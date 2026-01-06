MICROIP představuje na veletrhu CES 2026 platformu AIVO Edge AI, která umožňuje škálovatelné nasazení v oblasti bezpečnosti dopravy, zemědělství a autonomních systémů
Jan 06, 2026, 10:04 ET
LAS VEGAS, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost MICROIP Inc., tchajwanský poskytovatel služeb v oblasti návrhu ASIC (integrovaného obvodu pro specifické použití) a softwarových řešení AI, dnes představila na veletrhu CES 2026 v Las Vegas svou platformu AIVO (provoz kamer pomocí AI) Edge AI. Na stánku aplikací umělé inteligence společnost předvedla svou architekturu CAPS (řešení založená na umělé inteligenci pro různé platformy) a demonstrovala, jak softwarově definovaný návrh umožňuje škálovatelné nasazení Edge AI připravené pro produkci v reálných prostředích.
AIVO je vlajkovou platformou společnosti MICROIP v rámci CAPS a již byla uvedena do komerčního provozu. Namísto zaměření pouze na modelové standardy nebo čistý výkon hardwaru je AIVO navržena tak, aby řešila praktická omezení ve velkých systémech Edge AI, včetně heterogenních síťových podmínek, omezených výpočetních zdrojů na okraji sítě a dlouhodobých provozních nákladů.
„CES je místem, kde musí AI prokázat svou hodnotu v reálném světě," řekl Dr. James Yang, ředitel MICROIP. „AIVO bylo navržena tak, aby spolehlivě fungovala v reálných podmínkách nasazení v oblasti bezpečnosti dopravy, inteligentního zemědělství a autonomních systémů, což umožňuje AI překročit rámec ověření koncepce a přejít do každodenního provozu."
Na systémové úrovni využívá AIVO distribuovanou architekturu server-klient, která provádí lokální inferenci v reálném čase na okrajových zařízeních a zároveň centralizuje správu systému a rozhodovací logiku. Díky přenosu strukturovaných výsledků inference a metadat namísto surových video streamů platforma výrazně snižuje požadavky na šířku pásma a udržuje odezvu v reálném čase i v nestabilních síťových prostředích. AIVO také podporuje heterogenní multitasking v reálném čase, což umožňuje souběžný provoz více modelů AI na jedné hardwarové platformě s dynamickým upřednostňováním zdrojů.
Na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 zdůraznila společnost MICROIP nasazení AIVO ve třech vysoce spolehlivých aplikačních oblastech. V oblasti bezpečnosti dopravy podporuje AIVO monitorování v reálném čase v metru, na železnici, letištích a v leteckém prostředí, s výstrahami integrovanými do řídicích center nebo vládních bezpečnostních systémů, čímž zvyšuje schopnost reakce bez zvýšení požadavků na pracovní sílu.
V oblasti inteligentního zemědělství řeší AIVO nedostatek pracovních sil a stárnutí pracovní síly tím, že umožňuje monitorování zdraví hospodářských zvířat a podmínek prostředí pomocí kamer. Platforma je optimalizována pro provoz s nízkou spotřebou energie a omezenou konektivitou a podporuje stabilní dlouhodobé nasazení v zemědělském prostředí, přičemž převádí odborné zemědělské znalosti do nasaditelných modelů umělé inteligence.
V autonomních systémech, včetně dronů s umělou inteligencí a robotiky, posiluje AIVO autonomii zařízení pro kontrolu infrastruktury a reakci na katastrofy. I v prostředí bez GPS nebo s omezenou komunikací umožňuje platforma sledování objektů v reálném čase a dynamické vyhýbání se překážkám, čímž rozšiřuje operační rozsah autonomních systémů v rizikových scénářích.
CAPS představuje širší strategii MICROIP v oblasti softwarově řízeného hardwaru, která integruje AIVO, XEdgAI a CATS (technologie a řešení ASIC na míru) a umožňuje softwarově definovanou optimalizaci hardwaru ověřenou reálnými pracovními zatíženími.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg
