MICROIP представляет на CES 2026 платформу периферийного ИИ AIVO, обеспечивающую масштабируемое развертывание в транспортной безопасности, сельском хозяйстве и автономных системах

ЛАС-ВЕГАС, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе компания MICROIP Inc., тайваньский поставщик услуг по разработке ASIC и программных решений для ИИ, представила свою платформу периферийного ИИ AIVO (AI Vision Operation). В павильоне AI Applications Pavilion компания представила свою архитектуру CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions), продемонстрировав, как программно-определяемый дизайн обеспечивает масштабируемое, готовое к производству развертывание периферийного ИИ в реальных средах.

MICROIP’s flagship AIVO platform leverages high-reliability Edge AI to span four key domains—transportation security, smart agriculture, autonomous systems, and in-vehicle applications—demonstrating proven global deployments from edge-level sensing to on-device autonomous computing.

AIVO является флагманской платформой MICROIP в рамках CAPS и уже вошла в коммерческое развертывание. Вместо того, чтобы фокусироваться только на модельных тестах или необработанной производительности оборудования, платформа AIVO предназначена для устранения практических ограничений в крупномасштабных системах периферийного ИИ, включая гетерогенные сетевые условия, ограниченные периферийные вычислительные ресурсы и долгосрочные эксплуатационные расходы.

«CES — это место, где ИИ должен доказать свою реальную ценность, - сказал д-р Джеймс Янг (James Yang), председатель MICROIP. — Платформа AIVO была разработана для надежной работы в условиях реальных ограничений на развертывание в области транспортной безопасности, интеллектуального сельского хозяйства и автономных систем, что позволило ИИ перейти от проверки концепции к повседневным операциям».

На системном уровне AIVO использует распределенную архитектуру главного клиента, выполняя вывод в реальном времени локально на периферийных устройствах, при этом централизуя управление системой и логику принятия решений. Передавая результаты структурированного вывода и метаданные вместо необработанных видеопотоков, платформа значительно снижает требования к пропускной способности и поддерживает оперативность в реальном времени даже в нестабильных сетевых средах. AIVO также поддерживает гетерогенную многозадачность в реальном времени, позволяя нескольким моделям ИИ работать одновременно на одной аппаратной платформе с динамической приоритизацией ресурсов.

На выставке CES 2026 компания MICROIP подчеркнула развертывание AIVO в трех областях применений с высокой надежностью. В области транспортной безопасности AIVO поддерживает мониторинг в режиме реального времени в системах метро, железных дорог, аэропортов и авиации, а оповещения интегрированы в центры управления или государственные системы безопасности, что повышает способность реагирования без увеличения потребностей в рабочей силе.

В умном сельском хозяйстве AIVO решает проблемы нехватки рабочей силы и старения рабочей силы, обеспечивая мониторинг состояния здоровья скота и состояния окружающей среды на основе видения. Оптимизированная для работы с низким энергопотреблением и ограниченной связью, платформа поддерживает стабильное долгосрочное развертывание в средах ферм, одновременно преобразуя экспертные знания в области сельского хозяйства в развертываемые модели ИИ.

В автономных системах, включая беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом и робототехнику, AIVO укрепляет автономность устройства для проверки инфраструктуры и реагирования на стихийные бедствия. Даже в средах, не поддерживающих GPS или ограниченных связью, платформа позволяет отслеживать объекты в режиме реального времени и динамически избегать препятствий, расширяя операционную сферу автономных систем в сценариях с высоким риском.

CAPS представляет более широкую программно-управляемую аппаратную стратегию MICROIP, объединяющую AIVO, XEdgAI и CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) для обеспечения программно-определяемой аппаратной оптимизации, подтвержденной реальными рабочими нагрузками.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg