MICROIP destaca a plataforma AIVO Edge AI na CES 2026, permitindo a implantação escalável em segurança de transporte, agricultura e sistemas autônomos

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A MICROIP Inc., fornecedora de serviços de design ASIC e soluções de software de IA com sede em Taiwan, apresentou hoje sua plataforma AIVO (AI Vision Operation) Edge AI na CES 2026 em Las Vegas. Exibindo no Pavilhão de Aplicações de IA, a empresa apresentou sua arquitetura CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions), demonstrando como o design definido por software permite a implantação escalável e pronta para produção de Edge AI em ambientes do mundo real.

A plataforma AIVO, principal produto da MICROIP, aproveita a Edge AI de alta confiabilidade para abranger quatro domínios principais (segurança de transporte, agricultura inteligente, sistemas autônomos e aplicações veiculares), demonstrando implantações globais comprovadas, desde sensoriamento de nível de borda até computação autônoma no dispositivo.

A plataforma AIVO é o principal produto da MICROIP sob a estrutura CAPS e já entrou em implantação comercial. Em vez de se concentrar apenas em benchmarks de modelos ou desempenho bruto de hardware, a AIVO foi projetada para lidar com restrições práticas em sistemas de IA de ponta em grande escala, incluindo condições de rede heterogêneas, recursos limitados de computação de ponta e custos operacionais de longo prazo.

"A CES é onde a IA deve provar seu valor no mundo real", disse o Dr. James Yang, presidente da MICROIP. "A AIVO foi projetada para operar de forma confiável sob restrições reais de implantação em segurança de transporte, agricultura inteligente e sistemas autônomos, permitindo que a IA vá além da prova de conceito para as operações diárias."

No nível do sistema, o AIVO adota uma arquitetura mestre-cliente distribuída, executando inferência em tempo real localmente em dispositivos de borda, enquanto centraliza o gerenciamento do sistema e a lógica de decisão. Ao transmitir resultados de inferência estruturados e metadados em vez de fluxos de vídeo brutos, a plataforma reduz significativamente os requisitos de largura de banda e mantém a capacidade de resposta em tempo real, mesmo em ambientes de rede instáveis. A AIVO também oferece suporte a multitarefas heterogêneas em tempo real, permitindo que vários modelos de IA sejam executados simultaneamente em uma única plataforma de hardware com priorização dinâmica de recursos.

Na CES 2026, a MICROIP destacou a implantação da AIVO em três domínios de aplicação de alta confiabilidade. Na segurança do transporte, a AIVO oferece suporte ao monitoramento em tempo real em sistemas de metrô, ferrovias, aeroportos e ambientes de aviação, com alertas integrados a centros de controle ou sistemas de segurança governamentais, aumentando a capacidade de resposta sem aumentar os requisitos de mão de obra.

Na agricultura inteligente, a AIVO aborda a escassez de mão de obra e o envelhecimento da força de trabalho, permitindo o monitoramento baseado em visão da saúde do gado e das condições ambientais. Otimizada para operação com baixo consumo de energia e conectividade limitada, a plataforma oferece suporte à implantação estável e de longo prazo em ambientes agrícolas, ao mesmo tempo em que traduz o conhecimento agrícola especializado em modelos de IA implantáveis.

Em sistemas autônomos, incluindo drones e robótica com IA, a AIVO fortalece a autonomia do dispositivo para inspeção de infraestrutura e resposta a desastres. Mesmo em ambientes sem GPS ou com comunicação limitada, a plataforma permite o rastreamento de objetos em tempo real e a prevenção dinâmica de obstáculos, expandindo o escopo operacional dos sistemas autônomos em cenários de alto risco.

CAPS representa a estratégia mais ampla de hardware orientado por software da MICROIP, integrando AIVO, XEdgAI e CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) para permitir a otimização de hardware definida por software validada por cargas de trabalho do mundo real.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855452/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg

FONTE MICROIP