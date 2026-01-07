MICROIP prezentuje platformę AIVO Edge AI podczas targów elektroniki użytkowej CES 2026, która umożliwia skalowalne wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa transportu, rolnictwa i systemów autonomicznych

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- MICROIP Inc., tajwański dostawca usług projektowania układów ASIC i rozwiązań w zakresie oprogramowania AI, zaprezentował dziś swoją platformę AIVO (AI Vision Operation) Edge AI podczas targów elektroniki użytkowej CES 2026 odbywających się w Las Vegas. W ramach wystawy w pawilonie poświęconym zastosowaniom sztucznej inteligencji firma zaprezentowała architekturę CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions), pokazując, w jaki sposób projektowanie oparte na oprogramowaniu umożliwia skalowalne, gotowe do produkcji wdrożenia Edge AI w rzeczywistych środowiskach.

MICROIP’s flagship AIVO platform leverages high-reliability Edge AI to span four key domains—transportation security, smart agriculture, autonomous systems, and in-vehicle applications—demonstrating proven global deployments from edge-level sensing to on-device autonomous computing.
AIVO jest flagową platformą MICROIP w ramach struktury CAPS i została już wprowadzona do użytku komercyjnego. Zamiast skupiać się wyłącznie na benchmarkach modeli lub surowej wydajności sprzętu, AIVO zostało zaprojektowane z myślą o praktycznych ograniczeniach w wielkoskalowych systemach Edge AI, w tym heterogenicznych warunkach sieciowych, ograniczonych zasobach obliczeniowych na obrzeżach sieci oraz długoterminowych kosztach operacyjnych.

„CES to miejsce, w którym sztuczna inteligencja musi udowodnić swoją wartość w praktyce - powiedział dr James Yang, prezes MICROIP. - Platforma AIVO została zaprojektowana tak, aby działać niezawodnie w rzeczywistych warunkach w takich obszarach jak bezpieczeństwo transportu, inteligentne rolnictwo i systemy autonomiczne, umożliwiając sztucznej inteligencji wyjście poza fazę proof-of-concept i przejście do codziennego użytku".

Na poziomie systemu AIVO wykorzystuje rozproszoną architekturę master-client, wykonując wnioskowanie w czasie rzeczywistym lokalnie na urządzeniach brzegowych, jednocześnie centralizując zarządzanie systemem i logikę decyzyjną. Przesyłając ustrukturyzowane wyniki wnioskowania i metadane zamiast surowych strumieni wideo, platforma znacznie zmniejsza wymagania dotyczące przepustowości i utrzymuje responsywność w czasie rzeczywistym nawet w niestabilnych środowiskach sieciowych. AIVO obsługuje również wielozadaniowość heterogeniczną w czasie rzeczywistym, umożliwiając jednoczesne działanie wielu modeli sztucznej inteligencji na jednej platformie sprzętowej z dynamiczną priorytetyzacją zasobów.

Podczas targów CES 2026 firma MICROIP zwróciła uwagę na wdrożenie rozwiązania AIVO w trzech obszarach zastosowań wymagających wysokiej niezawodności. W zakresie bezpieczeństwa transportu AIVO wspiera monitorowanie w czasie rzeczywistym systemów metra, kolei, lotnisk i środowiska lotniczego, integrując alerty z centrami kontroli lub rządowymi systemami bezpieczeństwa, co zwiększa możliwości reagowania bez konieczności zwiększania zapotrzebowania na siłę roboczą.

W inteligentnym rolnictwie AIVO rozwiązuje problem niedoboru siły roboczej i starzenia się pracowników, umożliwiając monitorowanie stanu zdrowia zwierząt gospodarskich i warunków środowiskowych za pomocą systemów wizyjnych. Platforma, zoptymalizowana pod kątem niskiego zużycia energii i ograniczonej łączności, wspiera stabilne, długoterminowe wdrożenia w środowiskach rolniczych, przekładając specjalistyczną wiedzę rolniczą na modele sztucznej inteligencji, które można wdrożyć w praktyce.

W systemach autonomicznych, w tym dronach AI i robotyce, AIVO zwiększa autonomię urządzeń w zakresie kontroli infrastruktury i reagowania na katastrofy. Nawet w środowiskach bez dostępu do GPS lub z ograniczoną komunikacją platforma umożliwia śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym i dynamiczne omijanie przeszkód, rozszerzając zakres działania systemów autonomicznych w scenariuszach wysokiego ryzyka.

CAPS reprezentuje szerszą strategię MICROIP w zakresie sprzętu opartego na oprogramowaniu, integrując AIVO, XEdgAI i CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) w celu umożliwienia optymalizacji sprzętu definiowanego programowo, sprawdzoną w rzeczywistych warunkach pracy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg

