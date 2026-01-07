MICROIP presenta la plataforma AIVO de Edge AI en CES 2026, que permite una implementación escalable en los ámbitos de seguridad del transporte, agricultura y sistemas autónomos

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, MICROIP Inc., proveedor de servicios de diseño ASIC y soluciones de software de IA con sede en Taiwán, presentó su plataforma AIVO (AI Vision Operation) de Edge AI (inteligencia artificial periférica) en el evento CES 2026 de Las Vegas. En su exposición en el pabellón de aplicaciones de IA, la empresa presentó su arquitectura de soluciones multiplataforma basadas en IA (Cross-Platform AI Powered Solutions) y demostró cómo el diseño definido por software permite una implementación de Edge AI escalable y lista para la producción en entornos del mundo real.

AIVO, plataforma emblemática de MICROIP, aprovecha la alta confiabilidad de Edge AI para abarcar cuatro ámbitos clave: seguridad en transporte, agricultura inteligente, sistemas autónomos y aplicaciones para vehículos, lo que demuestra su eficacia en implementaciones a nivel mundial, desde la detección periférica hasta la computación autónoma en dispositivos.

AIVO es la plataforma emblemática de MICROIP en el marco CAPS y ya se ha implementado para la comercialización. En lugar de centrarse únicamente en los puntos de referencia de los modelos o en el rendimiento PURO del hardware, AIVO está diseñada para abordar las limitaciones prácticas de los sistemas de IA periférica a gran escala, incluidas las condiciones de red heterogéneas, los recursos informáticos periféricos limitados y los costos operativos a largo plazo.

"El evento CES es donde la IA debe demostrar su valor en el mundo real", afirmó el Dr. James Yang, presidente de MICROIP. "AIVO se diseñó para funcionar de manera confiable bajo las restricciones reales de implementación en seguridad de transporte, agricultura inteligente y sistemas autónomos, lo que permite que la IA vaya más allá de la prueba de concepto y pase a formar parte de las operaciones cotidianas".

A nivel de sistema, AIVO adopta una arquitectura distribuida maestro-cliente y ejecuta inferencias en tiempo real de forma local en dispositivos periféricos, a la vez que centraliza la gestión del sistema y la lógica de decisión. Al transmitir resultados de inferencia estructurados y metadatos en lugar de secuencias de video sin procesar, la plataforma reduce considerablemente los requisitos de ancho de banda y mantiene la capacidad de respuesta en tiempo real incluso en entornos de red inestables. Además, AIVO admite multitarea heterogénea en tiempo real, lo que permite que varios modelos de IA se ejecuten de manera simultánea en una única plataforma de hardware con priorización dinámica de recursos.

En el evento CES 2026, MICROIP destacó la implementación de AIVO en tres ámbitos de aplicación de alta confiabilidad. En seguridad de transporte, AIVO permite la supervisión en tiempo real de sistemas metropolitanos, ferrocarriles, aeropuertos y entornos aeronáuticos, con alertas integradas en centros de control o sistemas de seguridad gubernamentales, lo que mejora la capacidad de respuesta sin aumentar los requisitos de personal.

En agricultura inteligente, AIVO aborda la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población activa mediante supervisión basada en la visión de salud del ganado y en las condiciones ambientales. La plataforma está optimizada para un funcionamiento de bajo consumo y conectividad limitada, y permite una implementación estable y a largo plazo en entornos agrícolas, a la vez que traduce los conocimientos agrícolas especializados en modelos de IA implementables.

En los sistemas autónomos, incluidos los drones con IA y la robótica, AIVO refuerza la autonomía del dispositivo para la inspección de infraestructuras y la respuesta ante catástrofes. Incluso en entornos sin GPS o con comunicaciones limitadas, la plataforma permite el seguimiento de objetos en tiempo real y la evitación dinámica de obstáculos, lo que amplía el alcance operativo de los sistemas autónomos en escenarios de alto riesgo.

CAPS representa la estrategia más amplia de hardware impulsado por software de MICROIP, integrando AIVO, XEdgAI y CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) para permitir la optimización del hardware definido por software validada por cargas de trabajo del mundo real.

