskumného a vývojového tímu War Child Alliance a tímu Can't Wait to Learn pri rozširovaní prístupu k vzdelávaniu pre viac ako 205 000 znevýhodnených detí. V súlade s národnými učebnými osnovami využíva iniciatíva „Can't Wait to Learn" digitálnu technológiu a obsah s miestnym kontextom, prostredníctvom ktorého poskytuje kvalitné vzdelávanie prostredníctvom online a offline hier v prostrediach zasiahnutých konfliktom a obmedzenými zdrojmi v ôsmich krajinách vrátane Ukrajiny, Libanonu, Ugandy, Jordánska a Južného Sudánu. Tím a jeho partneri spoločne navrhujú vzdelávacie hry s deťmi a pedagógmi, so zameraním na kultúrnu relevantnosť a dostupnosť. Neustále vylepšujú platformu na základe dôkazov z vedeckého výskumu a hodnotenia implementácie. Prostredníctvom programu „Can't Wait to Learn" sa deti učia čítať a počítať vlastným tempom pomocou tabletov, notebookov a mobilných telefónov. Je preukázané, že táto nákladovo efektívna platforma vytvára základné zručnosti v oblasti gramotnosti a počítania. Tím plánuje pomocou finančných prostriedkov projektu Yidan Prize upraviť rozsah, testovať a optimalizovať program „Can't Wait to Learn" na základe dôkazov z výskumu a skúseností s implementáciou v krajinách, kde už tento program existuje, ako aj v krajinách, kam sa ešte nedostal.

„Inovatívny, iteračný a kolaboratívny prístup Can't Wait to Learn ukazuje, že premyslene navrhnuté a realizované vzdelávacie technológie, ako aj kultúrne a kontextovo relevantný vzdelávací obsah môžu výrazne zlepšiť prístup ku kvalitným a spravodlivým vzdelávacím príležitostiam pre najviac znevýhodnené deti. Tento rozsiahly prístup funguje nielen v súlade s národnými učebnými osnovami, ale zároveň reaguje na realitu, ktorej čelia tí najzraniteľnejší," povedala Dorothy K. Gordonová, vedúca poroty Yidan Prize za rozvoj vzdelávania a členka správnej rady Inštitútu UNESCO pre Informačné technológie vo vzdelávaní.

Úspechy laureátov za rok 2024 sa oslávia na slávnostnom odovzdávaní cien Yidan Prize 8. decembra. 9. decembra, keď sa v Hongkongu stretnú vedúci predstavitelia v oblasti vzdelávania, verejnej politiky a filantropie, sa uskutoční aj výročný samit Yidan Prize, na ktorom sa bude skúmať význam odolnosti vo vzdelávaní.

Urýchlenie pozitívnych zmien v globálnom vzdelávaní

Od svojho vzniku podporila Yidan Prize 19 aktérov zmien vo vzdelávaní pri projektoch v rôznych zemepisných oblastiach. Patrí medzi ne aj laureát rozvoja vzdelávania za rok 2023 Shai Reshef, ktorý rozšíril prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu prostredníctvom University of the People a poskytuje virtuálne vzdelávanie viac ako 137 000 študentom, ktorí čelia finančným, geografickým, kultúrnym alebo geografickým bariéram po celom svete. Laureátka výskumu vzdelávania za rok 2022, Dr Linda Darling-Hammond, prostredníctvom svojho výskumu informovala pedagógov a tvorcov politík vo viac ako 15 krajinách o spravodlivých metódach vyučovania a učenia.

„Tohtoročné nominácie vykresľujú živý obraz pokroku vo vzdelávaní na celom svete. Obzvlášť nás povzbudzuje nárast nominácií tímov. Posilňuje to silu spolupráce pri riadení trvalých zmien vo vzdelávaní," povedal Dr Koichiro Matsuura, predseda komisie pre posudzovanie Yidan Prize a bývalý generálny riaditeľ UNESCO.

Nominácie na Yidan Prize 2025 sú otvorené od 25. októbra 2024 do 31. marca 2025

O NADÁCII YIDAN PRIZE FOUNDATION

Nadácia Yidan Prize Foundation je globálna filantropická nadácia, ktorej poslaním je vytvárať lepší svet prostredníctvom vzdelávania. Nadácia Yidan Prize Foundation prostredníctvom svojej ceny a siete inovátorov podporuje nápady a postupy vo vzdelávaní – konkrétne tie, ktoré majú potenciál pozitívne meniť životy a spoločnosť.

Yidan Prize je najvyššie svetové ocenenie v oblasti vzdelávania, ktoré sa udeľuje jednotlivcom alebo tímom, ktoré významne prispeli k teórii a praxi vzdelávania. Pozostáva z dvoch cien, ktoré sa navzájom dopĺňajú: Yidan Prize za výskum vzdelávania a Yidan Prize za rozvoj vzdelávania. Sú navrhnuté tak, aby mali zmysel: laureáti každej z cien získajú neobmedzený projektový fond vo výške 15 miliónov HK$ počas troch rokov, čo im pomôže rozšíriť ich prácu, ako aj zlatú medailu a finančnú odmenu vo výške 15 miliónov HK$. Projektový fond a peňažná odmena sa delia rovnakým dielom pre tímy.

